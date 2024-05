Cremonese – Venezia Tipp, Prognose & Quoten | 30.05.2024

Unser Cremonese - Venezia Sportwetten Tipp zum Serie A Playoff Finale Spiel am 30.05.2024 lautet: Beide Teams spielten eine starke Saison und stehen nicht ohne Grund im Endspiel der Playoffs. In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Hausherren aus der Lombardei leichte Vorteile ein.

Die Klubs träumen von der Rückkehr ins italienische Oberhaus. Cremonese bot im Halbfinale der Playoffs vor allem auf heimischem Boden gegen Catanzaro eine starke Vorstellung und setzte sich souverän mit 4:1 durch. Die Norditaliener hingegen gaben sich in den Playoffs bisweilen gegen Palermo keine Blöße und holten zwei Siege (1:0, 2:1).

Trotzdem dürfte es im Stadio Giovanni Zini in der lombardischen Stadt Cremona schwer werden. Wir spielen den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Cremonese vs Venezia auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Cremonese vs Venezia Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten für den Triumph verläuft bei diesem Duell im Sand. Vielmehr gehen die Wettanbieter von einem Kräftemessen auf Augenhöhe aus. Nur bedingt nachvollziehbar, da die Gäste aus Venedig lediglich in einem der vergangenen sechs Gastauftritte den Platz als Sieger verließen.

Zuletzt lieferten sich beide Konkurrenten defensive Partien in der Lombardei. Dabei fielen insgesamt nur zwei Tore in vier Begegnungen. Zwei der vier Paarungen endeten sogar als Nullnummer. Wer erneut mit einem torlosen Remis rechnet, erhält bei den Bookies den zehnfachen Wetteinsatz. Die besten Buchmacher auch im Hinblick auf die kommende Europameisterschaft sind in unserem ausführlichen EM Wettanbieter Vergleich zu finden.