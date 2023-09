Dänemark - San Marino Tipp, Prognose, Quoten | 07.09.2023

Unser Dänemark - San Marino Tipp zum EM Quali Spiel am 07.09.2023 lautet: Im ungleichen Duell zwischen Dänemark und San Marino stellt sich nur eine Frage: Wie deutlich fällt der Erfolg der Gastgeber aus?

Die Gruppe H in der EM-Quali 2024 wird nach vier Spieltagen überraschend von Finnland und Kasachstan mit jeweils neun Punkten angeführt. Der eigentliche Favorit Dänemark steht mit sieben Zählern nur auf Rang 3 und würde mit diesem Abschneiden die kommende Endrunde in Deutschland verpassen. Grund sind eine 2:3-Pleite der Skandinavier in Astana sowie ein 1:1 in Slowenien. Weitere Patzer darf sich die Auswahl nicht mehr leisten.

Der Blick auf die Wettquoten zeigt, dass zumindest am Donnerstag im Heimspiel gegen San Marino nichts schief gehen dürfte. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,47 bei Mobilebet für die Wette „Sieg Dänemark mit HC -4,5″.

Darum tippen wir bei Dänemark vs San Marino auf „Sieg Dänemark mit HC -4,5″:

San Marino ist die schwächste Nation im FIFA-Ranking

Nach 4 Spieltagen der EM-Quali steht die Serenissima bei 0 Punkten und 0:13 Toren

Dänemark ist im Sturm mit Höjlund (22 Treffer 2022/23) und Wind (4 Tore 2023/24) bestens besetzt

Dänemark vs San Marino Quoten Analyse:

Bei der Dänemark vs San Marino Prognose treffen natürlich Welten aufeinander. Die Skandinavier stehen immer noch auf Rang 19 der Weltrangliste. San Marino ist dagegen die Nummer 208 im FIFA-Ranking. Kein UEFA-Mitglied ist hier schlechter platziert.

So gibt es für einen Sieg der Gastgeber bei den besten Buchmachern die geringstmöglichen Quoten im Schnitt von 1,01. Auf der Gegenseite bekommen die Sportwetten-Tipper für einen Sieg des Fußball-Exoten extrem hohe Durchschnitts-Quoten von 113,8.

Dänemark vs San Marino Prognose: Wie lange können die Gäste die Null halten?

17 Monate nachdem der dänische Fußball mit dem Einzug ins Halbfinale bei der EM 2021 eine Sternstunde erlebt hatte, folgte mit dem Aus bei der WM 2022 nach der Vorrunde eine bittere Enttäuschung. Auch in der Quali für die kommende Europameisterschaft haben die Rot-Weißen große Schwierigkeiten. Am 2. Spieltag hatte man nach einem Doppelpack von Rasmus Höjlund (Manchester United) in Kasachstan mit 2:0 geführt. Doch die Hausherren drehten die Partie noch in einen 3:2-Heimsieg.

Auch im letzten Länderspiel der Saison 2022/23 reichte es nur zu einem 1:1 in Slowenien. Noch halten die Dänen an Nationaltrainer Kasper Hjulmand fest, doch die Mannschaft scheint ein Mentalitätsproblem zu haben. Schon bei der WM in Katar wirkte die Auswahl verkrampft und stark verunsichert. Es fehlen emotionale Leader auf dem Platz, die den Unterschied machen und das Team in schwierigen Situationen aufrütteln. Die Narben vom blamablen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft scheinen noch nicht ganz verheilt.

Als Nationalspieler in San Marino muss man gut mit Niederlagen umgehen können. Die Auswahl der kleinen Republik im Norden Mittelitaliens kann in ihrer Geschichte immer noch nur auf einen Sieg zurückblicken. Der kam 2004 mit 1:0 im Testspiel daheim gegen Liechtenstein zustande. Seit Anfang 2021 reichte es in 27 Partien lediglich zu zwei Remis, gegen die Seychellen (0:0) und St. Lucia (1:1). Auch in der Quali für die EM 2024 ist der letzte Platz in der Gruppe H für die „Serenissima“ reserviert.

Auf ein 0:2 zum Auftakt daheim gegen Nordirland folgte ein 0:2 in Slowenien. Am 3. Spieltag musste sich die Mannschaft von Coach Fabrizio Costantini vor den eigenen Fans gegen Kasachstan mit 0:3 geschlagen geben. Im letzten Spiel vor der Sommerpause setzte es ein deutliches 0:6 in Finnland. Zur Halbzeit lag man immerhin nur 0:2 zurück. Glückt das auch am Donnerstag im Parken-Stadion, gibt es bei Mobilebet für die Wette „1. HZ San Marino HC +2,5″ eine Quote von 1,67. Weitere Infos über den Anbieter liefert unser Mobilebet Test!

Dänemark vs San Marino Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 1:1 Slowenien (A), 1:0 Nordirland (H), 2:3 Kasachstan (A), 3:1 Finnland (H), 0:1 Australien

Letzte 5 Spiele San Marino: 0:6 Finnland (A), 0:3 Kasachstan (H), 0:2 Slowenien (A), 0:2 Nordirland (H), 0:1 St. Lucia (A)

Letzte Spiele Dänemark vs San Marino: -

Beide Nationen treffen in der diesjährigen EM-Qualifikation erstmals aufeinander.

Unser Dänemark - San Marino Tipp: Sieg Dänemark mit HC -4,5

Dänemark hatte bisher große Probleme in der EM-Quali. Da dürfte San Marino als Aufbaugegner nun gerade recht kommen. Mit Offensivkräften wie Jesper Lindström (SSC Napoli), Rasmus Höjlund (ManU) oder Jonas Wind (Wolfsburg) hat man aktuell einige gefährliche und formstarke Angreifer im Kader. Schon im letzten Spiel hatte die „Serenissima“ sechs Gegentore in Finnland kassiert. Nun droht ein ähnliches Ergebnis.