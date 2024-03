Dänemark - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2024

Unser Dänemark - Schweiz Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 23.03.2024 lautet: Die EM-Endrunde 2024 haben beide Auswahlmannschaften erreicht, auch wenn sie dort nicht als Favoriten ins Turnier starten. Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns mit einer Drei-Weg-Wette auseinandergesetzt.

Nicht immer souverän, aber am Ende erfolgreich. So sah die EM-Qualifikation der Dänen aus, die sich in einer vermeintlich einfachen Qualifikation als Gruppen-Erster für die EM-Endrunde qualifizieren konnten. Das Brot und Butter der Hjulmand-Auswahl waren die Heimspiele, die in der Qualifikation allesamt gewonnen wurden. Für die Schweiz (17 Punkte) genügte der zweite Rang in der Qualifikationsgruppe I, direkt hinter Rumänien (22 Punkte).

Kurz vor der EM 2024 fehlt der Nati noch die Form, das bleibt nach unserem Wett Tipp heute der Fall. Wir spielen „Sieg Dänemark“ zu einer Quote von 2,12 bei Betano.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Schweiz auf „Sieg Dänemark“:

Danish Dynamite hat keines der letzten 5 direkten Duelle verloren (2S, 3U).

Dänemark hat 7 Heimspiele in Folge gewonnen.

Die Schweiz ist seit 4 Spielen sieglos.



Dänemark vs Schweiz Quoten Analyse:

Für Dänemark war die vergangene Europameisterschaft aus sportlicher Sicht ein großer Erfolg. Die Dänen arbeiteten sich nach einer durchwachsenen Gruppenphase bis ins Halbfinale vor und gaben sich erst gegen England geschlagen. Die Schweizer unterlagen damals im Viertelfinale den Spaniern.

Im Vorbereitungsspiel könnt ihr euch bereits mit den EM Wettanbietern beschäftigen, die Danish Dynamite mit Quoten bis 2,15 favorisieren. Für einen Erfolg der Nati könnt ihr Wettquoten zwischen 3,40 und 3,80 einplanen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dänemark vs Schweiz Prognose: Schweizer Formloch

Im abschließenden Qualifikationsspiel bekamen die Schweizer Fußballer nochmal einen klaren Hinweis, dass der Gruppensieg zu viel des Guten gewesen wäre. Den Showdown gegen Gruppen-Sieger Rumänien verloren die Spieler von Murat Yakin mit 0:1.

Es war das passende Ende einer schwachen Rückrunde in der Qualifikationsgruppe I. Die Schweizer konnten keines ihrer letzten vier Quali-Spiele gewinnen (3U, 1N) und erzielten in den letzten drei Begegnungen insgesamt nur zwei Treffer.

Das fehlende Sieger-Gen ist schon seit Längerem ein Thema. Murat Yakin feierte mit der Schweizer Nationalmannschaft nur einen Sieg in den vorangegangenen sieben Länderspielen (5U, 1N).

Im direkten Vergleich mit Dänemark warten die Gäste ebenfalls seit geraumer Zeit auf einen Erfolg. Keines der vorangegangenen vier Aufeinandertreffen war für die Schweiz von Erfolg gekrönt (3U, 2N). Zudem endeten zwei der letzten drei Duelle mit einer Niederlage - beide Spiele fanden in Dänemark statt.

Dänemark - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:2 Nordirland (A), 2:1 Slowenien (H), 2:1 San Marino (A), 3:1 Kasachstan (H), 1:0 Finnland (A).

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:1 Rumänien (A), 1:1 Kosovo (H), 1:1 Israel (A), 3:3 Belarus (H), 3:0 Andorra (H).

Letzte 5 Spiele Dänemark vs. Schweiz: 1:0 (H), 3:3 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (H).



Ein Heimspiel ist der Mannschaft von Kasper Hjulmand ohnehin am liebsten. Während der EM-Qualifikation strauchelten die Dänen zwar zwischendurch, waren zu Hause aber stets stabil. Alle fünf Heimspiele wurden erfolgreich abgeschlossen. Vier dieser fünf Auftritte im eigenen Land regten die Gastgeber zu Über 1,5 eigenen Treffern an. Zur Erinnerung: Die Schweiz erzielte insgesamt nur zwei Tore in den letzten drei Länderspielen.

Die FIFA-Weltrangliste führt Dänemark (21.) und die Schweiz (19.) sehr nahe beieinander . In der Kadertiefe haben die Gastgeber aktuell aber leichte Vorteile. Fast alle Akteure sind in den europäischen Top-5-Ligen unterwegs. Fallen die Würfel früh auf einen Heimsieg, ist ein Spiel mit „Beide Teams treffen: Nein“ nicht weit entfernt. Für ein solches Ergebnis bietet Betano die Quote von 1,83 an.

Unser Dänemark - Schweiz Tipp: Sieg Dänemark

Die dänische Auswahl erzielte in den letzten drei Aufeinandertreffen gegen die Schweiz durchschnittlich 2,0 Treffer pro Partie. Kommen die Hausherren erneut an diese Marke heran, dürfte die Schweiz bereits große Probleme bekommen, denn der Angriff der Nati war zuletzt auf dem Feld kaum anwesend.