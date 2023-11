Cowboys - Commanders Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2023

Unser Cowboys - Commanders Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 23.11.2023 lautet: Washington gehört aktuell zu den formschwächsten Teams der NFL. So droht den Commanders in unserem Wett Tipp heute zu Gast in Dallas die nächste Pleite.

Am vierten Donnerstag im November wird in den USA traditionell „Thanksgiving“ gefeiert. Zur Feier des Tages stehen in der NFL-Saison 2023 gleich drei Spiele auf dem Programm. Eines davon ist das Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Washington Commanders. Die Ausgangslage ist deutlich. Die Cowboys stehen in der NFC bei 7-3 und die Commanders nur bei 4-7. Somit sprechen auch die Wettquoten eine deutliche Sprache.

Wir kommen zum gleichen Urteil wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Dallas mit HC -7,5″.

Darum tippen wir bei Cowboys vs Commanders auf „Sieg Dallas mit HC -7,5″:

Dallas steht bei 7-3, Washington bei 4-7

Die Cowboys sind seit 12 Heimspielen ungeschlagen

Washington hat lediglich eines der letzten 7 Gastspiele bei „Big D“ gewonnen

Cowboys vs Commanders Quoten Analyse:

Für die Buchmacher sind die Hausherren mit einem Spread von minus 10,5 Punkten die überdeutlichen Favoriten. Das schlägt sich auch in eindeutigen Wettquoten nieder. Für einen Heimsieg gibt es somit nur Quoten im Schnitt von 1,17.

Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 5,17 ziemlich unwahrscheinlich. Sportwetten-Tipper, die gerne ins Risiko gehen, können von daher einen Sportwetten Anbieter Bonus zur Unterstützung nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cowboys vs Commanders Prognose: Wie viele Punkte macht die Dallas-Offense?

Die Dallas Cowboys gehören zu den stolzesten, größten und finanzstärksten Franchises der NFL. Doch seit 1996 wartet die Stadt aus Texas auf den sechsten Super-Bowl-Sieg. Ist es in diesem Jahr endlich soweit? In dieser Saison hat das Team von Coach Mike McCarthy die sechstbeste Passing-Offense. Nur zwei Teams sind bei den „Points scored“ besser platziert. QB Dak Prescott steht mit 19 TDs und nur sechs Interceptions auf Platz 4 des Passer Ratings. Das klare 33:10 am Sonntag gegen die Panthers war der siebte Saisonsieg.

Doch auch die Defense überzeugt. Cornerback DaRon Bland holte sich gegen Carolina schon seinen vierten Pick Six in dieser Saison. Nur Wide Receiver CeeDee Lamb (6) kommt auf mehr Trips in die Endzone. Dallas hat die zweitbeste Pass-Defense und steht bei den zugelassenen Punkten auf Rang 5. Lediglich die Rush Defense kann hier mit Rang 15 nicht ganz mithalten. Im heimischen AT&T Stadium sind die Cowboys mit zwölf Spielen in Serie ohne Niederlage aktuell besonders stark.

Am Wochenende bekamen es die Commanders daheim mit den Giants, die nur bei 2-8 standen, zu tun. Zudem reisten die Gäste mit Ersatz-Quarterback Tommy DeVito an. Washington gelang es, den gegnerischen Spielmacher auch neunmal zu sacken und damit einen neuen Franchise-Rekord aufzustellen. Trotz dieser guten Ausbeute kassierte das Hauptstadt-Franchise als erstes Team seit 1984 am Ende eine Niederlage mit einem zweistelligen Punkte-Abstand bei einer derart hohen Sacks-Ausbeute.

Was war passiert? Die Männer von Coach Ron Rivera leisteten sich sechs Turnover und ließen acht Plays mit mehr als 20 Yards zu. Auch Quarterback Sam Howell konnte die Mannschaft erneut nicht tragen. Der QB steht zwar bei Attempts, Completions und Yards auf Platz 1 der NFL, 18 TDs sind auch ein toller Wert. Nur sechs Spielmacher sind hier noch besser. Howell kommt allerdings auch auf zwölf INTs und 51 Sacks (jeweils Platz 1). Nach sieben Niederlagen in den letzten neun Spielen wackelt der Stuhl des Cheftrainers gehörig.

Cowboys - Commanders Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cowboys: 33:10 Panthers (A), 49:17 Giants (H), 23:28 Eagles (A), 43:20 Rams (H), 20:17 Chargers (A)

Letzte 5 Spiele Commanders: 19:31 Giants (H), 26:29 Seahawks (A), 20:17 Patriots (A), 31:38 Eagles (H), 7:14 Giants (A)

Letzte 5 Spiele Cowboys vs Commanders: 6:26 (A), 25:10 (H), 56:14 (H), 27:20 (A), 16:41 (H)

Das erste Duell stammt aus dem Oktober 1960. Die Cowboys führen die Statistik inzwischen mit 76 Siegen zu 48 Niederlagen recht deutlich an (2U). In Dallas spricht die Bilanz mit 42-17-2 noch etwas klarer für die Hausherren. Schaut man allerdings nur auf die jüngsten sechs Aufeinandertreffen, ist der Vergleich mit jeweils drei Siegen komplett ausgeglichen. An das letzte Spiel im Januar 2023 hat „Big D“ keine guten Erinnerungen.

Zu Gast bei Washington setzte es im letzten Spiel der vergangenen Regular Season eine bittere 6:26 Pleite. Dallas steht in dieser Saison bei einem Schnitt von 30,2 Zählern pro Partie. Bei Bet3000 gibt es eine Quote von 1,90, wenn die Hausherren mehr als „30,5 Punkte“ erzielen. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Bet3000 Zahlungsmethoden parat.

Unser Cowboys - Commanders Tipp: Sieg Dallas mit HC -7,5

Die Ausgangslage ist hier mehr als klar. Schon gegen die schwachen Giants gingen die Commanders mit einer klaren Pleite vom Feld. Nun trifft der meist-gesackte QB der Liga auf eine starke Defense um Micah Parsons und Co. Auf der anderen Seite des Balls hat Dak Prescott gegen eine Abwehrreihe, die bei den Pass Yards auf Rang 30 und bei den Points Allowed sogar das Schlusslicht der NFL ist auch nicht wirklich viel zu befürchten.