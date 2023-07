Corinthians - America MG Tipp, Prognose & Quoten | 15.07.2023

Unser Corinthians - America MG Tipp zum Copa do Brasil Spiel am 15.07.2023 lautet: Nicht viele Chancen, aber dennoch ein Tor für die Gäste gegen den Lieblingsgegner der letzten Jahre.

Am Samstag empfangen die Corinthians die Gäste von America MG zum Viertelfinal-Rückspiel in der Copa do Brasil. Mit dem 1:0-Erfolg im Hinspiel erarbeitete sich der aktuelle Letzte der Serie A eine gute Ausgangsposition und will diesen Vorsprung nun auswärts über die Zeit bringen.

Die letzten Duelle zwischen diesen beiden Teams waren alles andere als Leckerbissen und arm an Toren. Doch America MG konnte meist seinen Treffer erzielen, der hier wohl auch die nächste Runde bedeuten würde. Daher entscheiden wir uns für die Wette „America MG Über 0,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Corinthians vs America MG auf „America MG Über 0,5 Tore“:

Die Corinthians haben nur eines der letzten neun direkten Duelle gewonnen.

America MG traf in den letzten elf Pflichtspielen.

America MG traf in den letzten fünf direkten Aufeinandertreffen.

Corinthians vs America MG Quoten Analyse:

Geht es nach den Quoten der besten Buchmacher, dann werden sich die Gäste für das Halbfinale qualifizieren. Die Wettquoten für diesen Tipp liegen bei 1,75, während Wetten auf ein Weiterkommen der Corinthians Quoten um 2,00 abwerfen. Aber: In der regulären Spielzeit sehen die Bookies die Gastgeber weit vorne.

Beim von uns getesteten Wettanbieter Happybet zum Beispiel liegt die Quote für einen Heimsieg nach 90 Minuten bei gerade einmal 1,60. Wetten auf einen Auswärtserfolg werden mit Quoten über 5,00 belohnt. Tore erwarten die Bookies nicht viele. Bereits der Tipp auf das Over 2,5 ist mit Wettquoten bis 2,30 verbunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Corinthians vs America MG Prognose: Chancenarme Partie

Die Generalprobe für das Rückspiel am Samstag ist den Corinthians geglückt. Im Hinspiel des Sechzehntelfinals der Copa Sudamericana setzten sie sich zu Hause mit 1:0 gegen Universitario de Deportes aus Peru durch. Es war nach dem 1:0-Erfolg bei Atletico Mineiro in der heimischen Serie A der zweite Sieg in Folge mit diesem Ergebnis.

Überhaupt waren die letzten Partien mit Beteiligung des siebenfachen brasilianischen Champions in der Regel torarm. In allen letzten vier Spielen der Corinthians fiel genau ein Tor. In 14 der letzten 15 Spiele, in denen das Timao mitwirkte, konnte nur eine Mannschaft treffen. Zuletzt war das siebenmal in Serie der Fall.

Auch in den letzten direkten Duellen mit dem kommenden Gegner gab es nur sehr wenige Tore. In den letzten zwölf direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs seit Juni 2016 wurden nie mehr als zwei Treffer erzielt. Insofern sind die hohen Cortinthians America MG Quoten auf das Over 2,5 sicherlich nachvollziehbar.

In den bisherigen 14 Spielen in der heimischen Serie A hat das „Time de Povo“ gerade einmal zwölf Tore geschossen. Das ist der zweitschlechteste Wert aller 20 Teams. Selbst stehen die Corinthians mit einer 4-3-7-Bilanz nur auf Rang 15. Dennoch sind sie guter Dinge, das Halbfinale der Copa do Brasil trotz der Hinspielniederlage doch noch zu erreichen.

Corinthians - America MG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Corinthians: 1:0 Universitario de Deportes (H), 1:0 Atletico MG (A), 0:1 America MG (A), 0:1 Bragantino (H), 3:0 Liverpool Montevideo (H)

Letzte 5 Spiele America MG: 1:2 Colo Colo (A), 1:3 Coritiba (A), 1:0 Corinthians (H), 2:2 Atletico MG (A), 2:1 Penarol (A)

Letzte 5 Spiele Corinthians vs. America MG: 0:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (H)

Denn im Achtelfinale drehten die Corinthians sogar eine 0:2-Hinspielniederlage und setzten sich zu Hause schließlich im Elfmeterschießen durch. Allerdings lag der kommende Gegner ihnen zuletzt nicht. Von den letzten neun direkten Duellen mit America MG haben die Gastgeber nur eines gewonnen.

Seit fünf direkten Aufeinandertreffen, in denen die Gäste immer treffen konnten, sind sie ungeschlagen und haben die letzten drei allesamt zu Null gewonnen - wenn auch zu Hause. Ihre eigene Generalprobe für das Rückspiel haben sie allerdings verpatzt. Bei Colo Colo aus Chile gab es im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Copa Sudamericana eine 1:2-Schlappe.

Während die Corinthians das kommende Match mit zwei Siegen in Folge angehen, reist der Coelho mit zwei Pleiten in Serie an. Denn auch das Ligaspiel bei Coritiba am letzten Samstag ging mit 1:3 verloren. In der Serie A steht America mit einer 2-3-9-Bilanz und 16:32 Toren auf dem letzten Platz.

Dabei ist die Defensive das Hauptproblem. Denn mit ihren 16 Treffern haben die Gäste die meisten von den Teams auf den Rängen 13 bis 20. Wettbewerbsübergreifend konnten sie in ihren letzten elf Pflichtspielen immer mindestens ein Tor erzielen. Ihren Kasten sauber halten konnten sie indes nur einmal in ihren letzten acht Partien - nämlich im Hinspiel.

Unser Corinthians - America MG Tipp: America MG Über 0,5 Tore

Die letzten Spiele der Corinthians und auch die letzten direkten Duelle waren sehr torarm. Dafür wurde in sieben der letzten acht Partien von America MG die Marke von 2,5 Toren überboten. Die einzige Ausnahme bildete das Hinspiel. Insofern gibt es Argumente für und gegen einige Tore. Da die Gäste in den letzten elf Partien aber immer trafen, seit fünf direkten Begegnungen ungeschlagen sind und überhaupt nur eines der letzten neun Aufeinandertreffen verloren, spricht viel dafür, dass sie auch am Samstag wieder zum Torerfolg kommen.