China - Haiti Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2023

Unser China - Haiti Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 28.07.2023 lautet: Die Frauen aus Haiti machten zum WM-Auftakt schon Europameister England das Leben schwer. Dieses Mal müssten sich die Qualität und die Erfahrung von China aber durchsetzen.

In der Gruppe D der Frauen WM 2023 sind China und Haiti die Außenseiter, vor allem nachdem beide Nationen ihre Auftaktpartien gegen Dänemark und England verloren haben. Aber die „Underdogs“ konnten den europäischen Gegnern viel Paroli bieten und gingen jeweils nur mit knappen 0:1-Pleiten vom Feld.

Im direkten Aufeinandertreffen am Freitag stehen beide Teams nun unter Druck. Nur der Sieger darf weiter aufs Achtelfinale hoffen. Glaubt man den Wettquoten, geht der Dreier dieses Mal an die Chinesinnen. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,60 bei NEObet für die Wette „Sieg China“.

Darum tippen wir bei China vs Haiti auf „Sieg China“:

China steht in der Weltrangliste deutlich vor dem Gegner.

Haiti hat die letzten 5 Länderspiele alle verloren.

Die Volksrepublik nimmt schon zum 8. Mal an einer WM teil - der Karibikstaat feiert dagegen sein Debüt.

China vs Haiti Quoten Analyse:

Die Volksrepublik China wird in der Weltrangliste auf Rang 14 geführt. So sind die Asiatinnen im Duell gegen Haiti, die im FIFA-Ranking den 53. Platz belegen, die klaren Favoriten.

Das äußert sich bei den Buchmachern für Fußball-Wetten mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,66. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Außenseiters mit Quoten im Schnitt von 5,22 eingepreist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

China vs Haiti Prognose: Holt China endlich wieder einen WM-Sieg?

Bei den ersten drei Weltmeisterschaften erreichte China einmal den vierten und einmal den zweiten Platz. Seitdem kam die Auswahl aber nicht mehr übers Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft hinaus. Das Turnier 2011 wurde sogar verpasst. In diesem Jahr hoffen die „Kengqiang Meigui“ auf mehr. Im Vorjahr konnte die Auswahl unter der neuen Trainerin Shui Qingxia bei der Asienmeisterschaft den ersten Titel seit 16 Jahren gewinnen. Das Trio aus Shuang, Shanshan und Jiali war dabei für 19 Tore verantwortlich.

Gegen Dänemark in der Auftaktpartie zur WM 2023 stellte man den Gegner in einem kompakten 4-4-2 vor Probleme. Im Laufe des Spiels kamen die Däninnen jedoch besser ins Spiel und sicherten sich mit einem Treffer in der 89. Minute doch noch den verdienten Sieg. Mit 35 Prozent Ballbesitz und 8:12 Schüssen in Richtung Tor waren die Chinesinnen etwas zu zurückhaltend und zu harmlos. Eigentlich will das Team selbst den Ball haben. In den letzten sechs WM-Spielen erzielte das Team gerade mal ein Tor.

In der WM-Quali des CONCACAF schaffte es Haiti hinter den USA und Jamaika auf den dritten Platz. Damit durften die „Rouge et Bleu“ in den Inter-Konföderations-Playoffs um ein Ticket für die Endrunde kämpfen. Hier setzte man sich mit 4:0 gegen den Senegal und mit 2:1 gegen Chile durch. Somit darf der Karibikstaat das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Da viele Spielerinnen ihr Geld in Frankreich verdienen, kann sich die Qualität im Kader durchaus sehen lassen.

Gegen den amtierenden Europameister England ging Haiti als haushoher Außenseiter ins Rennen. Die Auswahl von Coach Nicolas Delépine, der zugleich auch noch den Zweitligisten Grenoble betreut, begann frech sowie mutig und versteckte sich mit einem körperbetonten Spiel nicht im geringsten. Die Mannschaft um Star Melchie Dumornay, die ab der kommenden Saison in Lyon spielt, suchte selbst den Weg nach vorne. Am Ende zitterte sich England dank eines verwandelten Handelfmeters zum knappen Auftaktsieg.

China - Haiti Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele China: 0:1 Dänemark (A), 2:2 Kolumbien (A), 2:1 Russland (H), 1:0 Russland (H), 0:3 Spanien (A)

Letzte 5 Spiele Haiti: 0:1 England (A), 1:2 Südkorea (A), 0:2 Costa Rica (A), 1:4 Venezuela (A), 1:3 Guatemala (H)

Letzte Spiele China vs Haiti: -

Beide Teams treffen am Freitag erstmals aufeinander. Schaut man auf die Prognosen der Buchmacher, darf man in diesem Duell nicht viele Treffer erwarten. Bleibt Debütant Haiti, wie im ersten Spiel, auch dieses Mal ohne Treffer, wird das von Buchmacher Happybet, der für Neukunden aktuell den tollen Happybet Bonus parat hat, mit einer Quote von 2,05 bezahlt.

Unser China - Haiti Tipp: Sieg China

Auf dem Papier ist China im zweiten Gruppenspiel der klare Favorit. Doch die Asiatinnen dürfen den WM-Debütanten Haiti, der dem Europameister England einen großen Kampf geliefert hat, nicht unterschätzen. Am Ende dürften sich die Erfahrung und die Qualität der Asiatinnen knapp durchsetzen.