Dänemark - Slowenien Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Nachdem sich das Spitzen-Duo bereits im ersten Aufeinandertreffen auf Augenhöhe duellierte, dürfte die Partie in Dänemark ähnlich spannend werden. Dänemark geht als klarer Quoten-Favorit aufs Feld, muss aber mit Rasmus Höjlund und Christian Eriksen auf zwei wichtige Akteure in der Offensive verzichten. Das erhöht in unseren Augen die Wahrscheinlichkeit auf eine torarme Partie. Schon der erste Vergleich endete mit Unter 2,5 Toren. Zudem könnte Slowenien zum vierten Mal in Folge eine Weiße Weste bewahren.