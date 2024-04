Clippers - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 24.04.2024

Unser Clippers - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 24.04.2024 lautet: Die Clippers empfangen die Mavericks zum zweiten Heimspiel in Folge und dürften mit Rückenwind in die Partie gehen. Im Wett Tipp heute sehen wir trotzdem die Gäste im Vorteil.

Die Playoffs sind in vollem Gange und die Mavericks um Luka Doncic müssen die enorm schwache Leistung aus dem ersten Spiel gegen die L.A. Clippers abschütteln, um doch noch einen Sieg aus der Stadt der Engel zu entführen. Mit Luka Doncic steht der beste Spieler der Serie auf Seiten der Texaner, zumal Kawhi Leonard auch das zweite Spiel sehr wahrscheinlich verpassen wird.

Wir spielen daher unseren Wett Tipp heute „Sieg Mavericks“ mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Clippers vs Mavericks auf „Sieg Mavericks“:

Die Mavericks gewannen die beiden letzten Viertel in Spiel 1 gegen die Clippers.

Luka Doncic wird nicht noch eine Halbzeit verschlafen wie in der ersten Partie.

Dallas stellt seit dem All-Star-Wochenende eine der besten Defensiven der Liga.



Clippers vs Mavericks Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter sehen die Gäste aus Texas im zweiten Spiel der ersten Playoff-Runde im Westen zwischen den Clippers und Mavericks leicht im Vorteil. So erhalten die Gastgeber auf dem Zwei-Weg-Markt mit 2,00 die etwas höhere Quote für einen Sieg. Die Quote für einen Ausgleich der Serie liegt bei 1,70.

Bei den Gesamtpunkten liegen die Erwartungen der Bookies verhältnismäßig niedrig. So liegt die Over-/Under-Line bei 215,5 Punkten mit Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90. Das dürfte vorrangig an der neuen Linie der Schiedsrichter der NBA liegen, die deutlich mehr Körperkontakt in der Defensive toleriert. Solltet ihr trotzdem ein hohes Endergebnis im Match der Clippers gegen die Mavericks erwarten, legen wir euch die Nutzung einer Gratiswette ans Herz, um euer Verlustrisiko zu minimieren.

Clippers vs Mavericks Prognose: Sehen wir erneut einen Harden in alter Form?

Die Clippers kamen stark in die erste Partie der laufenden Erstrunden-Serie der Playoffs und konnten vor allem dank James Harden eine Pausenführung von 26 Punkten herausspielen. „The Beard“ erzielte dabei 20 Punkte vor der Pausensirene und erinnerte zeitweise an den dominanten Scorer seiner Tage bei den Houston Rockets. Auch Center Ivica Zubac konnte überzeugen und stellte die Verteidiger der Mavericks mit seinem körperlichen Spiel vor enorme Probleme.

Die Clippers konnten die Mavericks im zweiten Viertel bei acht Punkten halten, was zum einen natürlich am schwachen Shooting der Gegner lag, jedoch auch an der starken Defense der Gastgeber. So konnten die Mannen aus L.A. die Mavericks bei den Abschlüssen in der Zone bei 42 Prozent halten. Zum Vergleich liegt der Liga-Schnitt hier bei etwa 66 Prozent.

Die Mavericks sahen in den ersten 24 Minuten nicht wie ein Playoff-Team aus und schienen körperlich wie mental nicht bereit zu sein, um es mit den Clippers aufnehmen zu können. Dies muss man natürlich den Spielern und hier vorrangig den beiden Allstars Luka Doncic und Kyrie Irving anlasten, jedoch kann sich auch Coach Jason Kidd nicht aus der Verantwortung ziehen. 30 Punkte in der ersten Hälfte sind die schlechteste Leistung der Mavericks in der Playoff-Geschichte.

Dass es besser geht, zeigten die beiden letzten Viertel, in denen die Mavs jeweils mehr Punkte als der Gegner erzielen konnten. Doncic und Irving traten in diesem Spielabschnitt deutlich aggressiver und zielgerichteter auf und kamen somit beide noch auf eine Punkteausbeute von über 30 Zählern. Dies sollte jedoch nicht über die schwache Leistung der ersten Halbzeit hinwegtäuschen, in der Doncic nichts traf und Kyrie viel zu passiv agierte.

Clippers - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Clippers: 109:97 Mavericks (H), 105:116 Houston (H), 109:110 Jazz (H), 108:124 Suns (H), 105:92 Suns (A).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 97:109 Clippers (A), 86:135 Thunder (A), 89:107 Pistons (H), 111:92 Heat (A), 130:104 Hornets (A).

Letzte 5 Spiele Clippers vs. Mavericks: 109:97 (H), 120:111 (A), 107:88 (H), 126:144 (A), 104:110 (H).



Doch auch die Rollenspieler der Texaner müssen sich im kommenden Match deutlich steigern, um einen Sieg eintüten zu können. In der Defensive muss die Center-Rotation um Gafford und Lively II ihren Mann gegen Ivica Zubac stehen und den Kroaten nicht zu einfachen Punkten vom Post kommen lassen. Auch James Harden sollte, bei aller noch vorhandenen Qualität, deutlich besser verteidigt werden können.

Viel zu oft waren die Mavericks darauf bedacht, den Guard nicht über seine linke Seite zum Korb ziehen zu lassen und ließen dafür lieber den Raum für seinen gefährlichen Stepback-Dreier. Dass „The Beard“ im Jahr 2024 aufgrund mangelnder Athletik kaum noch effiziente Punkte am Korb erzielen kann, der Wurf aus der Distanz aber immer noch eine Waffe darstellt, schien bei den Gästen nicht im Scouting Bericht vermerkt worden zu sein.

Die Clippers konnten sechs der letzten zehn Spiele gegen die Mavericks gewinnen und siegten zuletzt dreimal in Serie gegen das Team aus Texas. Wer jedoch wie wir an den Upset im zweiten Spiel glaubt, könnte bei ODDSET auch eine „Sieg Mavericks & Beide Teams Über 100 Punkte“-Wette auswählen und eine ordentliche Quote in Höhe von 2,75 mitnehmen. Diese könnte in Verbindung mit dem ODDSET Sportwetten Bonus für einen netten Gewinn sorgen.

Unser Clippers - Mavericks Tipp: Sieg Mavericks

Kawhi Leonard steht nach wie vor mit „fraglich“ im Injury Report für das kommende Spiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und dürfte recht wahrscheinlich erneut ausfallen. Diese Chance sollten sich die Mavericks nicht ein zweites Mal in Folge entgehen lassen und mit einer anderen Intensität in die Partie gehen. Zudem erwarten wir eine deutliche Leistungssteigerung von Superstar Luka Doncic, der zeigen muss, dass er die Kontrolle über das Spielgeschehen jederzeit an sich reißen kann.