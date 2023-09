Chelsea - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Chelsea - Nottingham Tipp zum Premier League Spiel am 02.09.2023 lautet: Am vergangenen Wochenende hat Chelsea den ersten Saisonsieg eingetütet. Mann des Tages dabei war Raheem Sterling, der an allen drei Treffern direkt beteiligt war.

Raheem Sterling hat seine Blues am letzten Spieltag quasi im Alleingang mit zwei Treffern sowie einer Torvorlage zum 3:0-Sieg über Luton geführt. Trainer Mauricio Pochettino hofft auf eine weitere Leistungsexplosion des Flügelspielers, der für die letzten drei Tore seines Klubs gegen Nottingham verantwortlich war.

In der abgelaufenen Saison hat Nottingham Forest eine Serie von sieben Niederlagen in Folge gegen Chelsea beendet. Beide Ligaspiele endeten im letzten Jahr remis (1:1, 2:2). Die Hoffnungen auf einen Auswärtssieg ruhen vor allem auf Taiwo Awoniyi, der in den vergangenen sieben Spielen für die Tricky Trees jubeln durfte. Unser Tipp: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,89 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Nottingham auf „Beide Teams treffen“:

Nottingham hat in den letzten 10 Premier-League-Spielen immer getroffen.

Chelsea hat in jedem der letzten 9 Vergleiche mit Nottingham ein Tor erzielt und in 8 von 9 Duellen sogar mindestens doppelt getroffen.

In den letzten 4 Premier-League-Duellen zwischen Chelsea und Nottingham trafen beide Teams.

Chelsea vs Nottingham Quoten Analyse:

Mauricio Pochettino und sein neuer Verein, der FC Chelsea, haben am vergangenen Spieltag eine Serie von acht Premier-League-Heimspielen ohne Sieg beendet. Raheem Sterling führte die Blues mit zwei Toren und einer Vorlage zum Erfolg. Legen die Londoner den zweiten Dreier nach, warten Wettquoten bis 1,42 auf euch.

Die Gäste aus Nottingham haben ein extrem hartes Auftaktprogramm. Nach Vergleichen mit Arsenal und Manchester United steht bereits am vierten Spieltag die dritte Partie gegen einen der „Big 6″ an. Gelingt den Garibaldi Reds an der Stamford Bridge ein Sieg, könnt ihr mit Quoten zwischen 7,00 und 9,00 rechnen. Für den maximalen Gewinn bieten diese Wettanbieter eine Wette ohne Steuern an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Nottingham Prognose: Torhunger auf beiden Seiten

Fangen wir mit den erwartbaren Toren an. Die Offensive war für die Blues in der vergangenen Saison ein großes Problem. Hier scheint Mauricio Pochettino an den richtigen Schrauben gedreht zu haben. Aktuell hat Chelsea mit 6,1 xG die sechstbeste Offensive der Liga. Nottingham hat nach drei Spieltagen 3,8 xG erzielt (14.).

Die erwartbaren Tore sehen im ersten Moment nach nicht viel aus, doch der Schein trügt. Nottingham hat, ebenso wie Chelsea, in allen drei absolvierten Ligaspielen getroffen. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn wir berücksichtigen, dass die Tricky Trees sogar zu Gast bei Arsenal und Manchester United getroffen haben.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Einer der heißesten Stürmer der ersten Wochen läuft im Trikot von Nottingham Forest auf. Taiwo Awoniyi hat sich saisonübergreifend in den letzten sieben Premier-League-Spielen in die Torschützenliste eingetragen. Unter anderem leitete der Angreifer mit seinem Kopfballtor den Sieg gegen Sheffield United ein.

Apropos Kopfballtor: Die Garibaldi Reds haben drei ihrer fünf Saisontore mit dem Kopf erzielt - Bestwert in der Premier League! Passend dazu gelangen Awoniyi im letzten Duell mit Chelsea (2:2) natürlich zwei Tore per Kopf. Die Londoner sollten somit gewarnt sein.

Chelsea - Nottingham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:0 Luton (H), 1:3 West Ham (A), 1:1 Liverpool (H), 1:1 Dortmund (H), 2:0 Fulham (H).

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:3 Manchester United (A), 2:1 Sheffield (H), 1:2 Arsenal (A), 0:0 Frankfurt (A), 0:5 Rennes (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Nottingham: 2:2 (H), 1:1 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 5:1 (H).

Auf der anderen Seite liegt unser Augenmerk vor allem auf den Fähigkeiten von Raheem Sterling. Die Nummer 7 der Blues erzielte am vergangenen Spieltag zwei Tore und war in den letzten beiden Liga-Duellen mit Nottingham für alle drei Tore des Teams verantwortlich.

Ein Treffer des Offensivspielers ist am vierten Spieltag ebenfalls nicht ausgeschlossen. Chelsea hat mit elf erspielten Großchancen (3.) viele Lösungen im letzten Drittel parat. Bisher haben die Blues in allen drei Ligaspielen mehr erwartbare Tore als ihr Konkurrent aufgelegt. Zuletzt lag der Wert gegen West Ham und Luton jeweils bei über 2,40 xG.

Der Blick auf die Quoten verrät bereits, dass die Hausherren an der Stamford Bridge der klare Favorit sind. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Chelsea hat keines seiner letzten neun Spiele gegen Nottingham verloren. Darüber hinaus gelang den Garibaldi Reds nur ein Sieg in den letzten 14 Auswärtsspielen an der Stamford Bridge.

Um eine Wette auf einen Heimsieg etwas ansprechender zu gestalten, könnt ihr diese in eine Kombination einflechten. Gleichzeitig raten wir, das Risiko einer Punkteteilung miteinzubeziehen. Wir halten die Quote von 1,79 für die Wette „DC 1X & Über 2,5 Tore“ bei Bet-at-home für attraktiv. Jetzt einfach bei Bet-at-home mit Paypal einzahlen und loslegen.

Unser Chelsea - Nottingham Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften haben bisher in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielt. Nottingham ist trotz der Außenseiterrolle in der Lage, dieses Spiel eng zu halten. Zuletzt führten die Garibaldi Reds sogar mit 2:0 im Old Trafford und trieben Manchester United in die Enge.