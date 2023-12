Crystal Palace – Liverpool Tipp, Prognose, Quoten|9.12.23

Unser Crystal Palace - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.12.2023 lautet: Liverpool ist aktuell neben Arsenal die zweite treibende Kraft in England und in unserem Wett Tipp heute zu favorisieren.

Crystal Palace holte nur einen mageren Punkt aus den vergangenen vier Liga-Duellen und rutscht mehr und mehr in Richtung Abstiegszone. Seit acht Premier-League-Duellen ist die Elf von Trainer Jürgen Klopp ungeschlagen (5S, 3U), Liverpool spielt in dieser Saison wieder um die Meisterschaft mit.

Die „Reds“ sind als Favorit zu betrachten. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore“:

Palace kassierte in der Premier League kürzlich 3 Heimniederlagen am Stück.

Liverpool könnte mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern.

Seit November 2014 haben die Reds im Selhurst Park nicht mehr verloren (8S, 1U).

Crystal Palace vs Liverpool Quoten Analyse:

Satte acht der vergangenen neun Duelle im Selhurst Park gingen an Liverpool. Der Direktvergleich lässt genau wie die Crystal Palace Liverpool Wettquoten am Drei-Weg-Markt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste. Der Auswärtssieg bringt durchschnittlich den 1,50-fachen Wetteinsatz mit sich.

Ein Triumph der Hausherren aus der englischen Hauptstadt London wird für recht unwahrscheinlich gehalten und offenbart den bis zu sechsfachen Wetteinsatz. Die Sportwettenanbieter tendieren zu einer offensiv geführten Angelegenheit und gehen von drei oder mehr Toren aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs. Liverpool Prognose: Bleibt Crystal Palace auch im 6. PL-Heimspiel in Folge sieglos?

Bereits im Vorjahr reichte es für Crystal Palace nur für einen zweistelligen Tabellenplatz. Aktuell müssen die Londoner auf Rang 14 aufpassen, nicht noch weiter nach unten zu rutschen.

Zuletzt zeichnete sich ein deutlicher Abwärtstrend ab. Nur ein Punkt an den jüngsten vier Liga-Spieltagen lässt auf ein Formtief schließen. Trotz der schwachen Leistungen blickt die Offensive auf vier Tore in den vier Partien.

Lediglich eines der bisherigen sieben Heimspiele war von Erfolg gekrönt. Dem knappen 3:2 gegen die Wolverhampton Wanderers stehen auf der anderen Seite zwei Remis und vier Niederlagen gegenüber.

In keiner der letzten drei Ansetzungen im Selhurst Park wurde hinten die Null gehalten. Dreimal am Stück kamen zuletzt auf heimischem Boden mehr als 1,5 Tore zustande.

Crystal Palace - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:2 Bournemouth (H), 1:1 West Ham (A), 1:2 Luton Town (A), 2:3 Everton (H), 2:0 Burnley (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Sheffield United (A), 4:3 Fulham (H), 4:0 LASK (H), 1:1 Man City (A), 3:0 Brentford (H).

Letzte Spiele Crystal Palace vs. Liverpool: 0:0 (H), 1:1 (A), 1:3 (H), 0:3 (A), 0:2 (A).

Liverpool bot kürzlich gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United keine überragende Leistung, sackte aber nach einem 2:0 drei Punkte ein. Eben jene Siege spielen eine tragende Rolle im Kampf um die englische Meisterschaft. Nachdem im Vorjahr mit Rang 5 die Champions League verpasst wurde, gilt es nun, nach der 20. englischen Meisterschaft zu greifen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt zwei Punkte.

Seit nunmehr vier PL-Auswärtsduellen sind die Recken des deutschen Erfolgstrainers Jürgen Klopp ungeschlagen, wobei erwähnt werden muss, dass satte dreimal die Punkte in den Stadien des Gegners geteilt wurden. 13 Tore kamen in der Fremde zustande. Bisher hat die Klopp-Elf in jedem Liga-Auswärtsspiel getroffen. Die Abwehr hielt nur einmal einen „Clean Sheet“ und muss sich zudem neun Gegentore ankreiden lassen.

Um das Maximum aus den Crystal Palace Liverpool Wetten herauszuholen, könnte sich die Nutzung des NEObet Sportwetten Bonus anbieten. Zudem hält der Bookie 10 Euro gratis für Neukunden zum Testen bereit.

Unser Crystal Palace – Liverpool Tipp: Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore

Liverpool ist kein gern gesehener Gast im Selhurst Park. Seit nunmehr neun Spielen warten die Eagles auf einen Triumph gegen die Reds (1U, 8N). Auch diesmal dürfte die Serie nicht reißen. Die Gäste aus Liverpool verfügen über deutlich mehr Klasse in den eigenen Reihen und spielen um die Meisterschaft mit. Crystal Palace hingegen rutscht mehr und mehr in Richtung Abstiegszone. Liverpool bestritt bisweilen alle 15 Saisonspiele mit mehr als 1,5 Toren und verlieh seiner offensiven Durchschlagskraft mit 34 Saisontoren Ausdruck.