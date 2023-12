Clippers - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2023

Die Warriors sind in fremden Hallen nicht dasselbe Team wie zu Hause, das hat nun schon seit einigen Jahren Tradition. Jedoch hat das Team aus San Francisco in dieser Saison auch vor heimischem Publikum Probleme, das volle Potenzial aufs Parkett zu bringen. Die Clippers hingegen befinden sich momentan nicht zuletzt aufgrund eines enorm starken Kawhi Leonard in bestechender Form.

So gehen wir im Wett Tipp heute mit den Gastgebern und wählen “Sieg Clippers mit HC -6,5″ mit einer Quote von 1,95 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Clippers vs Warriors auf “Sieg Clippers mit HC -6,5″:

Die Warriors verloren die letzten 6 Auswärtsspiele in Folge.



Die Clippers gewannen die letzten 4 Heimspiele in Folge.



Die Clippers gewannen 6 der letzten 7 Heimspiele gegen die Warriors.



Clippers vs Warriors Quoten Analyse:

Auf dem Zwei-Weg-Markt werden die Gastgeber aus Los Angeles wenig überraschend mit einer Quote von 1,40 von den Buchmachern favorisiert. Ein Sieg der Warriors in der Stadt der Engel wird mit einer Quote in Höhe von 3,00 beziffert.

Die beiden Superstars der Franchises, Stephen Curry und Kawhi Leonard, bekommen dabei die gleiche Over-/Under-Line bei den individuellen Punkte-Wetten in Höhe von 27,5 Punkten mit einer Quote von etwa 1,90 zugewiesen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Clippers vs Warriors Prognose: Verlieren die Warriors das nächste Auswärtsspiel?

Die Clippers haben sich gefangen! Nach dem Trade zu Beginn der Saison, der James Harden von den 76ers nach Los Angeles verschiffte, setzte es bei teils unterdurchschnittlichen Leistungen fünf Niederlagen in Folge und einiges an Häme. Seitdem sind die Clippers jedoch eines der heißesten Teams der Liga und konnten zehn der folgenden 13 Spiele gewinnen, zuletzt fünf Partien in Folge. Mit einer Bilanz von 13-10 steht Los Angeles nun auf dem siebten Platz im Westen.

Vor allem Kawhi Leonard wusste zuletzt zu gefallen, der US-Amerikaner legte in den letzten acht Partien im Schnitt 29 Punkte, sechs Rebounds und vier Assists auf. Die Clippers stehen zudem im Offensive-Rating auf Platz 12, im Defensive-Rating auf einem starken 5. Platz im Ligavergleich. Das ergibt ein Net-Rating von +4,8, der sechstbeste Wert aller NBA-Teams.

Die Saison der Warriors verläuft bisher nicht gerade vielversprechend. Nach einem guten Start mit sechs Siegen aus den ersten acht Partien setzte es elf Pleiten in den folgenden 15 Begegnungen. Dabei können sich die Dubs auch nicht mehr auf die sonst so enorm starke Starting Five um Steph Curry verlassen. Der zweifache MVP legt zwar individuell eine starke Saison hin, wird jedoch regelmäßig von seinen Kollegen im Stich gelassen.

Die nominell zweite und dritte Option im Angriff der Warriors sollten eigentlich Klay Thompson und Andrew Wiggins sein, die jedoch bisweilen kein Scheunentor treffen. Vor allem Wiggins legt einen schwachen True-Shooting Wert von nicht einmal 48 Prozent hin. Zum Vergleich: Der Liga-Schnitt liegt bei etwa 57 Prozent, Steph Curry zaubert einen hervorragenden Wert von fast 68 Prozent aufs Parkett. Zu allem Überfluss müssen die Dubs nun auch noch auf Forward Draymond Green verzichten, der nach einem Schlag ins Gesicht von Suns-Center Jusuf Nurkic auf unbestimmte Zeit von der Liga suspendiert wurde.

Clippers - Warriors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Clippers: 119:99 Kings (H), 132:127 Trail Blazers (H), 117:103 Jazz (A), 111:102 Nuggets (H), 113:112 Warriors (H).



Letzte 5 Spiele Warriors: 116:119 Suns (A), 136:138 Thunder (A), 110:106 Trail Blazers (H), 112:113 Clippers (A), 120:114 Clippers (H).



Letzte 5 Spiele Clippers vs. Warriors: 113:112 (H), 114:120 (A), 134:126 (H), 91:115 (A), 134:124 (H).



Damit die Warriors eine Chance auf einen Sieg gegen die Clippers haben, brauchen sie einen hervorragenden Abend ihres Franchise-Players Stephen Curry, der in dieser Saison 29 Punkte, fünf Rebounds und 4,5 Assists im Schnitt auflegt. Gegen die Clippers tut sich der Superstar jedoch traditionell etwas schwer und konnte in den letzten fünf Partien gegen das Team aus Los Angeles nur ein Mal die 27-Punkte-Marke knacken.

Der direkte Vergleich sieht die Warriors leicht im Vorteil. Sechs der letzten zehn Spiele konnte das Team von Trainer Steve Kerr gewinnen. In dieser Saison spielten die beiden Teams schon zwei Mal gegeneinander, beide Male konnte das jeweilige Heimteam gewinnen. Schauen wir uns die erzielten Gesamtpunkte in den letzten Partien zwischen den beiden Teams an, fällt auf, dass in vier der letzten sechs Partien die Marke von 230 Punkten im Spiel übertroffen wurde. So würde sich zum Beispiel eine "Über 231,5 Punkte"-Wette anbieten.

Unser Clippers - Warriors Tipp: Sieg Clippers mit HC -6,5

Die Warriors sind schwer am Straucheln und werden durch die Suspendierung von Green auch in der Defensive Schwierigkeiten bekommen. Die Clippers hingegen sind gerade gut in Form und konnten die letzten fünf Spiele in Folge gewinnen. Es wäre eine große Überraschung, sollte diese Serie gegen auswärts enorm schwache Dubs ein Ende finden.