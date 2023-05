Chelsea - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Chelsea - Nottingham Tipp zum Premier League Spiel am 13.05.2023 lautet: Die Blues hecheln den eigenen Erwartungen hinterher und sind seit fünf Heimspielen sieglos. Nottingham wirft im Abstiegskampf alles in die Waagschale, ist auswärts jedoch kaum gefährlich.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Nottingham auf „Beide treffen: Nein“:

Chelsea vs Nottingham Quoten Analyse:

Chelsea vs Nottingham Prognose: „Kaum Auswärtstore“

Der Aufsteiger aus Nottingham hat weiterhin gute Möglichkeiten, um sich den Klassenerhalt zu sichern. Allerdings gibt es eine klare Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. In der Ferne fuhren die Tricky Trees sechs magere Zähler ein (20.). Vordergründig liegt das an der Offensive. Bisher gelangen den Gästen die wenigsten Auswärtstore der Liga (8).

Chelsea - Nottingham Statistik & Bilanz:

Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit: Dort hielt Chelsea die Tricky Trees in drei Heimspielen in Folge von einem Treffer ab. In dieser Saison funktionierte immerhin genau das: Die Blues bauten ihre seltenen Erfolge auf der viertbesten Hintermannschaft der Liga auf (34 Gegentore).