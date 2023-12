Cleveland Browns - New York Jets Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2023

Unser Cleveland Browns - New York Jets Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 29.12.2023 lautet: Joe Flacco kam von der Couch, übernahm die Browns in Höchstgeschwindigkeit und führte Cleveland zu drei Siegen in Serie. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen souveränen Heimsieg.

Defensiv liefern die Browns eine historische Saison. Ob Success Rate (35,5 Prozent), zugelassenen EPA/Play (-0.166) oder erlaubte Yards pro Spiel (281,0) - überall steht die Verteidigung aus Cleveland an der Ligaspitze. Die meiste Aufmerksamkeit erregte zuletzt jedoch die Offensive. Joe Flacco warf drei Spiele in Folge für über 300 Yards und Amari Cooper gelang gegen die Texans ein neuer Rekord (265 Receiving Yards).

Während die Browns gute Chancen auf die Playoffs haben, ist die Saison der Jets gelaufen. Der drittschwächste Angriff der NFL (15,4 Punkte pro Spiel) verhinderte jegliche Hoffnungen auf die Postseason und die Defensive baute zuletzt etwas ab.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Browns (HC -6.5)“ mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Browns vs Jets auf „Sieg Browns (HC -6,5)“:

Die Browns haben die beste Defensive der Liga (Bestwerte in EPA/Play, Success Rate, zugelassene Yards pro Spiel).

Joe Flacco warf drei Spiele in Folge für über 300 Yards und führte die Offense der Browns in 2 der letzten 3 Spiele zu über 30,5 Punkten.

Die Defensive der Jets erlaubte an den letzten beiden Spieltagen jeweils über 27,5 Punkte.

Cleveland Browns vs New York Jets Quoten Analyse:

Am letzten Spieltag führten die Jets mit 27:7 gegen die Commanders zur Halbzeit. Das Endergebnis fiel deutlich knapper aus (30:28). Chancen auf die Playoffs gibt es in New York keine mehr, weshalb wir die Siegquoten zwischen 3,60 und 4,10 als realistisch einstufen.

Cleveland gewann zuletzt drei Spiele in Folge. Während dieser Serie bekam die herausragende Verteidigung endlich die nötige Unterstützung der Offensive. Joe Flacco macht die Browns zu einer gefährlichen Einheit, die völlig zu Recht mit Quoten bis 1,31 gegen die Jets favorisiert wird.

Einen Wettgutschein würden wir in diesem Spiel für eine Handicapwette verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cleveland Browns vs New York Jets Prognose: Vorzeichen für einen eindeutigen Sieg

Ohne Aaron Rodgers boten die Jets über weite Strecken dieser Spielzeit eine grausame Offensive. Pro Spieltag bekamen die Anhänger aus New York nur 15,4 Punkte ihrer Mannschaft zu sehen (30.). Die 293,1 Yards pro Woche sind sogar der zweitschwächste Wert der gesamten NFL (31.).

Kurz vor dem Ende der Regular Season weisen die Jets eine Bilanz von 6-9 Siegen auf. Ein Großteil der gewonnenen Spiele geht auf die Kappe der Defensive. Auf das ganze Jahr gesehen war die Verteidigung der Gäste eine Top-3-Unit (-0.087 EPA/Play).

Ohne jegliche Playoff-Hoffnungen schaltete die Defensive von DC Jeff Ulbrich zuletzt einen Gang zurück und erlaubte in zwei aufeinanderfolgenden Begegnungen „Über 27,5 Punkte“. Zudem reichten -0.026 erlaubte EPA/Play in den letzten beiden Wochen nur noch zu einem Platz im Liga-Mittelfeld (16.).

Das öffnet das Fenster für eine weitere positive Leistung der Browns-Offensive. Cleveland knackte an zwei der letzten drei Spieltage die Marke von „Über 30,5 Punkten“. Zudem kam Amari Cooper in der vorangegangenen Woche auf 265 Yards (neuer Franchise-Rekord der Browns) und wurde somit zum ersten Spieler der Franchise-Geschichte, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mindestens 1.000 Yards fing.

Cleveland Browns - New York Jets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cleveland Browns: 36:22 Texans (A), 20:17 Bears (H), 31:27 Jaguars (H), 19:36 Rams (A), 12:29 Broncos (A)

Letzte 5 Spiele New York Jets: 30:28 Commanders (H), 0:30 Dolphins (A), 30:6 Texans (H), 8:13 Falcons (H), 13:34 Dolphins (H)

Letzte 5 Spiele Cleveland Browns vs. New York Jets: 30:31 (H), 16:23 (A), 23:3 (A), 21:17 (H), 14:17 (H)

Die Jets brachten am vergangenen Wochenende 30 Punkte gegen die Commanders auf die Anzeigetafel. Wir gewichten diese Leistung nicht sonderlich hoch, denn die Defensive aus Washington kassierte durchschnittlich die meisten Punkte pro Spieltag (30,2).

Viel erschreckender erscheint die Tatsache, dass New York trotz einer 27-7 Halbzeitführung letztlich nur mit zwei Punkten Differenz gewann und nach der Pause 21 Zähler gegen sich zuließ.

Seit Woche 14 warf Joe Flacco (8) nach Matthew Stafford (9) laut PFF die meisten Big-Time-Throws der NFL. Zudem warf in diesem Zeitraum kein weiterer Quarterback mehr Total Yards als der 38-Jährige (1.067).

Bleibt die Offensive der Gastgeber in der Erfolgsspur, ist eine Wette auf „Browns über 20,5 Punkte) wahrscheinlich erfolgreich. Dieser AdmiralBet Gutschein lässt sich hervorragend mit einer Quote von 1,75 verbinden.

Unser Cleveland Browns - New York Jets Tipp: Sieg Browns (HC -6,5)

Die Browns (23.0) brachten pro Spiel deutlich mehr Zähler als die Jets (15,4) auf die Anzeigetafel. Zudem findet die Begegnung in Cleveland statt, wo die Browns ihre Konkurrenz bereits vier Mal „Unter 10,5 Punkten“ hielten.