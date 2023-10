Dänemark - Kasachstan Tipp, Prognose, Quoten | 14.10.2023

Unser Dänemark - Kasachstan Tipp zum EM Quali Spiel am 14.10.2023 lautet: Dänemark empfängt Kasachstan in der EM-Quali Gruppe H. Im Hinspiel mussten sich die Dänen dem Underdog in einem wilden Schlagabtausch mit 2:3 geschlagen geben. Vor heimischem Publikum sollte sich der Favorit durchsetzen.

Die Gruppe H der EM-Qualifikation ist zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht die spannendste überhaupt. Während Slowenien und Dänemark mit 13 Punkten auf den ersten beiden Plätzen liegen, steht das Verfolger-Duo aus Finnland und Kasachstan mit nur einem Punkt weniger auf den Rängen 3 und 4. So können sich noch vier Teams berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM 2024 machen.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Kasachstan auf „Halbzeit/Endstand 1/1 & Über 1,5 Tore“:

Dänemark vs Kasachstan Quoten Analyse:

Dass beide Teams treffen, sehen die Wettanbieter auch als eher unwahrscheinlich an und vergeben dafür eine Quote von 2,55, welche vor allem in Verbindung mit dem Bwin Bonus eine Überlegung wert sein dürfte. So traf Kasachstan in vier der fünf direkten Duelle mit Dänemark mindestens einmal ins Tor.