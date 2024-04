Crystal Palace - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten 24.4.24

Unser Crystal Palace - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.04.2024 lautet: Im Selhurst Park treffen am Mittwoch zwei formstarke Teams aufeinander. So rechnen wir im Wett Tipp heute mit Toren auf beiden Seiten.

Mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen hatte die Ära von Trainer Oliver Glasner bei Crystal Palace nicht wirklich optimal begonnen. Doch mit Erfolgen gegen die Europapokal-Teilnehmer Liverpool und West Ham scheint bei den Eagles nun der Knoten endgültig geplatzt zu sein. Am Mittwoch daheim gegen Newcastle wollen die Männer aus dem Süden von London weiter nachlegen. Doch der Gegner bringt auch eine gute Form mit in den Selhurst Park.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,58 bei Winamax für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Newcastle auf „Über 2,5 Tore“:

In den Heimspielen von Crystal Palace fallen in dieser Saison im Schnitt 3,25 Treffer

In den vergangenen 9 PL-Gastspielen von Newcastle fielen insgesamt 35 Tore

Die Eagles trafen in den 4 Heimspielen unter Oliver Glasner 11 Mal



Crystal Palace vs Newcastle Quoten Analyse:

In der Tabelle hat United acht Plätze und 14 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Die Eagles können aber den Heimvorteil geltend machen. So gehen die Buchmacher doch von einer engen Angelegenheit aus.

Für einen Sieg der Hausherren klettern die Quoten auf einen Schnitt von 2,77. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei der Crystal Palace vs Newcastle Prognose für einen Dreier der Gäste aber auch nur durchschnittliche Quoten von 2,46. Wollt ihr mit diesem Spiel einen unserer Wettanbieter ohne Risiko testen, könnt ihr dies mit Hilfe einer Freebet tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Newcastle Prognose: Machen die Adler den Klassenerhalt klar?

Zu Gast in Liverpool in der vergangenen Woche konnte Oliver Glasner in seiner Amtszeit erstmals das Trio aus Michael Olise, Eberechi Eze und Jean-Philippe Mateta gemeinsam aufs Feld schicken. Sicherlich profitierten die Eagles beim 1:0-Erfolg an der Anfield Road auch von der schwachen Chancenverwertung der Reds, zudem waren die Adler gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp hauptsächlich in der Defensive gefordert. Am Sonntag daheim gegen West Ham zeigte Crystal Palace dann aber seine Offensiv-Power.

Zur Pause führten die Gastgeber schon mit 4:1. Noch nie zuvor hatte der Verein aus Selhurst in der Premier League in der ersten Halbzeit vier Mal getroffen. Mit Olise, Eze und Mateta in der Startelf haben die Eagles vier von fünf Partien in dieser Saison gewonnen (1N) und dabei 2,4 Punkte im Schnitt geholt. Als Tabellen-14. ist Crystal Palace nun elf Punkte von der Abstiegszone entfernt. Schon mit einem weiteren Sieg könnte auch rein rechnerisch der Klassenerhalt feststehen.

Nach dem tollen vierten Platz am Ende der Vorsaison wollte sich Newcastle fest unter den besten Teams der Premier League etablieren. Doch die Magpies taten sich in der ersten Saisonhälfte recht schwer. An den ersten 19 Spieltagen setzte es in der Premier League acht Niederlagen (9S, 2U). Zudem reichte es in der Königsklasse nur für den letzten Platz in der Gruppe F. Doch in der Rückrunde zeigt die Formkurve bei der Truppe von Coach Eddie Howe wieder nach oben.

In den letzten elf PL-Spielen musste Newcastle nur zwei Niederlagen hinnehmen (6S, 3U). Seit vier Pflichtpartien sind die Magpies ungeschlagen. Die Mannschaft hat auf der einen Seite die beste Chancenverwertung der Liga (21 Prozent), auf der anderen Seite kommen zehn Weiße Westen hinzu, die nur von Arsenal (15) überboten werden. Im heimischen St. James‘ Park gab es schon elf Dreier (3U, 3N). Auch in der Fremde konnte United drei der letzten fünf Gastspiele für sich entscheiden (2N), steht aber im Ranking nur auf Platz 15.

Crystal Palace - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 5:2 West Ham (H), 1:0 Liverpool (A), 2:4 Manchester City (H), 0:1 Bournemouth (A), 1:1 Nottingham Forest (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 4:0 Tottenham (H), 1:0 Fulham (A), 1:1 Everton (H), 4:3 West Ham (H), 0:2 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs Newcastle: 0:4 (A), 0:0 (H), 0:0 (A), 0:0 (A), 0:1 (A)



Seit sechs Pflichtspielen wartet Crystal Palace auf einen Sieg gegen Newcastle (4U, 2N). Zudem sind die Eagles seit fünf Vergleichen und 514 Minuten gegen die Magpies ohne eigenen Treffer.

Die Bilanz in Selhurst macht allerdings Hoffnung. Hier konnte der NUFC nur eines der letzten acht Gastspiele für sich entscheiden (5U, 2N). Newcastle-Stürmer Alexander Isak steht mit 17 Treffern auf Platz 5 der PL-Torjägerliste.

Der Schwede hat in den letzten sechs Liga-Partien sieben Mal getroffen. Kommt am Mittwoch ein weiteres Tor hinzu, wird das von Intertops mit einer Quote von 2,37 belohnt. Vor der ersten Wette bei diesem Anbieter findet ihr hier alle Infos zur Intertops Anmeldung.

Unser Crystal Palace - Newcastle Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Teams waren zuletzt recht formstark. Newcastle hat im direkten Vergleich etwas die Nase vorne. Allerdings tun sich die Magpies auf des Gegners Platz schwerer als vor den eigenen Fans. Aus diesen Gründen können wir ähnlich wie die Buchmacher bei dieser Paarung keinen Favoriten erkennen. Aber die Zuschauer dürfen sich beim Duell zweier offensiv ausgerichteter Teams auf einige Treffer freuen.