Cross - Tricole Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2023

Unser Rob Cross - Thibault Tricole Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 21.12.2023 lautet: Der Weltmeister von 2018 hat 2023 seine beste Saison seit vier Jahren gespielt. So sehen wir „Voltage“ im Wett Tipp heute gegen Tricole auch als klaren Favoriten.

In diesem Jahr ist Luke Humphries der Top-Favorit der Buchmacher auf den Gewinn des Weltmeistertitels bei der Darts WM 2024. Dahinter folgen wenig überraschend die üblichen Verdächtigen Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Michael Smith. Doch auf Rang 5 taucht hier schon Rob Cross auf. Diese Einschätzung hat sich „Voltage“ durch ein starkes Jahr 2023 verdient. So lassen die Wettquoten auch nicht die geringsten Zweifel am Erfolg des Engländers in Runde 2 aufkommen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei NEObet die Wette „Sieg Cross mit HC -2,5″.

Darum tippen wir bei Rob Cross vs Thibault Tricole auf „Sieg Cross mit HC -2,5″:

Rob Cross steht auf Platz 8 der Weltrangliste.

„Voltage“ hat in diesem Jahr die beste Saison seit 2019 gespielt.

Der Engländer hat 2023 den fünftbesten Average der PDC.

Rob Cross vs Thibault Tricole Quoten Analyse:

Voltage ist die Nummer 8 der PDC Order of Merit. Sein französischer Gegner wird im Ranking dagegen nur auf Platz 146 geführt. Daraus ergibt sich bei der Rob Cross vs Thibault Tricole Prognose eine klare Einschätzung.

Die durchschnittliche Quote für einen Erfolg des Favoriten liegt gerade mal bei einer 1,09. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für ein Weiterkommen des Außenseiters auf einen Schnitt von 7,19. Wer dem Underdog etwas zutraut, kann sein Wett-Risiko durch den Einsatz von Wettgutscheinen ohne Einzahlung abfedern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rob Cross vs Thibault Tricole Prognose: Kann der Franzose auch „Voltage“ ärgern?

Das Märchen von Rob Cross begann bei der Weltmeisterschaft 2018, als er sich als Debütant den Titel im Ally Pally schnappte. Danach war dieser Erfolg für „Voltage“ wenig überraschend eine große Bürde. Doch der Engländer hielt sich konstant in der Weltspitze und konnte drei weitere Major-Titel gewinnen. Zudem stand der Mann aus Hastings in jedem Jahr in mindestens einem TV-Finale. Der letzte große Titel von Cross ist nunmehr zwei Jahre her. Trotzdem spielte der gelernte Elektriker 2023 wieder groß auf.

In diesem Jahr verdiente Cross so viel Preisgeld wie zuletzt 2019. Vor allem im November zeigte „Voltage“ Leistungen wie zu seiner besten Zeit. Beim Grand Slam of Darts zog er ins Finale ein, musste sich dort aber Luke Humphries, dem formstärksten Profi des Jahres, geschlagen geben. Sein Saison-Average lag mit einem Schnitt von 96,24 auf einem tollen fünften Platz. Auch die Saison-Doppelquote von 41,43 Prozent reichte für die Top 10. Bei den letzten fünf WM-Teilnahmen kam er aber nicht mehr über das Achtelfinale hinaus.

In einer Sportart wie Darts gehören französische Spieler bisher noch zu den Exoten. Doch Thibault Tricole konnte hier schon mehrfach Geschichte schreiben. Der Mann aus Malguénac qualifizierte sich als erster Franzose überhaupt für die BDO-Weltmeisterschaft. Zudem stand „The French Touch“ im April 2022 im Finale der WDF-Weltmeisterschaft und verlor dort das Endspiel nur knapp gegen Neil Duff (5:6).

Zudem stand Tricole 2023 im Viertelfinale des World Cup of Darts und konnte auf der Challenge Tour zwei Titel gewinnen. Durch einen Erfolg beim westeuropäischen Qualifikationsturnier in Kalkar löste der 34-Jährige als erster Profi seines Landes ein Ticket für die PDC WM. Dort ging der Franzose als Außenseiter in sein Auftaktmatch gegen Mario Vandenbogaerde. Am Ende spielte Tricole aber einen Average von 85,21 und setzte sich verdient mit 3:1 durch.

Rob Cross - Thibault Tricole Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rob Cross: 3:6 Luke Woodhouse, 6:3 Cameron Menzies, 8:16 Luke Humphries, 16:13 Stephen Bunting, 16:6 Damon Heta

Letzte 5 Spiele Thibault Tricole: 3:1 Mario Vandenbogaerde, 7:4 Wesley Plaisier, 6:5 Danny van Trijp, 6:3 Jelle Klassen, 6:3 Robbie Knops

Letzte Spiele Rob Cross vs Thibault Tricole: -

Beide Spieler treffen am Donnerstag erstmals aufeinander.

Unser Rob Cross - Thibault Tricole Tipp: Sieg Cross mit HC -2,5

In Runde 1 hat „The French Touch“ schon für eine Überraschung gesorgt. Nur zu gerne würde der Franzose weiter Geschichte schreiben. Doch er trifft am Donnerstag auf einen Rob Cross, der so stark ist wie schon lange nicht mehr.

Alles andere als ein klarer Sieg des formstarken „Voltage“, der sich für die PDC WM 2024 viel vorgenommen hat, wäre eine große Überraschung. Am Ende können wir dem Außenseiter nicht mal einen Satz zutrauen.