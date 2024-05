Cremonese - Catanzaro Tipp, Prognose, Quoten | 25.05.2024

Unser Cremonese - Catanzaro Sportwetten Tipp zum Serie A Playoff Spiel am 25.05.2024 lautet: Absteiger Cremonese möchte nach nur einem Jahr in der Serie B zurück ins Oberhaus. Im Wett Tipp heute stehen die Chancen auf das Erreichen des Finales recht gut.

In der vergangenen Saison spielte Cremonese noch in der Serie A und Catanzaro in der Serie C. In diesen Tagen treffen beide Vereine in den Aufstiegs-Playoffs zur Serie A aufeinander. Das Hinspiel im Halbfinale am Dienstag in Kalabrien endete mit einem 2:2. Somit haben die Grigiorossi im Rückspiel am Freitag im heimischen Stadio Giovanni Zini die etwas bessere Ausgangsposition. Auch die Wettquoten schlagen sich auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Happybet die Wette „Sieg Cremonese“.

Darum tippen wir bei Cremonese vs Catanzaro auf „Sieg Cremonese“:

Cremonense ist seit 12 Aufeinandertreffen gegen Catanzaro ohne Niederlage

Die „Aquile del Sud“ haben nur 2 der letzten 7 Spiele gewonnen

La Cremo war das viertbeste Heimteam der Serie-B-Saison

Cremonese vs Catanzaro Quoten Analyse:

Der Absteiger aus der Lombardei beendete die Saison auf dem vierten Platz und hatte damit einen Rang sowie sieben Punkte Vorsprung auf den Gegner in den Aufstiegs-Playoffs. Zusammen mit dem Heimvorteil im Rückspiel ergibt das eine klare Einschätzung.

Für einen Heimsieg der Gastgeber bekommt ihr bei den besten Buchmachern Quoten zwischen 1,67 und 1,72. Für einen Erfolg der Gäste gibt es dagegen Quoten im Schnitt von 4,71.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cremonese vs Catanzaro Prognose: Bringt „La Cremo“ das gute Ergebnis aus dem Hinspiel ins Ziel?

Als Aufsteiger musste Cremonese in der vergangenen Saison der Serie A den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Das rettende Ufer wurde am Ende um vier Punkte verpasst. Coach Davide Ballardini, der die Mannschaft im Januar 2023 übernommen hatte, sollte auch den Neuanfang im Unterhaus betreuen. Doch nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen wurde der Trainer vor die Tür gesetzt. Seitdem hat bei den Grigiorossi Giovanni Stroppa das Sagen.

Das Ziel „direkter Aufstieg“ wurde aber trotzdem verpasst. Am Ende fehlten „La Cremo“ sechs Punkte auf Platz 2. Zudem hatte man mit 50 Toren die schwächste Offensive der Top 7 der Tabelle. Die Grau-Roten waren aber mit 32 Punkten (9S, 5U, 5N) vor allem daheim stark. Nur drei Teams holten 2023/24 mehr Heimzähler. Zudem ist die Mannschaft von Coach Stroppa seit vier Spielen ungeschlagen (2S, 2U). Im Playoff-Hinspiel führte Cremonese schon mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen.

Nach 17 Jahren kehrte die US Catanzaro in dieser Saison in die Serie B zurück. Der Verein aus Kalabrien sorgte auch im Unterhaus für großes Aufsehen. Der Aufsteiger hatte die ganze Saison über mit dem Abstiegskampf absolut gar nichts zu tun und landete am Ende auf einem tollen fünften Platz. So dürfen die Männer von Coach Vincenzo Vivarini auf den Durchmarsch hoffen. Der direkte Aufstieg wurde allerdings um 13 Punkte verpasst. In 38 Partien holten die „Adler des Südens“ 17 Siege, kassierten aber auch zwölf Niederlagen.

In der Auswärtstabelle landeten die Giallorossi ebenfalls auf einem respektablen fünften Rang. In 19 Gastspielen setzte es nur sechs Pleiten. Die Abwehr war zuletzt allerdings etwas löchrig. So konnte die US in keinem der vergangenen sechs Pflichtspiele eine Weiße Weste behalten. Zudem wurden nur zwei der jüngsten sieben Partien gewonnen. Im Kampf um das letzte Ticket für die Serie A musste Catanzaro in Runde 1 schon gegen Brescia ran. Hier setzte sich der Aufsteiger daheim nach Verlängerung mit 4:2 durch.

Cremonese - Catanzaro Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cremonese: 2:2 Catanzaro (A), 3:0 Cittadella (H), 1:1 Parma (A), 2:1 Pisa (H), 1:2 Venezia (A)

Letzte 5 Spiele Catanzaro: 2:2 Cremonese (H), 4:2 Brescia Calcio (H), 1:3 Sampdoria (H), 0:1 Ternana (A), 3:2 Venezia (H)

Letzte 5 Spiele Cremonese vs Catanzaro: 2:2 (A), 0:0 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 2:0 (H)

Nach 20 Duellen führt Cremonese die Bilanz mit sechs Siegen zu drei Niederlagen an. Auf der einen Seite ist „La Cremo“ seit zwölf Aufeinandertreffen mit den Giallorossi ungeschlagen (5S, 7U). Auf der anderen Seite endeten elf Vergleiche mit einem Remis.

So nicht nur das Playoff-Hinspiel, sondern auch die beiden herkömmlichen Liga-Spiele der Saison 2023/24. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für ein Remis bei Merkur Bets eine Quote von 3,70. Wer sich bei diesem Anbieter erst noch anmelden muss, findet alle Infos zur Merkur Bets Registrierung bei uns.

Unser Cremonese - Catanzaro Tipp: Sieg Cremonese

Im Kampf um das letzte Serie-A-Ticket geht es heiß und eng her. Nach dem 2:2 im Hinspiel hat nun Cremonese die besseren Karten. Dinge wie der Heimvorteil, der direkte Vergleich oder die Formkurve sprechen für die Hausherren.

So glauben wir, dass „La Cremo“ mit einem Heimsieg ins Playoff-Finale einzieht. Dort trifft man dann auf den Gewinner des Duells zwischen Palermo und Venedig.