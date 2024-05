Chelsea - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2024

Unser Chelsea - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.05.2024 lautet: Wir erwarten ein torreiches Match und in unserem Wett Tipp heute daher auch Treffer auf beiden Seiten. Ein halbes Dutzend Tore halten wir aber für unwahrscheinlich.

Am Donnerstag kommt es an der Londoner Stamford Bridge zum Nachholspiel des 26. Spieltags der Premier League zwischen Chelsea und Tottenham. Die Spurs sind zum Siegen verdammt, wenn sie doch noch eine Chance auf Platz vier und damit einhergehend auf die Champions League in der kommenden Saison haben wollen. Die Blues auf der anderen Seite haben ebenfalls noch Rest-Chancen auf Europa, die sie zu Hause nicht verfallen lassen wollen. Wir erwarten einen munteren Schlagabtausch und einige Treffer, rechnen aber nicht mit einem ganz großen Spektakel.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Tottenham auf „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“:

Chelsea kassierte in 11 der letzten 12 Premier League-Partien Gegentreffer.

Tottenham kassierte in 15 der letzten 16 PL-Spiele Gegentore.

Die Blues trafen in 16 der letzten 17 Ligaspiele; die Spurs an 31 von 33 Spieltagen.

Chelsea vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz, aber auch die anderen Bookies auf dem Wettmarkt, schicken die Gastgeber als leichte Favoriten ins Rennen. Für Wetten auf einen Heimsieg erhält man Quoten um 2,20. Auf der anderen Seite ist ein Tipp auf einen Auswärtserfolg der Spurs mit Werten um 2,90 quotiert.

Tore erwarten die Buchmacher reichlich. Selbst eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ bleibt mit Quoten von höchstens 1,80 klar unter der Marke von 2,00. Die Wettquoten von höchstens 1,30 für „Beide Teams treffen“ sind nicht der Rede wert. Dabei hat in sieben der letzten neun direkten Duelle nur eine Mannschaft treffen können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Tottenham Prognose: Beide spielen voll auf Sieg

Eine weitere Saison ohne internationales Geschäft wollte der Chelsea FC eigentlich nicht erleben. Doch nach dem Aus im Halbfinale des FA Cups gegen Manchester City (0:1) und zuletzt nur einem Punkt aus zwei Premier League-Partien droht genau das. Der Rückstand auf Man United auf Rang sechs beträgt sechs Punkte.

Ein Dreier in diesem Nachholspiel ist also mehr oder weniger Pflicht und zu Hause stimmten die letzten Leistungen auch. Nach nur einem Heimsieg in 14 Premier League-Partien zwischen März und November 2023, haben die Blues sieben ihrer letzten neun Liga-Begegnungen an der heimischen Stamford Bridge für sich entschieden (1U, 1N).



In den letzten zehn PL-Heimpartien erzielte Chelsea 29 Treffer und damit so viele wie in den 27 Heimspielen davor. Aktuell ist der CFC seit sechs Pflichtspielen auf heimischem Rasen ungeschlagen (5S, 1U). In 16 der letzten 17 Partien in der Premier League konnten die Londoner treffen. Doch ohne Gegentor ging es nur selten.

Nur einmal in den letzten zwölf PL-Spielen konnten die Blues ihren Kasten sauber halten. Aktuell stehen sie bei insgesamt schon 59 Gegentreffern. So viele hatten sie seit der Einführung der Premier League zur Saison 1992/93 noch nie. Es spricht also Vieles dafür, dass am Donnerstag weitere Gegentore hinzukommen. Dabei sind die Spurs ihr Lieblingsgegner.

Chelsea - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:2 Aston Villa (A), 0:5 Arsenal (A), 0:1 Manchester City (N), 6:0 Everton (H), 2:2 Sheffield United (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:3 Arsenal (H), 0:4 Newcastle (A), 3:1 Nottingham Forest (H), 1:1 West Ham (A), 2:1 Luton Town (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Tottenham: 4:1 (A), 0:2 (A), 2:2 (H), 2:0 (H), 1:0 (A)



Von den letzten 37 Heimduellen mit Tottenham in allen Wettbewerben (davon 33 in der Premier League) hat Chelsea tatsächlich nur ein einziges verloren. Das war im April 2018, als die Whites an der Bridge mit 3:1 gewinnen konnten. Trainer der Spurs war damals ein gewisser Mauricio Pochettino, der jetzt die Geschicke beim Gegner leitet.

Der aktuelle Tottenham-Coach Ange Postecoglou musste zuletzt zwei PL-Pleiten seines Klubs in Folge mitansehen. Nach der klaren 0:4-Packung in Newcastle ging auch das Heimspiel gegen Arsenal am vergangenen Wochenende mit 2:3 verloren. Damit können die Spurs, die noch ein Hammer-Restprogramm haben, Platz vier nicht mehr aus eigener Kraft erreichen.

Zwar hat man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, allerdings ist der Vierte Aston Villa sieben Punkte entfernt. Für die Whites geht es unter anderem noch gegen Liverpool und Man City. Auswärts holten die Spurs aus den letzten drei Partien nur einen Punkt (1U, 2N) - zwei Auswärts-Niederlagen, das sind so viele wie in den 14 Auswärtspartien davor (7S, 5U).

Bei den beiden Auswärtspleiten konnten sie noch nicht einmal ein Tor erzielen, nachdem sie zuvor in 32 von 34 PL-Auswärtsspielen mindestens einmal treffen konnten. Nach alldem klingt auch die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 3,5 Tore“ interessant, zumal sie Quoten bis 2,50 abwirft und damit eine ideale Option für einen Sportwetten Bonus ist.

Unser Chelsea - Tottenham Tipp: „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“

Chelsea traf in 16 der letzten 17 Ligaspiele. Die Spurs erzielten überhaupt nur an zwei der bisherigen 33 PL-Spieltage keinen Treffer. Die Blues kassierten in elf der letzten 12 PL-Partien Gegentreffer, die Whites in 15 der letzten 16 PL-Spiele. Tore auf beiden Seiten sind dieses Mal also vorprogrammiert, auch wenn das in den letzten direkten Duellen zwischen diesen beiden Teams nur selten der Fall war. Wir können uns hier vier Tore gut vorstellen und auch fünf Treffer wären keine sehr große Überraschung. Das dürfte dann aber auch das Höchste der Gefühle sein.