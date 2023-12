Dallas Cowboys - Detroit Lions Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser Dallas Cowboys - Detroit Lions Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 30.12.2023 lautet: Offensichtlich kommen Heimspiele den Cowboys deutlich mehr entgegen als Gastauftritte. Die Defensive der Hausherren zeigte sich in den letzten Wochen ortsunabhängig schlagbar, sodass unser Wett Tipp heute auf viele Punkte abzielt.

Zwei Auswärtsniederlagen in Folge dämpften die Erwartungshaltung bezüglich der Dallas Cowboys. Mike McCarthy traf mit seiner Mannschaft in den vergangenen vier Wochen jeweils auf ein Team mit Playoff-Ambitionen. Es waren keine guten Begegnungen für die Cowboys-Defense, die seit Woche 13 die dritthöchste Success Rate der NFL erlaubte (50 Prozent).

Detroit überzeugte in den vergangenen Wochen weiterhin in der Offensive, überbot in drei der letzten vier Partien „Über 29,5 Punkte“. Defensiv haben die Lions keine Unit mit Playoff-Kaliber auf dem Feld (23,7 erlaubte Punkte pro Spiel).

Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 53,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Dallas Cowboys vs Detroit Lions auf „Über 53,5 Punkte“:

Halten die Lions (27,5) und Dallas (30,1) ihren Punkteschnitt, landet die Begegnung bei „Über 53,5 Punkten“.

Seit Woche 13 liegt die Success Rate der Cowboys-Defensive (50 Prozent) unter den drei schwächsten der NFL (30.).

Dallas erzielte in acht Heimspielen jeweils „Über 30,5 Punkte“.

Dallas Cowboys vs Detroit Lions Quoten Analyse:

Obwohl die Cowboys zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken mussten und Detroit auf einer Siegesserie von zwei erfolgreichen Partien reitet, wird Dallas von den Buchmachern mit Wettquoten bis 1,41 klar favorisiert.

Zwei Gründe spielen hier eine zentrale Rolle: die schwache Verteidigung der Lions und der Austragungsort. Solltet ihr dennoch auf die Gäste aus Detroit setzen, könnt ihr mit einem Wettgutschein eine Maximalquote von 3,20 spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dallas Cowboys vs Detroit Lions Prognose: Spektakel in Dallas

Dan Campbell und die Lions sind nach dem ersten Division-Titel seit 30 Jahren in bester Stimmung. Möglicherweise trägt das Duell in Dallas zu einer Steigerung der positiven Atmosphäre bei. Detroit gewann zuletzt zwei Spiele in Serie, erzielte währenddessen 72 Punkte und sammelte dabei die meisten Rushing Yards nach Kontakt (229) der NFL!

Angesichts der sinkenden Leistungskurve der Dallas-Defense sind erneut viele Punkte für die spannende Lions-Offense möglich. Seit Woche 13 erlaubte die Verteidigung der Cowboys eine 50-prozentige Success Rate (30.) und hatte während der letzten beiden Niederlagen besonders mit Rushing Yards nach dem Kontakt (27.) Schwierigkeiten.

Des Weiteren neigt die Verteidigung der Gastgeber zu vielen Strafen. Keine Defensive der NFL kassierte bislang mehr Strafen als die Cowboys-Defense (47). Davon resultieren 37 Flaggen in einem neuen First Down - der zweithöchste Wert.

Vermutlich kann die Offensive der Cowboys diese Nachteile kaschieren. Bisher erzielte Dallas in allen acht Heimspielen „Über 30,5 Punkte“. Wir gehen nicht davon aus, dass die Lions sich auf einmal in eine kompakte Defensive verwandeln. Bisher erlaubten die Gäste 23,7 Punkte pro Spiel (24.).

Dallas Cowboys - Detroit Lions Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dallas Cowboys: 20:22 Dolphins (A), 10:31 Bills (A), 33:13 Eagles (H), 41:35 Seahawks (H), 45:10 Commanders (H).

Letzte 5 Spiele Detroit Lions: 30:24 Minnesota Vikings (A), 42:17 Broncos (H), 13:28 Bears (A), 33:28 Saints (A), 22:29 Packers (H).

Letzte 5 Spiele Dallas Cowboys vs. Detroit Lions: 24:6 (H), 35:27 (A), 26:24 (H), 42:21 (H), 24:20 (H).

Wir wollen noch etwas detaillierter in das Matchup zwischen der Lions-Offense und Dallas-Defense eingehen. Pro Spieltag lief Detroit für 141,3 Yards (3.). Das sollte gegen die Cowboys erneut funktionieren, denn die Gastgeber ließen gegen den Lauf die höchste Erfolgsrate der NFL zu (45,1 Prozent).

Ähnlich erfolgversprechend sieht die Aufgabe für Dak Prescott und seine Kollegen aus. Der Quarterback warf in dieser Spielzeit die meisten Touchdowns (30). Die meisten seiner Bälle spielt der Passgeber zu Cedee Lamb (109 Receptions), der ligaweit die meisten Catches aufweist.

Das trifft die Verteidigung der Lions mitten ins Herz. Detroit erlaubte durch die Luft eine Erfolgsquote von 47,6 Prozent - Platz 26 im Ligavergleich.

Bislang übertrafen die Cowboys in jedem Heimspiel dieser Saison 30 Punkte. Daher bietet sich bei Bwin eine Wette auf „Cowboys über 29,5 Punkte“ an, die ihr mit einer Quote von 1,78 spielen könnt. Wir würden in diesem Fall auf die Bwin Gratiswette zurückgreifen.

Unser Dallas Cowboys - Detroit Lions Tipp: Über 53,5 Punkte

Die Laufverteidigung der Cowboys könnte gegen Detroit den nächsten Rückschlag erhalten. David Montgomery und Jahmyr Gibbs liefen beim 30:24-Erfolg der Lions gegen die Vikings für drei Rushing-TDs und sind ein gefährliches Gespann im Backfield der Gäste. Wir erwarten viele Punkte auf beiden Seiten und ein Offensiv-Spektakel in Dallas.