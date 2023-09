Clermont - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Clermont - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 30.09.2023 lautet: Mit dem Start in die neue Ligue 1-Saison kann man in Paris nicht komplett zufrieden sein. Am Samstag beim Tabellenletzten Clermont spricht aber alles für den vierten Ligasieg.

In der Saison 2023/24 der Ligue 1 stehen aktuell ziemlich überraschend Stade Brest und der OGC Nizza an der Tabellenspitze. Serienmeister PSG, der sich im Moment mit Rang 3 begnügen muss, konnte noch keinen Spieltag auf der eigentlich gewohnten Pole Position abschließen. Die „Rouge et Bleu“ wollen das dringend ändern.

Eine gute Gelegenheit dazu ergibt sich am Samstag zu Gast beim sieglosen Schlusslicht Clermont. Wir kommen hier zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1.57 bei Interwetten die Wette „Sieg Paris & Über 1,5 Tore“ an.

Darum tippen wir bei Clermont vs PSG auf „Sieg Paris & Über 1,5 Tore“:

Clermont ist das Schlusslicht der Ligue 1-Tabelle.

PSG ist seit 9 Liga-Gastspielen ungeschlagen (7S, 2U).

CF63 ist in der Ligue 1 noch ohne Heimsieg gegen Paris.

Clermont vs PSG Quoten Analyse:

Da hier der Meister beim formschwachen Schlusslicht zu Gast ist, haben sich die Buchmacher mit deutscher Lizenz für die Clermont vs PSG Prognose eine deutliche Meinung gebildet.

Für einen Sieg der Gäste gibt es lediglich Quoten im Schnitt von 1.45. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Hausherren auf einen hohen durchschnittlichen Wert von 7.04.

Clermont - PSG Prognose: Kann Paris den Ausfall von Mbappé kompensieren?

2021/22 stieg Clermont Foot zum ersten Mal nach 76 Jahren Abwesenheit in die höchste französische Spielklasse ein. Die „Lanciers“ schafften am Ende mit einem Platz und 4 Punkten Vorsprung den Klassenerhalt. In der Vorsaison ging es für die Männer von Coach Pascal Gastien, der das Team schon seit September 2017 betreut, steil bergauf. 17 Siege und 8 Remis reichten für 59 Punkte und einen sensationellen 8. Rang. In diesem Jahr hat der Verein aus Clermont-Ferrand aber einen schwachen Start hingelegt.

Mit nur einem Punkt aus 6 Spielen sowie einem Torverhältnis von 5:12 steht CF63 am Tabellenende. Das rettende Ufer ist schon 5 Zähler entfernt. Den einzigen Zähler gab es am 4. Spieltag beim 2:2 in Toulouse. Am vergangenen Wochenende setzte es mit dem 1:2 bei Aufsteiger Le Havre die fünfte Saisonpleite. Erneut brachte sich Clermont durch schwerwiegende Fehler in der Abwehr selbst auf die Verliererstraße. Die ersten 3 Heimspiele dieser Saison gegen Monaco, Metz und Nantes gingen ebenfalls verloren.

Im vergangenen Sommer entschied man sich bei Paris St. Germain für einen Kurswechsel. Weg von Megatransfers mit Superstars wie Messi und Neymar hin zum „französischen“ Weg mit mehr heimischen Profis. Zudem nahm mit Luis Enrique ein neuer Coach auf der Trainerbank Platz. Der Weg zum Spitzenteam ist nach dem Umbruch aber noch lang. So ließ PSG an den ersten beiden Spieltagen mit Remis gegen Lorient und Toulouse gleich mal Punkte liegen.

Zudem setzte es am 5. Spieltag mit dem 2:3 gegen Nizza eine bittere Heimpleite. Zu Beginn der Saison wurde im Sturm Nationalspieler Kylian Mbappé schmerzlich vermisst. Inzwischen kommt das neue Offensiv-Trio um Mbappé, Dembelé und Kolo Muani aber immer besser in Fahrt und deutet sein Potenzial an. Es fehlt aber noch oft die richtige Balance zwischen Abwehr und Angriff. Die anderen 4 Pflichtspiele, 3 in der Ligue 1 und eines in der CL gegen den BVB, konnte Paris gewinnen. Mbappé droht nun aber, gegen Clermont auszufallen.

Clermont - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Clermont: 1:2 Le Havre (A), 0:1 Nantes (H), 1:3 Girondins Bordeaux (A), 2:2 Toulouse (A), 0:1 FC Metz (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 4:0 Olympique Marseille (H), 2:0 BVB (H), 2:3 OGC Nizza (H), 4:1 Olympique Lyon (A), 3:1 RC Lens (H)

Letzte 5 Spiele Clermont vs PSG: 3:2 (A), 0:5 (H), 1:6 (H), 0:4 (A), 4:3 (H)

Die ersten drei Ligaspiele gegen Clermont ab dem 5. Spieltag 2021/22 entschied PSG mit einem gesamten Torverhältnis von 15:1 klar für sich. Im Rückspiel der vergangenen Saison am 38. Spieltag kassierte Paris dann aber eine 2:3-Heimpleite.

Dabei hatten die Gastgeber nach 21 Minuten schon mit 2:0 geführt. Vervollständigt wird die Bilanz der beiden Vereine mit einem Pokalduell aus der Saison 1996/97, welches die Lanciers im Achtelfinale daheim nach einem 4:4 über 120 Minuten mit 4:3 im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.

In den 5 Duellen zwischen CF63 und PSG fielen 29 Treffer. Auch dieses Mal rechnen die Bookies wieder mit mehr als 2,5 Toren.

Unser Clermont - PSG Tipp: Sieg Paris & Über 1,5 Tore

Mit dem 2:0 Sieg gegen Dortmund und dem 4:0 am vergangenen Wochenende gegen Olympique Marseille zeigt die Formkurve bei Paris nach oben. Die Defensive blieb zweimal ohne Gegentreffer, während die Offensive immer besser in Fahrt kommt. Das dürfte am Samstag auch das Schlusslicht Clermont zu spüren bekommen. Die Hausherren sind aktuell einfach zu schwach, um PSG wirklich in Bedrängnis bringen zu können.