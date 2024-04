Coventry - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 21.04.2024

Am Wochenende steht im englischen FA Cup das Halbfinale an. Die große Überraschung unter den letzten vier Teams ist Zweitligist Coventry City. Für die „Sky Blues“ steht am Sonntag im Wembley Stadion mit dem Duell gegen Manchester United das wichtigste Spiel seit 37 Jahren auf dem Programm. Im Mai 1987 hatte der Verein mit dem 3:2 nach Verlängerung im FA-Cup-Finale gegen Tottenham den ersten und bis heute einzigen Titel geholt. Natürlich schlagen sich die Wettquoten hier klar auf die Seite der „Red Devils“.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,50 bei Happybet die Wette „Sieg Coventry HC +2″.

Darum tippen wir bei Coventry vs Manchester United auf „Sieg Coventry HC +2″:

Manchester United gewann nur eines der letzten 7 Liga-Spiele.

Coventry hat lediglich 4 von 9 Pokal-Duellen gegen United verloren (4S, 1U).

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams ging an die „Sky Blues“.

Coventry vs Manchester United Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist der Erstligist am Sonntag der klare Favorit der Buchmacher. Für einen Sieg der Red Devils klettern die Quoten bei der Coventry vs Manchester United Prognose nur knapp über die Marke von 1,50.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg des Underdogs in der regulären Spielzeit durchschnittliche Quoten von 5,50. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, aber das Risiko etwas scheut, solltet ihr einen Blick auf unsere Gratiswetten werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Coventry vs Manchester United Prognose: Wer zieht ins Finale ein?

Die Spiele im FA Cup sind für Coventry eine willkommene Abwechslung zur Championship. Hier ist der Alltag in dieser Saison eher trist. Nach 42 Spieltagen beträgt der Rückstand auf den ersten Platz in den Aufstiegs-Playoffs schon acht Punkte. Im Vorjahr hatten die „Sky Blues“ bis zuletzt auf die erste Rückkehr ins Oberhaus seit 2001 hoffen dürfen. Das Playoff-Finale gegen Luton wurde dann aber im Elfmeterschießen verloren. In dieser Saison hat man sich ein besseres Abschneiden durch eine schwache Hinrunde verbaut.

Doch auch in der Liga zeigt aktuell die Tendenz mit drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen (1S) wieder etwas nach unten. Im FA Cup bekam es Coventry in dieser Saison zunächst mit Oxford United (League One), dem Liga-Konkurrenten Sheffield Wednesday und dem Sechstligisten Maidstone zu tun. Im Viertelfinale glückte dann mit einem 3:2-Erfolg bei Wolverhampton die erste Überraschung. Auf Trainer Mark Robins wartet am Sonntag ein besonderes Spiel. Er startete seine Profikarriere beim Gegner.

Mit dem dritten Platz am Ende der vergangenen Premier-League-Saison und dem Titel im Ligapokal brachte die Verbindung zwischen Manchester United und Coach Erik ten Hag im Vorjahr die ersten Früchte ein. Doch in diesem Jahr lief es für den Niederländer bei den Red Devils nicht mehr wirklich rund. Nach 33 Spieltagen steht Man United nur auf Platz 7 und wird mit einem Rückstand von 13 Punkten auf Rang 4 das CL-Ticket ziemlich sicher verpassen. Auch die Teilnahme an der Europa- oder der Conference-League ist fraglich.

So kann der Verein die Saison wohl nur im FA Cup retten. Doch ob der Trainer mit diesem Titel auch seinen Job retten könnte, ist noch fraglich. Von den letzten sieben Liga-Partien konnte United lediglich eine für sich entscheiden (3U, 3N). Im FA Cup schaltete Man United mit Nottingham und Liverpool zwei Liga-Konkurrenten aus und steht zum 32. Mal im Halbfinale. Im Vorjahr hatte man in diesem Wettbewerb das Finale erreicht, dort aber mit 1:2 gegen den Stadtrivalen Manchester City verloren.

Coventry - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Coventry: 0:3 Birmingham City (A), 1:2 Southampton (A), 2:1 Leeds United (H), 1:2 Cardiff City (H), 3:1 Huddersfield Town (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:2 Bournemouth (A), 2:2 Liverpool (H), 3:4 Chelsea (A), 1:1 Brentford (A), 4:3 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Coventry vs Manchester United: 2:0 (A), 2:4 (A), 1:2 (H), 2:3 (A), 1:2 (H)

In Coventry erinnert man sich noch gerne an das letzte Duell gegen Manchester United. 2007/08 empfingen die „Red Devils“ im Old Trafford die „Sky Blues“. Coach Alex Ferguson nutzte die Drittrunden-Partie im Ligapokal für eine große Rotation. Das Experiment ging aber mit einer 0:2-Heimpleite in die Hose. Auch die beiden Duelle im League Cup gingen an City. Dafür hat Manchester im FA Cup die Nase vorne (4S, 1U, 1N).

Nach 83 Vergleichen führt Man United die Gesamtbilanz mit 43 Siegen zu 23 Niederlagen an. Für einen Erfolg des Favoriten hat Interwetten eine Quote von 1,53 parat. Deutlich lukrativer wird dieser Tipp in Verbindung mit dem Interwetten Bonus.

Unser Coventry - Manchester United Tipp: Sieg Coventry HC +2

Zahlreiche Dinge sprechen bei diesem ungleichen Duell natürlich für den Erstligisten, vor allem da Coventry auch in der Championship aktuell nicht die beste Form hat. Doch auch der englische Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die „Sky Blues“ fiebern auf dieses Spiel hin und können befreit aufspielen. Die „Red Devils“ müssen dagegen mit der Favoritenstellung klarkommen und etwas gegen ihre wenig konstanten Leistungen in dieser Saison tun. Auch die Männer von Coach ten Hag reisen mit keiner guten Form nach Wembley. Zudem hat Coventry gute Erinnerungen an Pokalduelle gegen Man United. Am Ende rechnen wir mit einem engen Fight und trauen United nicht mehr als einen knappen Sieg zu.