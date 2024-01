Chiefs - Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Chiefs - Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 14.01.2024 lautet: Zu Gast im kalten Kansas City und ohne einige Stammspieler steht Miami vor einer schwierigen Aufgabe. Im Wett Tipp heute trauen wir den Fins aber eine gute Leistung zu.

Trotz einer etwas holprigen Spielzeit steht der Titelverteidiger aus Kansas City in den Playoffs der NFL-Saison 2023 und hat auch wieder die AFC West gewonnen. Dieses Mal gehen die Chiefs aber „nur“ als No-3-Seed in die Postseason. Das reicht allerdings, um in der Wild-Card-Round am Samstag gegen die Miami Dolphins Heimrecht zu haben. Die Wettquoten schlagen sich bei diesem Duell recht deutlich auf die Seite der Gastgeber.

Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,70 bei Bwin für die Wette „Sieg Miami mit HC +6,5″.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Dolphins auf „Sieg Miami mit HC +6,5″:

Miami führt die NFL bei Yards per Carry an - gegen den Lauf steht die KC-Defense nur auf Platz 17

Die Chiefs haben 3 der letzten 4 Heimspiele verloren

Die Dolphins stehen bei den Pass Yards auf Platz 1 und bei den Points Scored auf Rang 2



Chiefs vs Dolphins Quoten Analyse:

Beide Kontrahenten haben die Saison mit einer Bilanz von 11-6 beendet. KC ist aber der amtierende Super-Bowl-Champion und darf im heimischen Arrowhead ran. Das reicht den besten Buchmachern, um sich klar auf die Seite der Gastgeber zu schlagen.

So gibt es für einen Sieg der Hausherren bei der Chiefs vs Dolphins Prognose gerade mal Quoten im Schnitt von 1,44. Ein Erfolg der Gäste aus Florida wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 2,85 belohnt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Dolphins Prognose: Kann Pat Mahomes sein Team in die nächste Runde tragen?

Am Ende konnten die Chiefs doch die AFC East erneut gewinnen. Aber in den letzten Wochen stotterte der Motor von KC bedenklich. Beginnend mit dem 19:27 bei den Packers in Woche 13 hatte der Titelverteidiger in vier Partien drei Pleiten kassiert. Besonders bitter war hier das 14:20 daheim gegen die Raiders. Doch auch die letzten beiden Erfolge, das 25:17 daheim gegen die Bengals ohne Joe Burrow und das 13:12 am Sonntag bei den Chargers ohne Justin Herbert, waren wenig ruhmreich.

Kansas City führt die NFL bei den Drops an. Zudem steht der amtierende SB-Champ bei den Points Scored nur noch auf Rang 15. Superstar Patrick Mahomes spielt mit sieben Yards per Attempt, 27 Touchdowns und 14 Interceptions eines der schwächsten Jahre seiner Karriere. Auch sein sonst kongenialer Partner Travis Kelce hat zum ersten Mal seit 2015 die Marke von 1000 Receiving Yards verpasst. Natürlich kann QB Mahomes, der in der Postseason bei einer Bilanz von 11-3 steht, mit einer Spitzenleistung immer der X-Faktor sein.

Die Dolphins haben mit QB Tua Tagovailoa, der die Liga bei den Yards anführt und mit 29 Touchdowns eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt hat, und WR Tyreek Hill, der mit 1.799 Receiving Yards und 13 TDs auf Platz 1 der NFL steht, immer noch eine Top-Offense. Seit Woche 10 kam der Miami-Spielmacher aber auf kein Spiel mehr mit über 300 Passing Yards. Zudem steht die Bilanz des Quarterbacks in diesem Zeitraum bei zehn Touchdowns und sieben Interceptions.

Zwischenzeitlich durfte Miami sogar auf den No-1-Seed der AFC hoffen. Doch durch drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, darunter auch das 14:21 am Sonntag daheim gegen die Bills, rutschten die Fins sogar auf Rang 6 der Conference ab und mussten den Sieg in der Division an Buffalo abtreten. Im Laufe der Regular Season konnte das Team von Mike McDaniel nur ein Spiel gegen ein Team mit einer positiven Bilanz gewinnen. In der Defense schmerzen die Season-Ending-Ausfälle von Jaelan Phillips und Bradley Chubb.

Chiefs - Dolphins Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 13:12 Chargers (A), 25:17 Bengals (H), 14:20 Raiders (H), 27:17 Patriots (A), 17:20 Bills (H)

Letzte 5 Spiele Dolphins: 14:21 Bills (H), 19:56 Ravens (A), 22:20 Cowboys (H), 30:0 Jets (H), 27:28 Titans (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Dolphins: 21:14 (H), 33:27 (A), 29:13 (H), 34:15 (A), 3:31 (A)



Nach 32 Duellen ist der direkte Vergleich mit jeweils 16 Siegen komplett ausgeglichen. In Kansas City haben die Hausherren mit 8-5 die Nase vorne. Zudem konnten die Chiefs die letzten vier Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

So auch das „Frankfurt Game“ in dieser Saison in Woche 9 mit 21:14. Der letzte Sieg von Miami gegen KC stammt aus dem Jahr 2011. Damals gewann man mit 31:3 zu Gast in Missouri. Dreimal gab es diese Paarung in den Playoffs. 1971 siegten die Fins mit 27:24 auswärts im Divisional Playoff-Game. Auch die beiden Wild-Card-Games in den Spielzeiten 1991 (17:16) und 1994 (27:17) gingen jeweils in Florida an die Gastgeber.

Unser Chiefs - Dolphins Tipp: Sieg Miami mit HC +6,5

Sicher hat Miami die letzten beiden Spiele der Regular Season gegen die Ravens und die Bills verloren. Zudem fehlen verletzungsbedingt auf beiden Seiten des Balls wichtige Spieler. Zudem fühlen sich die Fins in den kalten Regionen der Nation nicht so wohl. Trotzdem trauen wir den Gästen zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von 6,5 Punkten ins Ziel bringen. Das hat einerseits damit zu tun, dass mit Raheem Mostert und Jaylen Waddle zwei wichtige Spieler zurück erwartet werden. Auf der Gegenseite muss man vor der KC-Offense in diesem Jahr nicht so viel Angst haben wie in den Jahren zuvor. Vor allem auf dem Boden können die Männer aus Florida mit dem Duo Achane und Mostert den Chiefs ganz schön weh tun.

Denn das Team von Andy Reid liegt mit seiner Rush Defense nur auf Rang 17. Zudem haben Pat Mahomes und Co. drei der letzten vier Heimspiele verloren. Das Momentum spielt eine Rolle in der Postseason. Zudem steht man in den Playoffs gegen die Chiefs bei 3-0.