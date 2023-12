Clemens - Lok Leung Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2023

Ein Hauptaugenmerk vieler Darts-Fans in Deutschland liegt auf dem dritten Spiel der Abend-Session. Dabei prallt die deutsche Nummer 1 Gabriel Clemens auf Man Lok Leung. Die Ausgangslage spricht vor der Partie für einen Erfolg des „German Giants“, der in der Order of Merit derzeit auf Platz 22 liegt. Die Wettquoten festigen die Einschätzung, dass ein souveräner Sieg für Clemens am wahrscheinlichsten ist.

Darum tippen wir bei Clemens vs Lok Leung auf „Sieg Clemens HC -1,5″:

Clemens vs Lok Leung Quoten Analyse:

Insofern ist es nur allzu logisch, dass die Wettquoten der besten Sportwettenanbieter für einen Favoritensieg des 22. der Order of Merit sprechen. Der Sieg für Clemens ist mit 1,30 angesetzt, während das Weiterkommen von Lok Leung mit 3,40 angesetzt ist. Der Fokus bei dieser Partie liegt auf den Spezialmärkten. Vielversprechend wirkt etwa „Clemens Über 4,5 180er“ mit einer Quote von 1,92. Ebenso spannend erscheint „Sieg Clemens HC -1,5″, denn dafür winkt im Gewinnfall das 1,72-Fache.

Clemens vs Lok Leung Prognose: Der „German Giant“ zieht souverän in die 3. Runde ein

Gabriel Clemens ist nach der starken Leistung also gewarnt und wird sein A-Game zeigen müssen, will er den Ambitionen gerecht werden und in die 3. Runde einziehen. Sollte der Saarländer aber so wie bei den Players Championship Finals spielen und in den entscheidenden Momenten da sein, wird er das Match gewinnen.