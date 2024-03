Darmstadt – Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2024

Unser Darmstadt - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Im Duell der Gegensätze sind die Rollen von Beginn an klar verteilt. Alles andere als ein Triumph des Rekordmeisters wäre in unserem Wett Tipp heute eine Überraschung.

Nach sechs Jahren Zweitklassigkeit feierten die Lilien aus Darmstadt im Vorjahr den Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Hierbei dürfte es sich jedoch nur um einen kurzen Aufenthalt handeln. Mit nur 13 Punkten sind die Darmstädter nämlich Träger der Roten Laterne. Der FC Bayern München packte nach dem 3:0 gegen Lazio Rom in der Bundesliga noch eine Schippe drauf und fertigte Mainz mit 8:1 ab.

In unserem Wett Tipp heute wäre alles andere als ein deutlicher Sieg des Tabellenzweiten als herbe Enttäuschung zu bewerten. Eine Quote von 2,00 wird bei Oddset für „Sieg Bayern & Darmstadt trifft nicht“ geboten.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Bayern auf „Sieg Bayern & Darmstadt trifft nicht“:

Die Lilien verpassten in 6 von 13 BL-Heimspielen einen eigenen Treffer.

Bayern hat bisweilen alle Begegnungen gegen Teams aus der Abstiegszone auswärts gewonnen.

Unabhängig vom Austragungsort setzte sich der FCB in den letzten drei direkten Partien gegen Darmstadt mit weißer Weste durch.

Darmstadt vs Bayern Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt fahren die Bookies eine sehr deutliche Linie und ernennen den deutschen Rekordmeister zum klaren Favoriten auf den Sieg. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,15 untermauert wird.

Alle fünf Heimspiele haben die Recken aus Hessen bisweilen gegen den deutschen Rekordmeister verloren, drei davon mit mindestens zwei Toren Rückstand. Selbst im Falle eines Handicaps (-1) bringt der Sieg der Bayern in der Oddset online App nur den 1,44-fachen Wetteinsatz. Vier der fünf Aufeinandertreffen in Darmstadt brachten drei oder mehr Tore mit sich. Ein Spielausgang, den die Bookies auch diesmal für recht wahrscheinlich halten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs. Bayern Prognose: Behält der Rekordmeister seine weiße Weste am Böllenfalltor?

Bei den Lilien kriselt es gewaltig. Nur zwei Siege stehen nach 25 Bundesliga-Spieltagen zu Buche. Mit 13 erbeuteten Punkten rangiert der Aufsteiger am Ende der Tabelle und hat mittlerweile fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Satte zwölf Zähler fehlen sogar auf das rettende Ufer. Bei den Buchmachern werden die Lilien als haushoher Favorit auf den Abstieg gehandelt.

Komplett nachvollziehbar, da die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht seit nunmehr 18 Spieltagen im deutschen Oberhaus auf ein Erfolgserlebnis wartet (6U, 12N).

Die Hessen verkörpern das schwächste Heimteam der Bundesliga. 13 Begegnungen wurden am Böllenfalltor ausgetragen und nur sechs Punkte stehen zu Buche. Die Abwehr stand offen wie ein Scheunentor und kassierte 31 Gegentore.

Im Spiel nach vorne zeigten sich die Lilien zuletzt auf heimischem Boden harmlos und verpassten in sechs von acht Ansetzungen einen eigenen Treffer. Beinahe 70 Prozent der Begegnungen vor heimischer Kulisse endeten mit drei oder mehr Toren.

Darmstadt - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:2 RB Leipzig (A), 0:6 FC Augsburg (H), 1:1 Werder Bremen (A), 1:2 VfB Stuttgart (H), 0:0 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 8:1 FSV Mainz 05 (H), 3:0 Lazio Rom (H), 2:2 SC Freiburg (A), 2:1 RB Leipzig (H), 2:3 VfL Bochum (A).

Letzte Spiele Darmstadt vs. Bayern: 0:8 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 0:1 (A).

Seitdem an der Säbener Straße feststeht, dass Thomas Tuchel sein Traineramt zum Ende der Saison beendet, geht es mit dem Klub steil bergauf. Drei Siege und ein Remis stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche. Als Höhepunkt war das 8:1 gegen Mainz zu bewerten. Die Bayern, vor allem Harry Kane (3 Tore, 1 Vorlage) spielten sich in einen wahren Rausch und hätten sogar höher gewinnen können. Dennoch reicht es nur zum zweiten Platz in der Tabelle. Der Bundesliga-Primus aus Leverkusen hat mittlerweile zehn Punkte Vorsprung.

Auswärts haben die Bayern zuletzt nicht überzeugt und holten nur einen Punkt in drei Begegnungen. Dem 2:2 in Freiburg stehen auf der anderen Seite zwei Niederlagen in Leverkusen (0:3) und Bochum (2:3) gegenüber. Trotzdem darf der deutsche Rekordmeister auf gegnerischem Boden keineswegs unterschätzt werden. Immerhin endeten sieben der zwölf Auswärtsspiele siegreich, drei davon ohne Gegentor. Neuzugang Harry Kane ist mit 30 Treffern der mit Abstand beste Angreifer der Bundesliga. Darüber hinaus bereitete der Engländer sechs Tore vor. Ein Großteil der brandneuen Wettanbieter traut dem Neuner ebenfalls ein Tor im direkten Duell mit Darmstadt zu.

Unser Darmstadt – Bayern Tipp: Sieg Bayern & Darmstadt trifft nicht

Die Bayern spielen um die Champions-League-Teilnahme bzw. die Meisterschaft, für die Lilien geht es um den Klassenerhalt. Spielerisch sind die Münchner dem heimschwächsten Bundesligisten in sämtlichen Bereichen überlegen und zeigen zudem die bessere Formkurve auf. Wir tendieren zu einem Auswärtssieg. Da die Lilien zuletzt daheim keinen Zug zum Tor zeigten, trauen wir den Gastgebern zudem keinen eigenen Treffer zu. Der Direktvergleich gibt uns recht. Unabhängig vom Austragungsort setzte sich der FCB in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen mit den Hessen ohne Gegentor durch.