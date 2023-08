Crystal Palace – Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 21.8.23

Unser Crystal Palace - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 21.08.2023 lautet: Die Gunners gehen als klarer Favorit in die Partie und behalten nach 90 Minuten die Oberhand.

Crystal Palace startete mit einem Erfolg in die neue Saison und setzte sich bei Sheffield United knapp mit 1:0 durch. Ein verdienter Triumph, der durch den Treffer von Odsonne Edouard besiegelt wurde. Arsenal dominierte den ersten Spieltag gegen Außenseiter Nottingham mit mehr als 80 Prozent Ballbesitz. Am Ende stand dennoch nur ein knapper 2:1-Erfolg zu Buche.

Gegen Crystal Palace wird der Vizemeister mehr Zug zum Tor an den Tag legen und am Ende den Platz als Sieger verlassen. Für diesen Spielausgang gewährt Betano eine Quote von 1,60.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Arsenal auf „Sieg Arsenal“:

Crystal Palace gewann nur 7 der letzten 19 Premier-League-Heimspiele (7U, 5N).

Arsenal war in der vergangenen Spielzeit das auswärtsstärkste Team (12S, 3U, 4N).

2 der jüngsten 3 Begegnungen im Selhurst-Park haben die Gunners gegen die Eagles siegreich gestaltet.

Crystal Palace vs Arsenal Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung käme alles andere als ein Sieg der Mannen von Trainer Mikel Arteta im Zuge des London-Derbys einer Überraschung gleich. Eine Tatsache, die anhand einer Crystal Palace Arsenal Wettquote von durchschnittlich 1,60 untermauert wird.

Eines der vergangenen drei Heimspiele gegen Arsenal ging immerhin an die Adler. Wer die Gastgeber auch beim erneuten Kräftemessen in Front sieht, darf sich über den bis zu 5,75-fachen Wetteinsatz freuen. Der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ bringt eine sehr ausgeglichene Quotenverteilung mit sich. Mit Toren auf beiden Seiten ist nicht zwingend zu rechnen. Eine Freiwette ohne Einzahlung könnte bei der Entscheidung helfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs. Arsenal Prognose: Sackt Arsenal den zweiten Saisonsieg ein?

In der vergangenen Spielzeit war es in erster Linie Trainer Roy Hodgson zu verdanken, dass sich Palace am Ende auf Rang 11 befand. Seitdem der mittlerweile 76-Jährige das Team im März übernahm, ging es nämlich stetig bergauf.

Allgemein mussten unter seiner Federführung nur zwei Niederlagen gegen Tottenham (0:1) und Wolverhampton (0:2) in der Premier League in Kauf genommen werden. Sechs Siege und drei Remis sprechen für sich.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Seit mittlerweile fünf Liga-Heimspielen sind die Eagles ohne Niederlage (3S, 2U). Mit dem knappen 1:0-Erfolg über Sheffield glückte der Einstieg in die neue Saison. 20 Millionen Euro wurden in die Stabilisierung des Mittelfelds gesteckt. Dabei soll Matheus França (Flamengo) offensive Akzente setzen und Jefferson Lerma (Bournemouth) für defensive Stabilität sorgen.

Ähnlich wie im Vorjahr will Arsenal auch in dieser Saison nach der 14. Meisterschaft greifen. Seit 2004 konnte die Premier League nicht mehr gewonnen werden. Der Kader wurde weitestgehend zusammengehalten und mit Declan Rice, Kai Havertz und Jurrien Timber punktuell verstärkt.

Crystal Palace - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 1:0 Sheffield (PL, A), 1:1 Nottingham (PL, H), 2:2 Fulham (PL, A), 2:0 Bournemouth (PL, H), 0:1 Tottenham (PL, A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 Nottingham (PL, H), 4:1 n.E. Man City (Pokal, A), 5:0 Wolverhampton (PL, H), 0:1 Nottingham (PL, A), 0:3 Brighton (PL, H).

Letzte Spiele Crystal Palace vs. Arsenal: 1:4 (PL, A), 0:2 (PL, H), 3:0 (PL, H), 2:2 (PL, A), 1:3 (PL, H).

Wenngleich es am Ende hinter Manchester City nur für Rang 2 reichte, spielten die Gunners eine starke Saison und wollen nahtlos an diese Leistung anknüpfen. Vor allem in der Ferne konnte Arsenal überzeugen und übernahm die Rolle des auswärtsstärksten Teams (12S, 3U, 4N).

Mit dem Community Shield haben die Gunners bereits die erste Trophäe in diesem Fußballjahr geholt. Im englischen Supercup gelang gegen Manchester City nach einem 1:1 ein 4:1-Triumph im Elfmeterschießen. Der Einstieg in die Saison wurde obendrein mit einem knappen 2:1 über Nottingham erfolgreich gestaltet.

Wenngleich die Bookies dem Vizemeister den Favoriten-Stempel aufdrücken, dürfte mit einem spannenden Match zu rechnen sein. Wer mehr Sicherheit beim Abschluss seiner Crystal Palace Arsenal Wetten genießen möchte, könnte den Betano Bonus nutzen.

Unser Crystal Palace – Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Spielerisch sind die Gäste den Hausherren in sämtlichen Belangen überlegen und zeichnen sich durch mehr als den dreifachen Kader-Marktwert aus. Im Premier-League-Ranking grüßt Arsenal mit einem 1,21-Mrd.-Euro-Kader direkt hinter Man City (1,25 Mrd. Euro) von Platz 2.

Mikel Arteta wird in seinem 182. Spiel seine Kanoniere vermutlich im 4-3-3 auflaufen lassen. Dabei sollten Eddie Nketiah, Bukayo Saka und Gabriel Martinelli offensive Impulse setzen. Sein gegenüber Roy Hodgson setzt vermutlich auf ein 4-3-2-1 und wird die Paarung in erster Linie aus einer tiefstehenden Viererkette heraus gestalten.