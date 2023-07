Dänemark - China Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2023

Unser Dänemark - China Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 22.07.2023 lautet: Nach einer starken Quali sind die dänischen Damen im Auftaktmatch gegen China die klaren Favoriten. Gegen den Angstgegner müsste für Rot-Weißen zumindest ein Punkt drin sein.

In der Gruppe D der FIFA-Frauen WM 2023 kämpfen Dänemark und China hinter dem amtierenden Europameister England aller Voraussicht nach um das zweite Ticket fürs Achtelfinale. Umso wichtiger wird das direkte Duell der beiden Nationen am Samstagnachmittag europäischer Zeit in Perth. Die Bookies schlagen sich bei der Partie recht deutlich auf die Seite der Skandinavierinnen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.53 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dänemark vs China auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Dänemark gewann alle 8 Spiele in der WM-Quali und erzielte dabei 40 Treffer.

China ist bei Endrunden noch ohne Niederlage gegen die „Rot-Weißen“.

In den 4 Pflichtspielen zwischen beiden Nationen fielen 19 Tore.

Dänemark vs China Quoten Analyse:

In der Weltrangliste sind beide Nationen auf den Plätzen 13 und 14 Nachbarn. Zudem spielten die Asiatinnen in der Vergangenheit recht gern gegen die Rot-Weißen. Auch spricht das Abschneiden bei Weltmeisterschaften für die „Kengqiang Meigui“.

Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, unter denen sich auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.61 deutlich auf die Seite von Dänemark. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von China mit Quoten im Schnitt von 5.33 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dänemark vs China Prognose: Wie kommt Dänemark mit der Favoritenrolle zurecht?

Dänemark nahm an vier der ersten fünf Frauen-Weltmeisterschaften teil und erreichte dabei zweimal das Viertelfinale. Die letzten drei WM-Endrunden fanden aber ohne die Rot-Weißen statt. Bei den vergangenen drei Europameisterschaften erreichten die Skandinavierinnen immerhin zweimal das Halbfinale und erzielten mit dem zweiten Platz im Jahr 2017 das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte. Bei der EURO 2022 war dagegen schon nach der Gruppenphase Endstation.

Die Mannschaft von Coach Lars Söndergaard spielte mit 8 Siege in 8 Spielen bei 40:2 Toren eine überragende Quali für die WM 2023. Damit kehrt Dänemark nach 16 Jahren auf die Fußball-Weltbühne zurück. Nun kann auch endlich Superstar Pernille Harder (Bayern München) ihr WM-Debüt feiern. Die Kapitänin wird in der Offensive von Signe Bruun (Lyon) unterstützt. Das letzte Testspiel gegen Spanien ging mit 0:2 verloren. Davor hatten die Däninnen vier Siege in Folge gefeiert, darunter auch gegen Norwegen und Schweden.

Die chinesische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft stand bei den ersten drei Weltmeisterschaften zweimal im Halbfinale. 1999 erreichte China sogar das Endspiel und musste sich dort den USA nur knapp nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Seitdem verpasste die „Kengqiang Meigui“ die Endrunde in Deutschland (2011) und kamen bei den anderen vier Weltmeisterschaften nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. Bei diesem Turnier will die Auswahl nun den „Viertelfinal-Fluch“ brechen.

Im Vorjahr sicherten sich die „stählernen Rosen“ den neunten Titel bei der Asienmeisterschaft. Damit ging für das Land der Mitte eine Zeit von 16 Jahren ohne Triumph bei den Kontinentalmeisterschaften zu Ende. Im Verlauf des Wettbewerbs erzielte die Mannschaft 19 Tore und kassierte gerade mal 5 Gegentore, alle erst ab dem Halbfinale. Die Bilanz in den letzten 10 Länderspielen steht bei lediglich drei Siegen, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen, gegen Schweden (1:4) und Spanien (0:3).

Dänemark - China Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:2 Spanien (H), 1:0 Japan (H), 1:0 Schweden (A), 3:2 Uruguay (H), 2:0 Norwegen (H)

● Letzte 5 Spiele China: 2:2 Kolumbien (A), 2:1 Russland (H), 1:0 Russland (H), 0:3 Spanien (A), 0:0 Schweiz (A)

● Letzte 5 Spiele Dänemark vs China: 1:0 (H), 0:1 (A), 4:5 (A), 1:0 (A), 0:2 (H)

Die chinesische Auswahl gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von Dänemark. Die „Rot-Weißen“ konnten gegen die Asiatinnen in 13 Duellen nur 2 Siege feiern, bei 7 Niederlagen. Beide Erfolge stammen aus Testspielen in den Jahren 2011 (1:0) und 2019 (1:0). In vier Pflichtspielen, drei bei einer WM und eines bei Olympia, spricht die Statistik mit 3 Siegen, 1 Remis und 13:6 Toren klar für China.

Natürlich bietet das Spiel auch zahlreiche Wettoptionen an. Schießt Superstar Pernille Harder zum Beispiel ihr erstes WM-Tor, wird das von Buchmacher Winamax, der aktuell den tollen Winamax Bonus im Angebot hat, mit Quoten von 2.05 belohnt.

Unser Dänemark - China Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

China will zum WM-Auftakt seine Erfahrung und die gute Bilanz gegen Dänemark in den Ring werfen. Qualitativ sind die Rot-Weißen aber deutlich besser besetzt. Vor allem in der Offensive kann Coach Söndergaard einiges aufbieten. Diese Vorteile dürften am Ende auch den Unterschied machen. Zudem konnten die Chinesinnen auch nur 2 ihrer letzten 9 Länderspiele (beide gegen Russland) gewinnen.