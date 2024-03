Darmstadt - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Darmstadt - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: In Bremen gelang den Lilien in der 95. Minute das Ende der Sieglos-Serie, dachten alle. Das zurückgenommene Tor von Tim Skarke unterstrich jedoch den positiven Trend der Hausherren, den wir in unseren Wett Tipp heute aufnehmen.

Darmstadt hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben, das dürfte spätestens nach dem 1:1 in Bremen klar sein. Die Lilien sind zwar 16 Bundesliga-Spiele lang sieglos, doch der Relegationsplatz ist nur vier Zähler entfernt. Augsburg gehört zur Konkurrenz, gegen die ein Sieg möglich ist. Der FCA gewann 2:1 gegen Freiburg. Im Gegensatz zu diesem Duell mit D98 fand die Partie am Sonntag im eigenen Stadion statt.

Warum das wichtig ist, erfahrt ihr in den nächsten Zeilen, in denen wir „Sieg Darmstadt (DNB)“ als Wett Tipp heute präsentieren. Dafür spielen wir bei Tipwin eine Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Augsburg auf „Sieg Darmstadt (DNB)“:

Augsburg gewann nur 4 der letzten 27 Bundesliga-Auswärtsspiele (6U, 17N).

Augsburg feierte seine letzten 3 Bundesliga-Siege an einem Sonntag. Samstags warten die Fuggerstädter seit 10 Liga-Spielen auf einen Sieg.

Augsburg wartet seit 26 Bundesliga-Spielen auf eine Partie ohne Gegentor.



Darmstadt vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Lilien wackeln durch die Negativ-Serie von 16 Bundesliga-Spielen ohne Sieg gewaltig. Zwei der vergangenen drei Bundesliga-Spieltage schlossen die Gastgeber mit einem Remis ab (Gladbach, Bremen). Im Weserstadion wurden der Lieberknecht-Elf sogar zwei Treffer nach einer VAR-Entscheidung zurückgenommen.

Es bahnt sich mit Anlauf der erlösende Sieg der Hausherren an, die mit Wettquoten von 2,70 bis 2,90 nur leichte Außenseiter sind. Augsburg reist nach einem 2:1-Sieg gegen den SCF als leichter Quotenfavorit an und sorgt in den Sportwetten Apps für Siegquoten bis 2,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Augsburg Prognose: Der Sieg ist fällig

Die Lilien verloren nur eine ihrer letzten drei Liga-Begegnungen (1:2 vs. VfB Stuttgart) und zeigten sich in den letzten Wochen auf jeden Fall konkurrenzfähig. Winter-Neuzugang Julian Justvan ist eine echte Verstärkung. Der Leihspieler von der TSG Hoffenheim erzielte bereits zwei Treffer im Dress der Lieberknecht-Elf.

Obwohl Darmstadt seit 16 Bundesliga-Spieltagen verzweifelt auf der Suche nach einem Sieg ist, fehlen den Hausherren nur vier Pünktchen auf den Relegationsplatz. Die schwächste Defensive der Liga (52 Gegentore) hat sich in den vergangenen Wochen gefangen und in drei der letzten fünf Liga-Spielen maximal ein Gegentor zugelassen.

Möglicherweise ist der FCA genau der richtige Gegner für die Erlösung. Nur gegen Bochum (1,8) sammelten die Lilien im deutschen Oberhaus durchschnittlich mehr Zähler als gegen die Fuggerstädter (1,4).

Zudem diente der FC Augsburg bereits in der Hinrunde als Punktelieferant. Darmstadt feierte seinen letzten Dreier in der deutschen Beletage gegen eben jene Fuggerstädter (2:1).

Darmstadt - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:1 Werder Bremen (A), 1:2 Stuttgart (H), 0:0 Gladbach (A), 0:2 Leverkusen (H), 0:1 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:1 Freiburg (H), 0:1 Mainz (A), 2:2 RB Leipzig (H), 1:1 Bochum (A), 2:3 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Augsburg: 2:1 (A), 1:2 (H), 0:1 (A), 2:2 (H), 2:0 (A).



Jess Thorup übernahm unmittelbar nach der Niederlage gegen Darmstadt in der Hinrunde die Verantwortung als Trainer der Fuggerstädter. Allerdings fand auch er keinen Weg, um endlich ein Spiel ohne Gegentor zu beenden.

Seit 26 Bundesliga-Spieltagen konnte der FCA kein Spiel mehr ohne Gegentor abschließen. Zudem gewannen die Gäste keines ihrer letzten zehn Bundesliga-Spiele an einem Samstag (6U, 4N).

Hoffnungsvoll werden die Blicke der D98-Anhänger vor diesem Spiel auf die Zahl 45 fallen. Sie symbolisiert den Prozentsatz an Auswärtsspielen ohne Torerfolg der Fuggerstädter.

Das erhöht gleichzeitig den Reiz der Quote von 2,20 bei Tipwin für eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“. Darmstadt ging in 42 Prozent seiner Heimspiele ohne Treffer vom Feld, der FCA, wie gerade erwähnt, in der Ferne sogar nach 45 Prozent der Partien.

Unser Darmstadt - Augsburg Tipp: Sieg Darmstadt (DNB)

Augsburg gewann am vergangenen Spieltag zwar gegen Freiburg, wartete bis dahin jedoch bereits seit vier Spieltagen auf einen Sieg. In ihrem Auswärtsspiel gegen den ebenfalls abstiegsefährdeten FSV Mainz 05 zogen die Fuggerstädter bereits den Kürzeren. Dieselben Chancen auf einen Sieg räumen wir den Lilien ein, deren Leistungen zuletzt positive Tendenzen aufwiesen.