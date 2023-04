Chelsea - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 18.04.2023

Unser Chelsea - Real Madrid Tipp zum Champions League Spiel am 18.04.2023 lautet: Für Chelsea ist die Königsklasse in dieser Saison die letzte Chance auf einen Titel. Gegen den Titelverteidiger dürfte aber im Viertelfinale nun auch Endstation sein.

Beim Chelsea FC sollte Vereinslegende Frank Lampard in seiner zweiten Amtszeit als Nachfolger von Graham Potter die sowieso schon verkorkste Saison noch irgendwie retten. Vor allem in der Champions League rechneten sich die Blues noch etwas aus. Doch dieser Schuss ging bisher komplett nach hinten los. Nach drei Pflichtspielen unter Lampard steht die Bilanz der Londoner bei drei Niederlagen. In der Premier League gab es Pleiten gegen Wolverhampton und Brighton. Nach der 0:2-Hinspiel-Pleite bei Real Madrid steht die Mannschaft auch in der Königsklasse vor dem Aus. Für das Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag an der Stamford Bridge rechnen die Buchmacher mit einem ausgeglichenen Spiel, sehen die Gäste aber leicht vorne. Wir spielen mit einer Quote von 1,53 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Real Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Chelsea ist seit 6 Pflichtspielen ohne Sieg.

Real Madrid hat nach einem 2-Tore-Sieg im Hinspiel immer die nächste Runde erreicht.

Die Blues kommen in 31 PL-Spielen nur auf 30 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Real Madrid Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher sind die Gäste bei der Chelsea vs Real Madrid Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,44 die leichten Favoriten.

Auf der Gegenseite erscheint auch ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 2,89 nicht viel unwahrscheinlicher.

Chelsea vs Real Madrid Prognose: Bringt Real den Vorsprung ins Ziel?

Sicher kann man bei Real Madrid mit 0:2 verlieren. Doch die Art und Weise macht nachdenklich. Schon vor der Pause ließen die Blues acht Torschüsse zu. Das ist Rekord in der Königsklasse seit der Datenerfassung 2003/04. Auf der Gegenseite fehlte es der Mannschaft trotz aller Qualität im Mittelfeld an konstruktiven Zuspielen in die Spitze. Hinzu kam dann Ben Chilwells Platzverweis. Trainer Frank Lampard verzettelte sich mal wieder mit personellen und taktischen Veränderungen.

Im dritten Spiel in seiner Amtszeit daheim gegen Brighton wählte der Coach die dritte Grundformation. So kann man einer verunsicherten Mannschaft nicht einen Plan und mehr Kontinuität vermitteln. In der Liga steht Chelsea nur auf Rang 11 und hat 14 Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. 30 erzielte Tore nach 31 Spieltagen sind der schwächste Wert in den Top 12 der Tabelle. Immerhin kam der Verein in fünf der letzten sieben CL-K.o.-Duellen noch weiter, wenn man das Hinspiel auswärts verloren hatte.

Auch wenn der Erzrivale Barcelona zuletzt in La Liga ein paar Punkte liegen ließ, liegt Real in der Tabelle immer noch elf Zähler hinter Rang 1 zurück. In der Copa del Rey steht Madrid im Finale. Doch wirklich retten kann man die Saison nur in der Königsklasse. Nach dem verdienten 2:0-Hinspiel-Erfolg stehen die Königlichen vor der 15. Halbfinal-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Auf der einen Seite schieden „Los Blancos“ in der Königsklasse sechs Mal noch aus, wenn man das Hinspiel gewonnen hatte.

Auf der anderen Seite erreichte der Verein nach einem 2-Tore-Sieg im Hinspiel allerdings in 18 von 19 Fällen die nächste Runde. Die letzte Pleite mit zwei Treffern Differenz kassierte Real im Mai 2021, an der Stamford Bridge. Eine Niederlage mit drei Toren Unterschied musste der Titelverteidiger seit September 2019 (0:3 in Paris) nicht mehr hinnehmen. Beim 2:0-Sieg in Cadiz am Samstag standen von den Stammspielern nur Torwart Thibaut Courtois, Innenverteidiger Eder Militao und Goalgetter Karim Benzema die volle Distanz auf dem Feld.

Chelsea - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:2 Brighton (H), 0:2 Real Madrid (A), 0:1 Wolverhampton (A), 0:0 Liverpool (H), 0:2 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Cadiz (A), 2:0 Chelsea (H), 2:3 Villarreal (H), 4:0 Barcelona (A), 6:0 Real Valladolid (H)

Letzte Spiele Chelsea vs Real Madrid: 0:2 (A), 3:2 (A), 1:3 (H), 2:0 (H), 1:1 (A)

Chelseas Bilanz gegen Real Madrid kann sich mit vier Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen nach acht Duellen eigentlich sehen lassen. Schaut man nur auf die Champions League, ist die Bilanz mit jeweils zwei Erfolgen und einem Remis komplett ausgeglichen. Die Königlichen messen sich zum fünften Mal hintereinander mit einem Verein aus der Premier League und kamen immer weiter. Nur drei Mal schieden „Los Blancos“ in der Königsklasse in der Runde der letzten Acht aus (1995/96, 1998/99 und 2003/04).

Unser Chelsea - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Im letztjährigen Viertelfinale hatte Chelsea das Hinspiel mit 1:3 verloren. Trotzdem retteten sich die Blues im Rückspiel noch in die Verlängerung. So ein Ausgang ist dieses Mal schwer vorstellbar. Dafür waren die Londoner in den vergangenen Wochen einfach zu schwach. In der Vorwoche deckte Real Madrid schonungslos einen Klassenunterschied auf. Daran dürfte sich innerhalb einer Woche nicht viel ändern. So können wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Da die Blues vor allem in der Offensive Probleme haben, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.