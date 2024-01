Dänemark - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2024

Unser Dänemark - Schweden Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 19.01.2024 lautet: Im Wett Tipp heute wartet ein wahrer Leckerbissen! Im Matchup zwischen Dänemark und Schweden treten zwei der erfolgreichsten Handball-Nationen dieses Jahrtausends gegeneinander an. Wir erwarten eine Partie auf Augenhöhe mit vielen Toren.

Was für ein Kracher im zweiten Spiel der Hauptrunde der laufenden Europameisterschaft! Der Triple-Weltmeister aus Dänemark fordert den amtierenden Europameister heraus und könnte mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gehen. Dies gilt jedoch ebenso für die Schweden, die punktgleich aber mit einem schlechteren Torverhältnis auf dem zweiten Platz der Gruppe stehen. Wir sehen Chancen für beide Teams, am Ende als Sieger vom Feld zu gehen.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Über 60,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Schweden auf „Über 60,5 Tore“:

In 4 der letzten 5 Partien Dänemark vs. Schweden fielen mindestens 61 Tore.

Dänemark erzielte im laufenden Wettbewerb im Schnitt 35 Tore pro Partie.

Dänemark konnte in den letzten 5 Partien immer mindestens 30 Tore gegen Schweden erzielen.

Dänemark vs Schweden Quoten Analyse:

Die Auswahl des dänischen Handballverbands geht als Weltranglisten-Erster naturgemäß als Favorit in die kommende Partie. Die Quote für einen Sieg der Dänen liegt mit gerade einmal 1,30 jedoch für unseren Geschmack eine Spur zu niedrig. Ein Sieg der Schweden riecht dabei mit einer Quote in Höhe von 4,75 nach einer Handball-Sensation, das ist selbst bei der starken Leistung der Dänen etwas übertrieben.

Eine „Doppelte Chance X/Schweden“ ergibt somit immer noch eine starke Quote von 3,40 und wäre vor allem in Verbindung mit der Nutzung einer Gratiswette definitiv eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dänemark vs Schweden Prognose: Wer gewinnt den Kampf der Handball-Größen?

Die Dänen stehen bei einer geradezu absurden Serie von 25 Spielen in Folge ohne Niederlage. Die letzte Pleite setzte es jedoch ausgerechnet gegen den kommenden Gegner aus Schweden. Die vier bisherigen Spiele im Wettbewerb wurden allesamt mit mindestens neun Punkten Vorsprung gewonnen. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass keiner der bisherigen Gegner in den Top 12 der Weltrangliste zu finden ist und mit Schweden der erste Gegner auf Augenhöhe wartet.

In der Gruppenphase stellten die Dänen die beste Verteidigung des Wettbewerbs und mussten im Schnitt nur 23 Gegentreffer pro Partie verkraften. Einen nicht geringen Anteil daran hatten die beiden Schlussmänner der Dänen, die gemeinsam auf eine enorm starke Fangquote von 40 Prozent kommen.

Auch die Schweden konnten bisher alle Spiele gewinnen, zeigten jedoch im ersten Hauptrundenspiel gegen Slowenien eine eher durchwachsene Leistung, in der vor allem die Offensive nicht so richtig ins Rollen kam. Die Defensive konnte derweil im Turnierverlauf durchaus überzeugen, vor allem Stammtorhüter Andreas Palicka war mit einer Fangquote von über 43 Prozent ein starker Rückhalt.

Im Schnitt erzielte die Auswahl von Trainer Glenn Solberg in den ersten vier Partien des Turniers 32,0 Tore und mit 128 die zweitmeisten Buden aller Teams. Ein Problem für das schwedische Team könnte unter Umständen ihre Anfälligkeit für Turnover werden. Durchschnittlich zehn Ballverluste pro Partie sind definitiv zu viel, die Dänen passen mit 6,0 Ballverlusten im Schnitt deutlich besser auf das Spielgerät auf.

Dänemark - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 39:27 Niederlande (N), 37:27 Portugal (N), 40:28 Griechenland (N), 23:14 Tschechien (N), 32:18 Niederlande (H).

Letzte 5 Spiele Schweden: 28:22 Slowenien (N), 29:28 Niederlande (N), 42:26 Georgien (N), 29:20 Bosnien-Herzegowina (N), 43:23 Japan (H).

Letzte Spiele Dänemark vs. Schweden: 37:31 (H), 32:34 (A), 31:23 (A), 30:33 (N), 31:30 (H).

Dänemark konnte sechs der letzten zehn Spiele gegen Schweden gewinnen, in den letzten vier Partien ist die Bilanz jedoch mit jeweils zwei Siegen ausgeglichen. In den 25 bisherigen direkten Duellen zwischen den beiden Nationen hat die dänische Nationalmannschaft mit 15 Siegen die Nase jedoch deutlich vorne. Erst zwei Mal kam es bei einem Aufeinandertreffen zu einer Punkteteilung.

Die Dänen haben mit Mathias Gidsel den momentan wohl besten Spieler der Welt in ihren Reihen. Der amtierende MVP der Weltmeisterschaften führt auch im laufenden Wettbewerb die Torjägerliste mit 27 Toren an und legt dabei eine hohe Wurfeffizienz von 87 Prozent an den Tag. Wer auch in der kommenden Partie mit einer Punkte-Explosion des rechten Rückraum-Spielers der Dänen rechnet, könnte eine Tor-Wette auf Gidsel mit dem tollen Oddset Sportwetten Bonus verbinden, um die Erfolgschancen noch zu maximieren.

Unser Dänemark - Schweden Tipp: Über 60,5 Tore

In den letzten fünf Partien zwischen Dänemark und Schweden fielen im Schnitt 62,4 Tore. Zudem erzielten beide Teams im laufenden Wettbewerb deutlich über 30 Punkte pro Partie. Wir erwarten trotz der starken Leistungen der Torhüter auf beiden Seiten einen spannenden, offensiv ausgerichteten Handball-Leckerbissen.