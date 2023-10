Chiefs - Broncos Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2023

Unser Chiefs - Broncos Tipp zum NFL Spiel am 13.10.2023 lautet: Da bei Denver in allen Mannschaftsteilen bisher so gut wie nichts zusammenläuft, dürfen sich die Broncos am Donnerstag in Kansas City auch nicht wirklich Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis machen.

Die Broncos stehen nach Week 5 der NFL-Saison 2023 bei einer Bilanz von 1-4. Zudem ist Denver bei Kategorien wie „Points allowed“ und „Rush Yards against“ das Schlusslicht der Liga. Im bevorstehenden Thursday Night Game droht nun das nächste Unheil. Denn die Männer von Coach Sean Payton sind zu Gast beim amtierenden Super-Bowl-Champion aus Kansas City.

Die Wettquoten sprechen hier eine deutliche Sprache. Auch wir kommen zu einem klaren Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 die Wette „Sieg Chiefs mit HC -9,5″.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Broncos auf „Sieg Chiefs mit HC -9,5″:

Die Chiefs stehen bei 4-1, Denver in der noch jungen Saison bei 1-4

Die Broncos haben die letzten 15 Duelle gegen KC alle verloren

Denver hat die schwächste Defense der Liga

Chiefs vs Broncos Quoten Analyse:

Die Chiefs stehen bei 4-1 und empfangen daheim die Broncos, die eine Bilanz von 1-4 vorweisen können. Das sagt schon viel über die Ausgangslage bei der Chiefs vs Broncos Prognose aus.

Für einen Heimsieg bieten die Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, durchschnittliche Quoten von 1,26. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3,76.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Broncos Prognose: Kann die KC-Offense auftrumpfen?

In Week 1 kassierten die Chiefs eine überraschende Heimpleite gegen die Lions (20:21). Doch die folgenden Partien konnte Kansas City alle gewinnen. Das 27:20 am Wochenende bei den Vikings war der vierte Erfolg in Serie. Das Franchise aus Minnesota war der einzige Gegner, gegen den QB Patrick Mahomes bisher noch ohne Sieg war. Hier war vor allem die Defense von KC stark und hielt Vikes-Receiver Jefferson bei drei Catches und 28 Yards.

Auf der Gegenseite hat der Super-Bowl-Champ mit seiner jungen Receiver-Gruppe noch ein paar Probleme. Am Sonntag musste Travis Kelce nach einer zwischenzeitlichen Pause wegen einer Knöchelverletzung mal wieder sein Team retten. Der Tight End Kelce führte sein Team über die Luft mit 27 Receptions für 222 Yards und drei Scores an. Zudem zeigte Spielmacher Mahomes mit 31 von 41 Pässen für 281 Yards und zwei TDs seine effizienteste Saisonleistung. Er steht bei 1.287 Yards (123/184), zehn TDs und vier Interceptions.

Das negative Highlight für Denver war natürlich die 20:70-Pleite in Week 3 in Miami. Dann lag man bei den Bears schon mit 7:28 hinten, konnte die Partie aber dank zahlreicher Fehler des Gegners noch in einen 31:28-Sieg drehen. Doch dieser erste Erfolg hatte keine weiteren Auswirkungen. Zwar führte man gegen die Jets zur Halbzeit 13:8 und hatte QB Zach Wilson in Zaum gehalten und nur zwei Field Goals zugelassen, doch nach dem Seitenwechsel ließen die Männer von Sean Payton wieder kräftig nach.

Am Ende ließ man 234 Rushing Yards zu. So haben die Broncos nicht nur die meisten Punkte gewährt, sondern auch die meisten Rush Yards. QB Russell Wilson und seine Offense sind immerhin nicht das Problem. Bei den Points Scored steht Denver auf Platz 8 (121). Doch der QB macht „Under Pressure“ zu viele Fehler und kann das Team nicht tragen. Zudem hat das Team nur vier von 16 Fumbles recovered. Vor allem der Job von Defensive Coordinator Vance Joseph steht aktuell arg auf der Kippe.

Chiefs - Broncos Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 27:20 Vikings (A), 23:20 Jets (A), 41:10 Bears (H), 17:9 Jaguars (A), 20:21 Lions (H)

Letzte 5 Spiele Broncos: 21:31 Jets (H), 31:28 Bears (A), 20:70 Dolphins (A), 33:35 Commanders (H), 16:17 Raiders (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Broncos: 27:24 (H), 34:28 (A), 28:24 (A), 22:9 (H), 22:16 (H)

Kansas City führt die Bilanz gegen Denver mit 71-55 an. In Missouri haben die Gastgeber im Duell gegen den AFC-West-Kontrahenten die Nase mit 43-20 vorne. Die letzten 15 Duelle haben die Broncos allesamt verloren. Der jüngste Erfolg gegen KC war ein 31:24 im September 2017 zu Gast im Arrowhead.

Die Chiefs liegen mit einem Punkteschnitt von 25,6 aktuell auf Platz 5 der Liga. Reicht es gegen die schwächste Defense der NFL für über 30,5 Punkte, wird das von Bet3000 mit einer Quote von 1,95 belohnt. Weitere Infos über diesen Anbieter liefert euch der ausführliche Bet3000 Test!

Unser Chiefs - Broncos Tipp: Sieg Chiefs mit HC -9,5

Die Kräfteverhältnisse bei diesem Duell sind mehr als klar. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Chiefs wäre eine große Überraschung. Die Denver Offense kann vielleicht selbst ein paar Punkte beitragen, aber gegen die desolate Defense der Broncos, die gegen die Bears 28 und gegen die Jets 31 Punkte zugelassen hat, dürften Pat Mahomes und Travis Kelce leichtes Spiel haben.