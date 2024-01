Cowboys - Packers Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Dallas Cowboys - Green Bay Packers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 14.01.2024 lautet: 16 Heimsiege in Serie sowie der Division-Titel in der AFC East lassen die Anhänger der Cowboys vom ganz großen Wurf träumen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine fulminante Leistung der Cowboys-Offense.

In der Regular Season erzielte kein Team mehr Punkte pro Spiel als die Dallas Cowboys (29,9). Bis auf Brock Purdy (56,4 Prozent) hatte kein Quarterback eine höhere Success Rate als Dak Prescott (52,6 Prozent). Sein QB-Spiel gepaart mit der besten Saison in der Karriere von Cedee Lamb (1.749 Receiving-Yards) hält uns deutlich von einer Außenseiter-Wette ab. Besonders gegen das Passspiel ist die Defensive der Packers schlagbar. Green Bay erlaubte die fünfthöchste Success Rate im gegnerischen Drop-Back-Game (48,0 Prozent).

Unser Wett Tipp heute: „Cowboys Über 28,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,75 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Dallas Cowboys vs Green Bay Packers auf „Dallas Cowboys Über 28,5 Punkte“:

Dallas erzielte durchschnittlich die meisten Punkte der NFL (29,9 pro Spiel).

Cedee Lamb spielt die beste Saison seiner Karriere und bekam ligaweit die meisten Targets aller Wide Receiver (179).

Die Packers-Defense ist über die Luft extrem anfällig und ließ im Drop-Back-Passing-Game eine Success Rate von 48,0 Prozent zu (28.).



Dallas Cowboys vs Green Bay Packers Quoten Analyse:

Alles andere als eine klare Favoritenrolle für die Dallas Cowboys wäre für dieses Duell vollkommen unerwartet. Dallas gewann seine letzten 16 Heimspiele in Serie und wird am Wildcard-Weekend mit Siegquoten bis 1,30 zurecht favorisiert.

Mike McCarthy ist gegen sein Ex-Team gefordert und sollte auf keinen Fall verlieren, ansonsten wackelt sein Stuhl gewaltig. Die Siegquoten von 3,70 bis 4,00 für die Gäste aus Green Bay sollten den Headcoach der Cowboys etwas beruhigen. Für die risikofreudigen Wettfreunde unter euch ist mit einer Gratiswette sogar ein Außenseiter-Tipp möglich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers Prognose: Packers scheitern an ihrer Defense

Jordan Love hat sich während der zweiten Saisonhälfte in die Herzen der Packers-Fans gespielt und seine Franchise mit drei Siegen in Serie noch in die Playoffs gewuchtet. Nur ein Quarterback erzielte in dieser Spielzeit mehr Passing-Touchdowns als der Passgeber der Packers (32).

Leider befindet sich dieser Spieler aus Sicht der Packers im Kader der Cowboys. Dak Prescott ist der Dirigent der besten Scoring-Offense der Regular Season (29,9 Punkte pro Spiel). Der Quarterback der Gastgeber warf in 18 Spielen 36 Touchdowns.

Sein Lieblingsziel war stets Cedee Lamb (179 Targets), der sich konstant von seinen Gegenspielern lösen konnte und nach Tyreek Hill (1.799) die meisten Receiving-Yards aller Wide Receiver (1.749) sammelte.

Die Packers sind auf eine derart gute Offensive nicht vorbereitet. Nur vier Mannschaften ließen durch die Luft eine höhere Erfolgsrate als die Packers (48,0 Prozent Success Rate) zu.

Dallas Cowboys - Green Bay Packers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dallas Cowboys: 38:10 Commanders (A), 20:19 Lions (H), 20:22 Dolphins (A), 10:31 Bills (A), 33:13 Eagles (H).

Letzte 5 Spiele Green Bay Packers: 17:9 Bears (H), 33:10 Vikings (A), 33:30 Panthers (A), 20:34 Buccaneers (H), 22:24 Giants (A).

Letzte 5 Spiele Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers: 28:31 n.V. (A), 24:34 (H), 31:35 (H), 31:34 (H), 30:16 (A).



Zudem könnten sich die Cowboys im eigenen Stadion für zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen die Packers revanchieren. Beim Anblick der letzten Ergebnisse fällt uns besonders eines auf: Dallas erzielte in drei der vergangenen fünf Duelle Über 28,5 Punkte.

Möglicherweise braucht Dallas diese Ausbeute erneut, denn die Packers waren in den vergangenen Wochen extrem formstark und wurden von Jordan Love zu drei Siegen in Serie getragen.

Während dieser Siegesserie erzielten die Packers in zwei von drei Partien 33 Punkte. Im Schnitt kam die Offense aus Green Bay innerhalb der Regular Season auf 22,5 Punkte pro Spiel.

Wir halten das für einen realistischen Anhaltspunkt, der uns bei Oddset zu folgender Wette führt: „Packers Über 20,5 Punkte“ mit einer Wettquote von 1,91. Hier könnt ihr euch direkt bei Oddset anmelden.

Unser Dallas Cowboys - Green Bay Packers Tipp: Dallas Cowboys Über 28,5 Punkte

Pünktlich zur heißen Phase ist der wichtigste Receiver der Cowboys in Bestform. Cedee Lamb erzielte in seinen letzten drei Spielen der Regular Season insgesamt über 400 Yards und fing vier Touchdowns. Mit ihm sehen wir die Cowboys in einem Shootout gewinnen.