Chelsea - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten|04.02.2024

Unser Chelsea - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.02.2024 lautet: Nach der vernichtenden 1:4-Niederlage gegen Liverpool rechnen wir in unserem Wett Tipp heute mit einer Reaktion der Blues.

Chelsea wurden zuletzt beim 1:4 in Liverpool die Grenzen aufgezeigt. Eine Serie von drei Premier-League-Erfolgen fand ein jähes Ende. Neben dem Einzug ins Achtelfinale des FA-Cups holten die Wolverhampton Wanderers zehn Punkte an den vergangenen fünf Liga-Spieltagen und wussten mal abgesehen vom 3:4 gegen Manchester United zu überzeugen.

In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem knappen Heimsieg der Blues. Für „Sieg Chelsea“ bietet Interwetten eine Quote von 1,63 .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Wolverhampton auf „Sieg Chelsea“:

Chelsea vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Chelsea Wolverhampton Quoten am Drei-Weg-Markt bringt die Gastgeber aus der englischen Hauptstadt London als Favoriten zum Vorschein. Der Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,60 bewertet.

Chelsea vs. Wolverhampton Prognose: Holen die Blues den 5. PL-Heimsieg in Serie?

Wie bereits eingangs erwähnt, unterlagen die Recken aus der englischen Hauptstadt bei den Reds in Liverpool deutlich mit 1:4 und rutschten in der Tabelle auf den zehnten Platz ab.

Mit einer Bilanz von neun Siegen, vier Remis und neun Niederlagen konnte Chelsea in der laufenden Spielzeit 31 Punkte einfahren. Auf heimischem Boden legten die Blues in der Anfangsphase der Saison große Probleme an den Tag.

Nur eines der ersten sieben Heimspiele war von Erfolg gekrönt (3U, 3N). Zuletzt lieferten die Londoner an der Stamford Bridge ab und holten vier Siege am Stück.

Chelsea - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

In zwei der letzten drei Paarungen auf gegnerischem Boden wurde ein eigener Treffer verpasst. Nur in einem der letzten neun Duelle in der Fremde stand ein „Clean Sheet“ zu Buche. Die Offensive erzielte auswärts 14 Tore in der Premier League und sollte im Großen und Ganzen nicht unterschätzt werden.