Chiefs - Detroit Lions Tipp, Prognose, Quoten | 08.09.2023

Unser Kansas City Chiefs - Detroit Lions Tipp zum NFL Spiel am 08.09.2023 lautet: Die Chiefs sind der amtierende Super-Bowl-Champion. In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag eröffnen sie die sehnsüchtig erwartete neue Spielzeit gegen die ambitionierten Detroit Lions.

Defensiv konnten sich die Verantwortlichen der Franchise auf die Pass-Rush-Künste von Chris Jones verlassen. Der 29-Jährige befindet sich aktuell allerdings im Hold Out und droht den Saisonstart zu verpassen. Ein Problem, das zu einem ereignisreichen Auftaktspiel führen kann. Unser Tipp: „Über 52,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Kansas City Chiefs vs Detroit Lions auf „Über 52,5 Punkte“:

Kansas City Chiefs vs Detroit Lions Quoten Analyse:

Trotz dieser Favoritenrolle sind die Gäste rund um ihren Head Coach Dan Campbell keine leichte Aufgabe zum Saisonstart. Die Lions haben mit ihrem Verhalten über den Sommer gezeigt, dass sie die Playoffs adressieren. Mit Quoten zwischen 3,20 und 3,35 erwartet die Franchise aus Detroit eine große Aufgabe in der ersten Woche. Zu diesem frühen Zeitpunkt dürfen durchaus Gratiswetten & Freebets in Frage kommen.

Kansas City Chiefs vs Detroit Lions Prognose: Der Fokus liegt in der Offensive

Die NFL startet mit einem fantastischen Spiel in die neue Saison. Bekanntermaßen ist der amtierende Super-Bowl-Champion in der Offensive unaufhaltsam. Letztes Jahr erzielten die Chiefs die meisten Punkte pro Drive (2,68) und sorgten in 33 Prozent ihrer Drives für einen Touchdown (1.).

Die gute O-Line geht auf Kosten von mehreren Baustellen in der Defensive. In der abgelaufenen Saison brachten Andy Reid und seine Trainerkollegen eine unterdurchschnittliche Verteidigung aufs Feld. Mit 2,01 zugelassenen Punkten pro Drive lag Kansas City auf Platz 20.

Schlüsselspieler der Verteidigung war Chris Jones. Der Defensive Lineman spielte sich in die Konversationen um den Defensive Player of the Year. Die Metrik Pass-Rush-Winrate von ESPN führte ihn an der Spitze aller Verteidiger der gesamten Liga auf. Allerdings könnte er hinsichtlich seines Hold-Outs zum Start gegen die Lions fehlen.