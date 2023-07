China - England Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

China vs England Quoten Analyse:

China vs England Prognose: Scheitert China erstmals in einer WM-Vorrunde?

Im ersten Gruppenspiel musste sich China Dänemark knapp mit 0:1 geschlagen geben. Der Treffer des Tages fiel erst in der 89. Minute. Auch im zweiten Match gegen Haiti kamen die Asiatinnen nicht gut ins Spiel. Nach einer Roten Karte in der 29. Minute musste die Mannschaft von Trainerin Shui Qingxia über eine Stunde lang in Unterzahl spielen. Dank eines Elfmeter-Treffers in der Schlussviertelstunde gingen die „Kengqiang Meigui“ am Ende trotzdem als Sieger vom Feld.