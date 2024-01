Colts - Texans Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Colts - Texans Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 07.01.2024 lautet: Das Motto in Indianapolis in Woche 18 lautet: „Win and you are in“. Wir rechnen im Wett Tipp heute mit einer engen Kiste und trauen den Gästen maximal einen knappen Sieg zu.

Der letzte Spieltag der NFL-Regular-Season 2024 verspricht durch die Vergabe der letzten Playoff-Tickets viel Spannung. Besonders interessant geht es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2:15 Uhr MEZ) im Lucas Oil Stadium von Indiana zu. Die Colts empfangen die Texans.

Der Sieger dieser Partie steht in der Postseason, während für den Verlierer die Saison unmittelbar zu Ende ist. Wenn die Jaguars das Parallelspiel gegen die Titans verlieren, würde der Gewinner dieser Partie sogar die AFC South für sich entscheiden.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,52 bei Betano die Wette „Sieg Colts mit HC +4,5″.

Darum tippen wir bei Colts vs Texans auf „Sieg Colts mit HC +4,5″:

Die Colts haben 6 der letzten 8 Spiele gewonnen

Die Texans konnten nur 3 der vergangenen 14 Duelle mit Indy für sich entscheiden

In Week 2 der laufenden Saison verlor Houston daheim gegen Indianapolis, obwohl QB Stroud auf 384 Yds und 2 TDs kam

Colts vs Texans Quoten Analyse:

Beide Teams stehen bei einer Bilanz von 9-7. Für die Bookies sind die Gäste aus Houston bei der Colts vs Texans Prognose mit einem Spread von 1,5 Punkten die leichten Favoriten.

So wird ein Sieg der Auswärtsmannschaft mit Quoten im Schnitt von 1,81 belohnt. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 2,01 aber auch nur minimal unwahrscheinlicher. Wer sich bei diesem Spiel unsicher ist, kann seinen Tipp durch eine Freiwette absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Colts vs Texans Prognose: Endspiel auf Augenhöhe

Im Vorjahr waren die Colts mit einer Bilanz von 4-12-1 das zweitschlechteste Team in der gesamten AFC. Auch das Jahr 2023 hatte für Indianapolis mit einer Bilanz von 3-5 nicht gut begonnen.

Doch vor dem letzten Spieltag der Regular Season steht das Franchise, welches sich in der vergangenen Offseason mit Shane Steichen für einen Rookie-Head-Coach entschieden hatte, bei einer Bilanz von 9-7. Damit ist man nur einen Sieg von den Playoffs entfernt. Eventuell winkt sogar der erste AFC-South-Titel seit 2014.

Und das obwohl man Mitte Oktober den Nummer-1-QB Anthony Richardson mit einer langwierigen Verletzung verloren hatte. Zudem stand Star-RB Jonathan Taylor auch nur in neun von 16 Spielen zur Verfügung.

So haben die Colts in diesem Jahr keine brandgefährliche Offense. Aber mit der Kombination aus einem guten Playcalling und einem guten Playmaking steht man bei den Points Scored immerhin auf einem respektablen zehnten Platz. Die Defense steht bei „Points allowed“ allerdings nur auf Rang 27.

Die Texans sind mit ihrem Quarterback C.J. Stroud, unabhängig vom Ausgang der Partie am Sonntag in Indianapolis, eine der positiven Überraschungen. Nur wenige Fans und Experten hätten dem Franchise so eine tolle Saison zugetraut.

In den vergangenen Wochen musste Houston aber ein paar Rückschläge verkraften. So kassierte man in Week 14 eine bittere 6:30-Pleite bei den Jets. Dann musste der Nummer-1-Spielmacher zuletzt auch noch zwei Spiele aussetzen. Am vergangenen Wochenende feierte Stroud aber sein Comeback.

Der Quarterback führte sein Team zum 26:3-Heimsieg gegen die Titans. Der Rookie kam aber nur auf 213 Yards und einen Touchdown. Die Red-Zone-Offense stotterte und musste sich mit vier Field Goals aushelfen.

Entschieden wurde die Partie durch die Texans-Defense, die für sechs Sacks und einen Defensiv-TD sorgte. Will Anderson stellte dabei mit seinem siebten Sack der Saison einen Franchise-Rookie-Rekord auf. Stark ist Houston bei der Passing Offense (Platz 7) und der Rushing Defense (Platz 3).

Colts - Texans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Colts: 23:20 Raiders (H), 10:29 Falcons (A), 30:13 Steelers (H), 14:34 Bengals (A), 31:28 Titans (A)

Letzte 5 Spiele Texans: 26:3 Titans (H), 22:36 Browns (H), 19:16 Titans (A), 6:30 Jets (A), 22:17 Broncos (H)

Letzte 5 Spiele Colts vs Texans: 31:20 (A), 31:32 (H), 20:20 (A), 31:0 (A), 31:3 (H)

Die Colts führen die Serie gegen die Texans klar mit 33-10-1 an. In Indianapolis liegen die Gastgeber bei dieser Paarung mit 17-4 vorne. Von den letzten 14 Duellen konnte Houston auch nur drei für sich entscheiden. In Week 2 der laufenden Saison siegte Indy mit 31:20 in Texas. Hier kamen die Gäste auf dem Boden auf 126 Yards und drei Touchdowns. Gardner Minshew musste auch schon für Anthony Richardson einspringen.

Jonathan Taylor spielt besonders gern gegen Houston. Der Colts-RB steht bei vier Siegen und einem Remis gegen die Texans. Zudem kommt er auf 124,6 Yards pro Spiel und insgesamt sechs Touchdowns gegen den Division-Rivalen. Erzielt der Running Back am Sonntag sogar den ersten Score, wird das von Buchmacher Bwin mit einer Quote von 5,00 belohnt. Diesen riskanten Tipp kann man bestens mit der aktuellen Bwin Freebet abfedern.

Unser Colts - Texans Tipp: Sieg Colts mit HC +4,5

Die Rückkehr von C.J Stroud ist für die Texans natürlich extrem wichtig. Doch der QB alleine kann es nicht richten. Im ersten Duell gegen die Colts warf der Spielmacher daheim für 384 Yards und zwei TDs. Trotzdem gingen die Texans am Ende als Verlierer vom Platz. Indy gewann sechs der letzten acht Spiele. Houston steht bei fünf Erfolgen aus den letzten acht Partien. Das Franchise aus Texas hat sich in Indianapolis zudem nur selten wohl gefühlt.