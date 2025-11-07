Cottbus - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2025

SPORT1 Betting 07.11.2025 • 18:00 Uhr Cottbus - Osnabrück Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Springt Energie zurück an die Spitze?

Unser Cottbus - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 08.11.2025 lautet: Die Gastgeber sind zu Hause noch ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das erstmal so bleibt. Einen Gegentreffer wird es aber trotzdem geben.

Das Topspiel des 14. Spieltags der 3. Liga steigt an diesem Samstag in der Lausitz. In unserer Cottbus Osnabrück Prognose erfahrt ihr alles, was ihr zum Duell des 2. gegen den 4. der Tabelle wissen müsst. Die Gastgeber wollen nach einer schwarzen letzten Woche zu Hause wieder positive Schlagzeilen schreiben.

Der VfL dagegen könnte mit einem Dreier an Punkten mit dem kommenden Gegner und eventuell auch dem Spitzenreiter Duisburg gleichziehen. Einen Auswärtssieg trauen wir den Lila-Weißen dann aber doch nicht zu, wohl aber ein Tor. Letztlich entscheiden wir uns für den Cottbus Osnabrück Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,06 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Cottbus vs Osnabrück auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Cottbus ist in dieser Drittliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen.

In den letzten 4 Liga-Heimspielen erzielten die Gastgeber insgesamt 14 Tore.

Energie kassierte in jedem der letzten 6 Pflichtspiele Gegentore.

Cottbus vs Osnabrück Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter sehen in diesem Duell die Gastgeber vorne. Von der ganz klaren Favoritenstellung kann man angesichts von Cottbus Osnabrück Quoten von bis zu 2,15 für Wetten auf einen Heimsieg allerdings nicht sprechen. Die Quoten für Wetten auf einen Dreier des VfL erreichen auf der anderen Seite Werte um 3,00.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher für ziemlich wahrscheinlich. Das wird daran deutlich, dass die Cottbus Osnabrück Wettquoten für den Tipp “Beide Teams treffen” durchgängig unter der Marke von 1,60 liegen. Knapp über dieser Marke liegen die Quoten für “Über 2,5 Tore”.

Cottbus vs Osnabrück Prognose: Leichte Vorteile bei Energie

Mit breiter Brust und fünf Siegen in Folge empfing Cottbus Mitte letzter Woche den Bundesligisten RB Leipzig in der 2. Runde des DFB-Pokals. Am Ende gab es kurz vor Spielschluss allerdings nicht mehr als den Ehrentreffer zum 1:4-Endstand, mit dem sich Energie aus dem Wettbewerb verabschieden musste.

Vier Tage später gab es dann die nächste bittere Schlappe. Bei den Löwen von 1860 München gab es eine herbe 0:3-Pleite. Damit ging auch der Verlust der Tabellenführung einher. Aktuell stehen die Lausitzer auf Platz 2, sind mit dem neuen Spitzenreiter Duisburg allerdings punktgleich und haben nur das um zwei Treffer schlechtere Torverhältnis.

Mit einem hohen Sieg am Samstag könnte Energie also auch bei einem MSV-Dreier den Platz an der Sonne zurückerobern. Und zu Hause ist der FCE in der laufenden Drittliga-Spielzeit noch ungeschlagen. Nach zwei Heimremis zum Auftakt konnte der Klub die folgenden vier Heimpartien allesamt für sich entscheiden.

Die starke Heimbilanz ist ein wesentlicher Grund, warum wir in unserer Cottbus Osnabrück Prognose mindestens einen Punkt der Gastgeber erwarten. Bei den erwähnten letzten vier Heimsiegen in der 3. Liga schossen sie insgesamt 14 Tore.

Cottbus - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cottbus: 0:3 1860 München (A), 1:4 Leipzig (H), 4:3 Havelse (H), 2:1 Ulm (A), 3:2 Aachen (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:0 Duisburg (H), 2:1 Schweinfurt (A), 0:4 Hoffenheim II (H), 4:1 Waldhof Mannheim (A), 2:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Cottbus vs. Osnabrück: 1:2 (H), 5:2 (A), 1:2 (H), 1:3 (A), 0:0 (A)

Dass wir uns bei unserem Cottbus Osnabrück Tipp über die “Doppelte Chance” absichern, kommt allerdings nicht von ungefähr. Denn mit dem VfL kommt ein harter Brocken in die Lausitz. Nur eines ihrer letzten elf Spiele in der 3. Liga haben die Gäste verloren (6S, 4U). Auswärts sind sie seit fünf Begegnungen gänzlich ungeschlagen (3S, 2U).

Am vergangenen Wochenende empfingen sie den jetzigen Tabellenführer Duisburg und knöpften diesem beim 0:0 immerhin einen Punkt ab. Der Rückstand der Osnabrücker sowohl auf die Zebras als auch den kommenden Gegner beträgt lediglich drei Zähler. Insofern könnten sie im besten Fall mit einem Sieg an Punkten mit dem Führungsduo gleichziehen.

Mit gerade einmal elf Gegentoren stellen die Liga-Weißen die aktuell beste Abwehr der 3. Liga. Diese wird allerdings am Samstag vor eine echte Bewährungsprobe gestellt, denn Energie stellt auf der anderen Seite mit 30 Toren die geteilt beste Offensive, die zu Hause mit 18 Toren in sechs Partien im Schnitt genau dreimal pro Heimspiel traf.

Ebenfalls interessant: Während Drittliga-Partien des FCE mit im Schnitt 3,9 Treffern die geteilt torreichsten sind, sind in den bisherigen Begegnungen des VfL mit Schnitt 2,2 Toren die wenigsten gefallen.

So seht ihr Cottbus - Osnabrück im TV oder Stream:

08. November 2025, 14 Uhr, LEAG Energie Stadion, Cottbus

Übertragung TV: MagentaSport

Übertragung Stream: MagentaSport, rbb, ARD Mediathek

MagentaSport hält die Übertragungsrechte an den Partien der 3. Liga. Manche Spiele werden auch in den Dritten Programmen der ARD gezeigt. Das Topspiel des 14. Spieltags lässt sich so zum Beispiel auch im Livestream des rbb bzw. über die ARD Mediathek verfolgen.

In der Vorsaison konnte jeweils die Gastmannschaft ihr Auswärtsspiel gewinnen. Weiter zurückblickend spricht der direkte Vergleich in der Cottbus Osnabrück Prognose eher für die Gäste.

Cottbus vs Osnabrück: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Cottbus: Funk - Rorig, Manu, Awortwie-Grant, Lucoqui; Pelivan, Cigerci, Borgmann, Boziaris; Thiele, Engelhardt

Ersatzbank Cottbus: Sebald, Biankadi, Campulka, Butler, Guwara, Hannemann, Moustfa, Straudi, Michelbrink

Startelf Osnabrück: Jonsson - Fabinski, Müller, Wiemann; Kammerbauer, Christensen, Jacobsen, Henning, Kopacz, Kehl; Meißner

Ersatzbank Osnabrück: Sauter, Ihorst, Janotta, Karademir, Pröger, Schumacher, Wagner, Lesueur, Wiethaup

So hat der VfL von den letzten sieben Duellen nur das Heimspiel in der Vorsaison verloren. Vier der übrigen sechs Aufeinandertreffen konnten die Lila-Weißen für sich entscheiden. In Cottbus sind sie seit vier Gastspielen ungeschlagen, die letzten drei von ihnen haben sie sogar gewonnen.

Dennoch trauen wir ihnen in unserem Cottbus Osnabrück Tipp keinen erneuten Dreier zu, wohl aber ein Tor. In sieben der letzten acht direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs gab es Treffer auf beiden Seiten, zuletzt viermal in Folge.

Unser Cottbus - Osnabrück Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Zugegeben: Es gibt durchaus auch Argumente, die für die Gäste sprechen, die nur eines ihrer letzten elf Spiele in der 3. Liga verloren haben und auswärts seit fünf Partien ungeschlagen sind. Insgesamt sind für uns diese Argumente aber dann doch nicht so gewichtig, um dem VfL hier einen Dreier zuzutrauen. Denn Cottbus hat die letzten vier Heimspiele alle gewonnen und dabei 14 Tore erzielt.

Zudem ist der FCE in dieser Drittliga-Spielzeit daheim noch gänzlich ungeschlagen und will nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Pleiten in Folge zu Hause wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Mindestens ein Punkt bleibt aber in der Lausitz. Da die Gastgeber in jedem ihrer letzten sechs Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassiert haben, gehen wir jedoch nicht davon aus, dass ihr Kasten gegen ein Team wie Osnabrück sauber bleibt.