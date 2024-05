Clippers - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2024

Unser Clippers - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 02.05.2024 lautet: Spiel Fünf der Serie zwischen den Clippers und den Mavericks wird in der Crypto.com Arena in L.A. ausgetragen. Wir sehen die Gäste in unserem Wett Tipp heute leicht im Vorteil.

Was für eine spannende Serie und was für eine Aufholjagd der Mavericks im letzten Spiel! Zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren begegnen sich die Clippers und die Mavs in der ersten Runde der Playoffs und liefern den erwarteten Kampf auf Augenhöhe. Sollte Luka Doncic wie erwartet auflaufen und eine zumindest für ihn durchschnittliche Leistung aufs Parkett bringen, sehen wir die Mavs etwas stärker als den Rivalen aus der Stadt der Engel und wählen daher eine „Sieg Mavericks“-Wette mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Clippers vs Mavericks auf „Sieg Mavericks“:

Die Clippers verloren zwei der letzten vier Heimspiele gegen die Mavericks.

Die Mavericks gewannen sieben der letzten zehn Auswärtsspiele.

Kyrie Irving konnte in dieser Serie bisher 29 Punkte im Schnitt auflegen.



Clippers vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Los Angeles Clippers werden auch im kommenden Match auf Kawhi Leonard verzichten müssen und gehen daher aus Sicht der Buchmacher als leichter Underdog in die Partie gegen Dallas. Die Heimsieg-Quote liegt mit 2,20 somit ein gutes Stück über der Siegquote der Mavs in Höhe von 1,65.

Die Over/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt bei 208,5 Zählern und Quoten von jeweils 1,90. Diese Marke wurde in drei der vier gespielten Spiele der laufenden Serie unterschritten, sodass eine „Unter 208,5 Punkte“-Wette bei unserem für dieses Spiel favorisierten Wettanbieter zusammen mit der Nutzung des Bet3000 Gutschein Codes sicherlich nicht die schlechteste Idee wäre.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Clippers vs Mavericks Prognose: Kann Luka Doncic die Serie an sich reißen?

Die Clippers sahen zur Hälfte der regulären Saison wie eines der drei besten Teams der Liga aus und konnten vor allem Offensiv überzeugen. Zum Ende der Spielzeit setzte es jedoch einige Niederlagen, sodass mit einer Bilanz von 51-31 nur der vierte Platz der Western Conference heraussprang. Trotz dieser Schwächephase stellte das Team von Coach Lue die viertbeste Offensive der gesamten Liga mit einem Rating von 118,8.

In der laufenden Serie konnte sich vor allem James Harden als verlässliche Scoring Option herausstellen. „The Beard“ kommt bisher auf einen guten Schnitt von 26 Punkten, 7 Assists und 4 Rebounds pro Partie. Paul George konnte mit 21 Punkten im Schnitt nicht wirklich überzeugen, war jedoch mit 33 Punkten ein wichtiger Faktor beim letzten Sieg in Dallas.

Die Mavericks lagen in diesem Spiel im zweiten Viertel bereits mit 31 Punkten zurück und sahen wie der sichere Verlierer aus. Es folgte jedoch eine der größten Aufholjagden der Playoff-Geschichte, die am Ende nach einer Führung spät im vierten Viertel jedoch nicht belohnt wurde. So konnten die Clippers die Serie wieder ausgleichen und zudem den Heimvorteil wieder erlangen.

Die Mavericks trafen dabei, wie schon über große Teile der gesamten Serie, nicht sonderlich gut aus der Distanz und kamen am Ende auf eine Wurfquote von 33,3 Prozent von Downtown. Vor allem Doncic konnte nicht überzeugen, hatte jedoch auch Probleme mit seinem Knie und wirkte daher nicht besonders fit. Zudem schränkten den Slowenen frühe Foul-Probleme vor allem in der Defensive ein, was James Harden in der Crunchtime eiskalt auszunutzen wusste.

Clippers - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Clippers: 116:111 Mavericks (A), 90:101 Mavericks (A), 93:96 Mavericks (H), 109:97 Mavericks (H), 105:116 Rockets (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 111:116 Clippers (H), 101:90 Clippers (H), 96:93 Clippers (A), 97:109 Clippers (A), 86:135 Thunder (A).

Letzte 5 Spiele Clippers vs. Mavericks: 116:111 (A), 90:101 (A), 93:96 (H), 109:97 (H), 120:111 (A).



Die Mavericks verschliefen in ihren beiden Niederlagen dieser Erstrunden-Serie weite Teile der ersten Halbzeit und liefen dann einem riesigen Rückstand hinterher. Sollten die Mannen von Coach Jason Kidd die nötige Energie über das gesamte kommende Spiel aufs Parkett bringen, sollten sie recht eindeutige Vorteile gegen die Clippers kreieren können.

Diese trafen in der letzten Partie 62 Prozent ihrer Distanzwürfe, was der größte Faktor für den knappen Sieg war und so wahrscheinlich nicht repliziert werden kann. Zudem sollte die starke Defensive mit einigen Anpassungen in der Lage sein, das Wirken von einem, bei aller Liebe, alternden James Harden deutlich besser einzuschränken als im letzten Match.

Neben Kyrie Irving, der bisher die statistisch besten Playoffs seiner Karriere spielt, muss für die Mavericks natürlich Luka Doncic seine Leistung bringen, um die Clippers schlagen zu können. Der slowenische Superstar kommt in seiner Karriere gegen die Clippers auf einen überragenden Schnitt von 32,2 Punkten. So könnte sich auch eine „Doncic über 32,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,81 bei Bet365 durchaus lohnen.

Unser Clippers - Mavericks Tipp: Sieg Mavericks

Die Clippers profitierten bei ihren Siegen bisher von enormen Schwierigkeiten der Mavs in den ersten Hälften der Spiele, die natürlich zum Teil auch von der starken eigenen Defense rührten, jedoch eben auch zu einem großen Teil durch leichte und vermeidbare Fehler des Gegners zustande kamen. Wir sind zuversichtlich, dass die Mavericks top motiviert und fokussiert in das wichtige fünfte Spiel gegen die Clippers gehen werden sowie mit Irving und Doncic die beiden besten Spieler der Serie auf ihrer Seite wissen, die jederzeit eine Partie an sich reißen und entscheiden können.