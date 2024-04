Crystal Palace - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten

Unser Crystal Palace - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.04.2024 lautet: City darf sich im Duell gegen die Gunners und die Reds nicht mehr viele Patzer leisten. Im Wett Tipp heute ist das Potenzial für einen Ausrutscher auch recht gering.

In der Premier League liefern sich mit Liverpool, Arsenal und Manchester City drei Teams einen spannenden Kampf auf Augenhöhe um die Meisterschaft, der wohl auch noch bis zum Saisonende andauern wird. Da Liverpool am Sonntag in Old Trafford beim Erzrivalen Manchester United antreten muss, hoffen die Gunners und die Citizens darauf, dass sie gegenüber den Reds Boden gutmachen können. Pep Guardiola und sein Team stehen mit dem Gastspiel am Samstag bei Crystal Palace vor einer lösbaren Aufgabe.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,55 bei Betano die Wette “Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Manchester City auf “Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore”:

Man City ist seit 24 Pflichtspielen ungeschlagen



Crystal Palace holte aus den letzten 4 Spielen nur 2 Punkte



Die Skyblues sind das zweitbeste Auswärtsteam der PL



Crystal Palace vs Manchester City Quoten Analyse:

Die “Glaziers” stehen auf Rang 14 der Tabelle und haben immerhin acht Punkte Polster auf die Abstiegszone. Trotzdem gehen die Hausherren am Samstag bei der Crystal Palace vs Manchester City Prognose natürlich als Außenseiter ins Rennen.

Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr bei den Bookies, die auch unseren Sportwetten App Vergleich dominieren, maximal eine Quote von 1,36. Bei einem Sieg der Hausherren wartet dagegen der bis zu zehnfache Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Manchester City Prognose: Kann die Glasner-Elf den Favoriten ärgern?

Seit dem Wiederaufstieg 2013 hat der Crystal Palace FC eine Saison in der Premier League nie besser als auf Rang 10 beendet. Nach der Hinrunde der laufenden Spielzeit hatten die “Glaziers” sogar nur zwei Plätze und drei Punkte Polster auf die Abstiegszone. So wurde Mitte Februar mit Oliver Glasner ein neuer Coach verpflichtet, der den Verein aus dem Süden Londons kurzfristig in der Liga halten und langfristig auch mal in die obere Tabellenhälfte führen soll.

Der Ex-Frankfurt-Trainer, der bei den Eagles der neunte Coach in elf Jahren ist, fügte sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen Burnley auch gut in sein neues Amt ein. Doch seit vier Spielen ist die Mannschaft wieder ohne Sieg und holte dabei nur zwei Punkte. Am Dienstag setzte es ein 0:1 in Bournemouth. Vor allem die Offensive macht Probleme. 34 Tore sind der viertschwächste Wert ligaweit, sieben Saisonsiege werden auch nur von drei Teams unterboten.

Am Ostersonntag im Spitzenspiel daheim gegen Arsenal musste sich Manchester City mit einem torlosen Remis begnügen. Die Hausherren waren zwar wieder mal mit viel Ballbesitz klar überlegen, bissen sich aber am Bollwerk der Gunners die Zähne aus. Obwohl Pep Guardiola das Unentschieden wie eine Niederlage und als Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft bewertete, setzte der Coach am Mittwoch im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Aston Villa Spieler wie Haaland und De Bruyne 90 Minuten auf die Bank.

Dafür sprang aber Foden ein und hatte mit einem Dreierpack großen Anteil am 4:1-Sieg der Skyblues. Damit revanchierte sich der amtierende Meister für das 0:1 im Hinspiel Anfang Dezember zu Gast bei den Villans. Seit dieser Niederlage ist City in 24 Pflichtspielen ungeschlagen. Gegen die beiden Konkurrenten Liverpool und Arsenal reichte es zuletzt aber jeweils nur zu zwei Remis. Im heimischen Etihad sind die Citizens in der kompletten Spielzeit mit elf Siegen und fünf Remis noch ungeschlagen.

Crystal Palace - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:1 Bournemouth (A), 1:1 Nottingham Forest (A), 1:0 Bodö/Glimt (A), 1:1 Luton Town (H), 1:3 Tottenham Hotspur (A)



Letzte 5 Spiele Manchester City: 4:1 Aston Villa (H), 0:0 Arsenal (H), 2:0 Newcastle United (H), 1:1 Liverpool (A), 3:1 FC Kopenhagen (H)



Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs Manchester City: 2:2 (A), 0:1 (H), 2:4 (A), 0:0 (H), 2:0 (H)



Die Bilanz von Crystal Palace aus den letzten fünf Duellen mit Manchester City kann sich mit einem Sieg und zwei Remis (2N) sehen lassen. So holten die Glaziers auch im Hinspiel der laufenden Saison ein 2:2 im Etihad.

Die Skyblues führten schon mit 2:0, mussten aber in der Nachspielzeit (90.+5) den Treffer zum Endstand hinnehmen. Die Eagles hatten beim Ballbesitz mit 26 Prozent und bei den Torschüssen (5:19) klar das Nachsehen. Dafür hatten die Londoner aber bei den Expected Goals mit 1,82 zu 1,61 die Nase vorne.

Unser Crystal Palace - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore

Crystal Palace hat immerhin nur eines der letzten fünf Heimspiele verloren. Auch die jüngste Bilanz gegen die Citizens macht Hoffnung. Ein wirklicher Aufwärtstrend war unter Trainer Glasner aber noch nicht zu erkennen. So wäre alles andere als ein Sieg der Gäste eine große Überraschung. Dabei dürften auch mindestens zwei Tore fallen.