Chelsea - Preston North End Tipp, Prognose, Quoten|6.1.24

Unser Chelsea - Preston North End Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 06.01.2024 lautet: Mauricio Pochettino gewann mit Chelsea vier der vergangenen fünf Pflichtspiele. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einer souveränen Vorstellung der Blues aus.

An der Stamford Bridge startet Chelsea mit einem Dritttrunden-Spiel gegen Preston North End in den FA Cup. Die Form der Blues stieg in den vergangenen Wochen merklich an. Chelsea gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und hat in der Premier League mittlerweile die zweitmeisten erwartbaren Tore erzielt (39,9 xG).

Gäste-Trainer Ryan Lowe befindet sich mit seinem Team in einer schwierigen Phase. Nur zwei Siege aus den letzten zehn Ligaspielen in der Championship beförderten die Lilywhites in den Tabellenkeller.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Chelsea Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,76 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Preston North End auf „Chelsea Über 2,5 Tore“:

Nur Liverpool (44,9 xG) erzielte in der Premier League mehr erwartbare Tore als die Blues (39,9 xG).

Preston North End kassierte in der Championship bislang 1,7 Gegentore pro Spieltag (20.).

Chelsea erspielte sich in der Premier League die drittmeisten Großchancen (64).

Chelsea vs Preston North End Quoten Analyse:

Die Blues gewannen ihre letzten beiden Ligaspiele und erzielten am vergangenen Spieltag gegen Luton Town drei Treffer. Dieser Rückenwind könnte mit einem weiteren Erfolg im FA Cup an Stärke gewinnen. Mehr als Siegquoten bis zu 1,20 gibt es in der klassischen Drei-Weg-Wette allerdings nicht.

Preston North End weist eine vollkommen andere Formkurve auf. Die Gäste gewannen nur zwei ihrer vergangenen zehn Ligaspiele und sind mit Wettquoten zwischen 11,00 und 13,50 der klare Außenseiter an der Stamford Bridge. Einen Wettgutschein würden wir vorrangig für eine Handicapwette oder eine Torwette verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Preston North End Prognose: Pochettino setzt auf ein junges Team

In einer Abschlusstabelle über das gesamte Jahr 2023 belegt Chelsea innerhalb der Premier League nur Rang 15. Zuletzt klickte es in der Mannschaft von Mauricio Pochettino, sodass zum Ende des Jahres vier von fünf Pflichtspielen für die Blues siegreich endeten.

Der Trainer der Hausherren setzt in seiner Mission mit den Blues auf junge Spieler. Beim 2:1-Erfolg über Crystal Palace brachte der Argentinier die jüngste Startaufstellung in der Vereinsgeschichte aufs Feld.

Chelsea ist eine Mannschaft mit viel Esprit, die noch deutlich mehr Potenzial hat, als sie bislang zeigte. Bis auf Liverpool (44,9 xG) kam kein Team der Premier League auf mehr erwartbare Tore als die Truppe von der Stamford Bridge (39,9 xG).

Darüber hinaus erspielten sich die Gastgeber in der höchsten englischen Spielklasse die drittmeisten Großchancen (64). Das zahlte sich zuletzt mehrfach aus. Als Beispiel dient der 3:2-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Luton Town, als Top-Torschütze Cole Palmer (8 Tore) zwei Treffer erzielte.

Chelsea - Preston North End Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:2 Luton (A), 2:1 Crystal Palace (H), 1:2 Wolverhampton (A), 4:2 n.E. Newcastle (H), 2:0 Sheffield (H).

Letzte 5 Spiele Preston North End: 0:2 Sunderland (A), 0:1 Sheffield Wednesday (H), 2:1 Leeds United (H), 1:2 Swansea (A), 1:5 Watford (H).

Letzte Spiele Chelsea vs. Preston North End: 2:0 (A).

Im Duell mit den zweitklassigen Lilywhites erwarten wir einige Treffer der Blues. Preston North End ließ in der Championship 1,7 Gegentore pro Spieltag zu (20.) und verlor sieben der vergangenen zehn Ligaspiele.

Die Form der Gäste zeigt in die falsche Richtung. An den vergangenen beiden Spieltagen ging PNE ohne eigenen Torerfolg vom Feld. Zudem kassierte die Lowe-Elf Mitte Dezember eine 1:5-Klatsche gegen Watford.

Darüber hinaus liegen die Gäste nach erwartbaren Gegentoren in der zweiten englischen Spielklasse nur im Mittelfeld der Liga (32,2 xGA). Kann Chelsea seine Chancen nutzen, droht eine deutliche Pleite für Preston North End.

Noch etwas dramatischer ist die fehlende Torgefahr der Lilywhites, die in der Championship nur 21,5 erwartbare Tore erzielten (22.). Daher empfehlen wir, bei Bet-at-Home auf „Beide Teams treffen: Nein“ zu blicken. Mit einer Quote von 1,76 seid ihr dort bestens versorgt. Am besten kombiniert ihr diese Wette mit dem Bet-at-Home Bonus.

Unser Chelsea - Preston North End Tipp: Chelsea Über 2,5 Tore

Chelsea spielt nicht nur eine Liga über Preston North End, sondern profitiert gleichzeitig vom Heimspiel und der deutlich besseren Form. Besonders offensiv könnte die Mannschaft von Mauricio Pochettino von ihrer hohen Qualität profitieren, die sie bereits beim 3:2-Sieg gegen Luton Town präsentierte.