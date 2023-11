Darmstadt - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.2023

Unser Darmstadt - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.11.2023 lautet: In einem engen Spiel räumen wir den Gastgebern Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit weniger als 4,5 Toren nicht gänzlich aus.

In der Münchner Allianz Arena wurden die Hessen kürzlich in Grund und Boden gespielt und mussten eine deutliche 0:8-Niederlage akzeptieren. Zu allem Überfluss sahen Innenverteidiger Matej Maglica und Mittelfeldakteur Klaus Gjasula aufgrund einer Notbremse im ersten Durchgang Rot.

Der VfL dagegen führte bis zur 96. Spielminute gegen Mainz mit 2:1, musste aber am Ende mit einem 2:2 Vorlieb nehmen und gab drei fast sichere Punkte aus den Händen. In einem engen Spiel räumen wir den Lilien leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit weniger als 4,5 Toren nicht aus. Für diesen Spielausgang hält AdmiralBet eine Quote von 1,60 bereit.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Bochum auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Darmstadt hat nur eines der letzten drei BL-Heimspiele verloren (1S, 1U).

Der VfL ist in dieser Saison weiterhin sieglos (5U, 4N).

Nur eines der letzten acht direkten Kräftemessen mit Bochum am Böllenfalltor ging aus der Sicht der Lilien verloren (5S, 2U).

Darmstadt vs Bochum Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Darmstadt Bochum Wettquoten am klassischen Drei-Wege-Markt bringt keinen klaren Favoriten auf den Sieg zum Vorschein. Trotz allem wird der Aufsteiger im heimischen Merck-Stadion mit einer Quote von ca. 2,30 etwas niedriger bewertet.

Nur eines der bisherigen acht Kräftemessen in Darmstadt hat der VfL siegreich gestaltet. Ein weiteres Erfolgserlebnis bringt bei den Wettanbietern, darunter einige mit großzügigem Sportwetten Bonus, den bis zu dreifachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs. Bochum Prognose: Zieht Bochum in der Tabelle an den Lilien vorbei?

Nach zwei Siegen am Stück zeichnete sich zuletzt bei den Darmstädtern ein Abwärtstrend ab. Die letzten beiden Bundesliga-Begegnungen brachten nämlich gegen RB Leipzig (1:3) und Bayern (0:8) deutliche Niederlagen mit sich. Fairerweise muss erwähnt werden, dass es sich hierbei um Meisterschaftsanwärter handelt. Bochum ist von einem ganz anderen Kaliber.

Immerhin kamen vier der sieben erbeuteten Punkte auf heimischem Boden zustande. Nur eine der vergangenen drei Begegnungen im Merck-Stadion am Böllenfalltor ging verloren (1S, 1U).

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Mit Bochum gilt es, einen direkten Abstiegskonkurrenten zu bezwingen. Noch beträgt das Polster zum Relegationsplatz, der momentan vom VfL belegt wird, zwei Punkte.

Mittlerweile bestreitet Bochum seine dritte Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs. In den letzten Jahren ging es aber stetig bergab. Gegenüber dem Vorjahr verschlechterten sich die Schützlinge von Trainer Thomas Letsch auf Platz 16 und müssen um die Klasse bangen.

Darmstadt - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:8 Bayern (A), 1:3 RB Leipzig (H), 2:1 Augsburg (A), 4:2 Bremen (H), 1:3 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:2 Mainz (H), 1:2 Freiburg (A), 0:0 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H), 0:7 Bayern (A)

Letzte Spiele Darmstadt vs. Bochum: 3:1 (H), 1:2 (A), 0:0 (H), 2:2 (A), 0:0 (H)

Nach neun Spieltagen ist es dem VfL nicht gelungen, einen Sieg einzutüten (5U, 4N). Vor allem in der Ferne konnte Bochum nicht überzeugen und holte dort nur zwei der bisherigen fünf Punkte.

In den Stadien des Gegners mangelt es der Offensive an jeglicher Durchschlagskraft. Drei der fünf Bundesliga-Paarungen verstrichen nämlich ohne eigenen Treffer. Bei nur drei Auswärtstoren in fünf Spielen ist dem Angriff fehlender Zug zum Tor zu attestieren. Mit 16 Gegentoren steht die von Letsch bevorzugte Dreierkette auf sehr wackeligen Beinen.

Die zahlreichen Bookies stellen zum Kellerduell eine ganze Reihe von Aktionen bereit. Hierbei kann es sich um Freebets oder zum Beispiel den AdmiralBet Gutschein handeln.

Unser Darmstadt – Bochum Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“

Nach der vernichtenden 0:8-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister ist mit einer Reaktion der Lilien zu rechnen, wenngleich die defensive Dreierkette mit Matej Maglica und Klaus Gjasula zwei Ausfälle aufgrund ihrer Sperren zu beklagen hat. Bochum mangelt es aber vor allem in der Ferne an jeglichem Zug zum Tor.

Neben Köln (7) stellt der VfL mit insgesamt acht Treffern die schlechteste Offensive der Liga. Daran dürfte sich auch im Duell mit Darmstadt nichts ändern. Der Direktvergleich deutet auf einen Sieg der Gastgeber hin (5S, 2U, 1N). Darüber hinaus trennten sich beide Teams unabhängig vom Austragungsort noch nie mit mehr als 4,5 Toren.