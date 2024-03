Chelsea - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2024

Unser Chelsea - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.03.2024 lautet: Die Blues und Magpies versuchen im Endspurt, eine verkorkste Saison noch irgendwie zu retten. Im Wett Tipp heute setzen wir im direkten Duell eher auf die Londoner.

Zum Abschluss des 28. Spieltags der Premier League treffen zwei Teams aufeinander, die mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich zufrieden sein können. Newcastle ist zu Gast bei Chelsea. Dank Ligapokal-Sieg von Liverpool reicht in dieser Saison auch Rang 6 fürs internationale Geschäft. Auf diesen haben die Magpies immerhin nur vier Punkte Rückstand. Die Blues aus London stehen noch einmal drei Plätze und vier Punkte hinter dem kommenden Gegner. Trotzdem liegen die Gastgeber in der Gunst der Bookies vorne.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Newcastle auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Die „Blues“ kassierten in nur einem von 28 PL-Heimspielen gegen die Magpies eine Niederlage

Seit dem Jahr 2001 hat Chelsea im Monat März kein Heimspiel mehr verloren

Newcastle steht in der Auswärtstabelle auf Platz 14 und hat 6 der vergangenen 8 Liga-Gastspiele verloren



Chelsea vs Newcastle Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter schicken die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,94 aufs Feld. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,55 bezahlt.

Newcastle musste 28 von 45 Gegentreffern in Halbzeit 2 hinnehmen. Auch Chelsea hat 28 von 43 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel kassiert. Für den Tipp „Mehr Tore in HZ2″ bekommt ihr bei Crazybuzzer eine Quote von 1,95. Der neue Anbieter hat für seine Kunden natürlich auch eine Crazybuzzer Sportwetten App im Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Newcastle Prognose: Die Blues drehen im März immer auf

In London hat man sich von der ersten Saison unter Mauricio Pochettino deutlich mehr versprochen. Zwar erreichte Chelsea vor wenigen Wochen das Finale des Ligapokals und durfte auf den ersten Titel seit der Übernahme durch Todd Boehly im Mai 2022 hoffen, doch am Ende setzte es hier ein 0:1 gegen Liverpool, was die sechste Niederlage in einem nationalen Finale in Serie bedeutete. In der Premier League hinken die Blues den Erwartungen weit hinterher. Der Rückstand auf den ersten CL-Platz beträgt 19 Punkte.

An der Stamford Bridge konnte der CFC immerhin vier der letzten fünf Ligaspiele gewinnen (1N). Zudem ist das Team im Monat März traditionell stark. Hier hat man seit dem Jahr 2001 und 37 Partien kein Heimspiel mehr verloren (31S, 6U). Gegen Mannschaften, die in der Tabelle besser platziert waren, konnten die Blauen nur drei von 27 Partien gewinnen (8U, 16N). Verlass ist auf Cole Palmer, der in seinen jüngsten 18 PL-Partien an 17 Treffern (10 Tore, 7 Vorlagen) beteiligt war.

Newcastle konnte in dieser Saison mit Siegen gegen Teams wie Manchester City, Manchester United oder Paris Saint-Germain schon sein wahres Können unter Beweis stellen. Doch durch viele Formkrisen von Stammspielern sowie Verletzungspech ließen die Magpies jegliche Konstanz vermissen. Nur an einem Spieltag stand die Mannschaft besser als auf Rang 6 da. In 27 Liga-Spielen gab es schon elf Niederlagen. In der kompletten Vorsaison ging der NUFC nur fünf Mal als Verlierer vom Platz.

Dabei läuft es vor allem in der Offensive rund. Aktuell kommt United auf 57 Treffer, das sind 16 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Hinzu kommt die zweitbeste Chancenverwertung (21 Prozent). Auf der Gegenseite musste Newcastle schon 45 Gegentreffer hinnehmen. Hier hat man sich im Vergleich zur Vorsaison um 26 Tore verschlechtert. In der Fremde tun sich die Magpies schwer. Sechs der vergangenen acht Gastspiele gingen verloren (2S). 29 Gegentreffer auswärts sind der zweitschlechteste Wert der Liga.

Chelsea - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:2 Brentford (A), 3:2 Leeds United (H), 0:1 Liverpool (H), 1:1 Manchester City (A), 3:1 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 3:0 Wolverhampton (H), 4:3 n.E. Blackburn (A), 1:4 Arsenal (A), 2:2 Bournemouth (H), 3:2 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Newcastle: 4:2 n.E. (H), 1:4 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A)



Dieses Duell gab es in dieser Saison schon drei Mal. In der Premier League Summer Series zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit trennten sich beide Teams in den USA mit einem 1:1. Dann gab es in der Liga im St. James‘ Park einen 4:1-Heimsieg.

Im Ligapokal hatte Chelsea nach Elfmeterschießen das bessere Ende auf seiner Seite. In London haben die Blauen nur eines der letzten 29 PL-Heimspiele gegen die „Magpies“ verloren. Nach dem Erfolg im Hinspiel hofft der NUFC auf das erste Liga-Double gegen den CFC seit der Saison 1986/87.

Unser Chelsea - Newcastle Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Chelsea spielt alles andere als eine gute Saison. Zuletzt waren die „Blues“ an der Stamford Bridge aber ganz gut drauf. Auch die Heimbilanz gegen Newcastle spricht ganz klar für die Londoner. Da Newcastle auf des Gegners Platz jüngst große Schwierigkeiten hatte, trauen wir den Gästen nicht mehr als ein Remis zu. Die Fans dürfen in diesem „Duell der Enttäuschten“ zudem auf Tore hoffen. Denn in Spielen mit Beteiligung von United fallen in dieser Saison die zweitmeisten Tore (Schnitt von 3,8).