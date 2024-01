Chelsea - Middlesbrough Tipp, Prognose, Quoten|23.01.2024

Unser Chelsea - Middlesbrough Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 23.01.2024 lautet: Bereits im Hinspiel überraschte der Underdog aus Middlesbrough und holte einen Sieg (1:0). Wir tendieren in unserem Wett Tipp heute zu einem defensiv ausgerichteten Re-Match.

Chelsea gab sich zuletzt keine Blöße und fuhr in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege ein - nur im Hinspiel des EFL-Cup-Semifinales gegen Middlesbrough reichte es nicht für einen vollen Erfolg. Zuletzt sprang in der Premier League ein 1:0 gegen Fulham heraus. Der Zweitligist aus dem Nordosten des Landes spielte im Turnier bisweilen stark auf, hatte abgesehen vom Hinspiel aber auch keine sonderbar schwierigen Aufgaben zu bewältigen.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Middlesbrough auf „Unter 3,5 Tore“:

Chelsea vs Middlesbrough Quoten Analyse:

Ähnlich dem Hinspiel, in dem der Zweitligist mit einem knappen Sieg überraschte, sind die Rollen auch beim erneuten Aufeinandertreffen deutlich verteilt. Die Chelsea Middlesbrough Quote für den Sieg der Blues fällt mit durchschnittlich 1,22 sehr niedrig aus und lässt kaum Raum für Spekulationen. Die jüngsten sechs Heimspiele gegen den Underdog entschied Chelsea für sich.

Chelsea vs. Middlesbrough Prognose: Sorgt der Zweitligist erneut für eine Überraschung?

Auch Mauricio Pochettino ist es in dieser Saison als neuer Trainer nicht gelungen, Erfolg an die Stamford Bridge zu bringen. Nach 21 absolvierten Spieltagen rangieren die Blues nur auf dem neunten Platz und drohen auch in dieser Saison die Teilnahme am internationalen Geschäft zu verpassen. Der Rückstand auf die Champions-League-Zone ist bereits auf zwölf Punkte angewachsen.