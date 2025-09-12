Darmstadt - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2025

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Darmstadt - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer findet zurück in die Erfolgsspur?

Unser Darmstadt - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.09.2025 lautet: Zuletzt mussten beide Klubs einige Federn lassen. Das wollen sie nun im direkten Duell korrigieren. Wir erwarten daher ein munteres Match und in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

In unserer Darmstadt Braunschweig Prognose haben wir es mit zwei Teams zu tun, die bislang mehr oder weniger im Gleichschritt durch die bisherige Zweitliga-Saison gewandert sind. Beide Mannschaften stehen punktgleich in der oberen Tabellenhälfte und wollen mit einem Dreier die Aufstiegsränge angreifen oder sie im besten Fall übernehmen.

Wir sehen die Lilien zwar grundsätzlich in der Favoritenrolle, halten uns aus gutem Grund aber mit einer Wette auf einen Heimsieg zurück. Stattdessen empfehlen wir den Darmstadt Braunschweig Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Braunschweig auf “Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend hat Darmstadt in 6 der letzten 7 Pflichtspiele getroffen.

Saisonübergreifend hat Braunschweig in 7 der letzten 8 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielt.

Beide Klubs sind seit zwei Zweitliga-Partien sieglos und wollen zurück in die Erfolgsspur.

Darmstadt vs Braunschweig Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Darmstadt vs Braunschweig Quoten fällt auf, dass die Buchmacher, von denen nach wie vor einige unter bestimmten Voraussetzungen steuerfreie Wetten anbieten, die Lilien in der recht klaren Favoritenrolle sehen. Für einen Tipp auf die Hessen gibt es Höchstquoten bis 1,68. Wer auf die Gäste setzt, darf sich aktuell über Quoten bis 5,05 freuen.

Interessant sind die Darmstadt gegen Braunschweig Wettquoten bei den beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore”. Während es für einen Tipp darauf, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen, Quoten bis 1,70 gibt, liegen die Wettquoten für mindestens drei Treffer im Spiel bei Werten um 1,65 und gelten damit als wahrscheinlicher.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Braunschweig Prognose: Heimvorteil spricht für die Lilien

Nachdem Darmstadt mit zwei Siegen gegen Bochum und in Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison gestartet war, sprachen viele von den Lilien als Topfavoriten auf den Aufstieg. In der ersten Runde des DFB-Pokals hatte es dann beim 2:1 in Lübeck den saisonübergreifend vierten Pflichtspielsieg in Serie gegeben.

Doch danach zeigte die Formkurve nach unten. Nachdem es im Heimspiel gegen Hertha (immerhin noch) für ein torloses Remis reichte, wurde das letzte Match vor der Länderspielpause auf dem Lauterer Betzenberg mit 1:3 verloren. Und dennoch: Mit sieben Punkten hat der SVD sechs mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison.

Am heimischen Bölle wollen die Lilien nun wieder zu alter Stärke zurückfinden. Zu Hause haben sie von den saisonübergreifend letzten acht Zweitliga-Spielen auch sechs gewonnen (1U, 1N). Nur Karlsruhe holte im selben Zeitraum mehr Heimzähler. Zudem haben die Hessen in den bisherigen zwei Heimspielen dieser Saison nur ein Gegentor zugelassen.

Selbst gab der SVD in dieser Spielzeit schon 65 Schüsse ab und damit ligaweit die zweitmeisten. Dass dabei nur sechs Tore heraussprangen, liegt unter anderem daran, dass die Lilien insgesamt schon sechsmal Pfosten oder Latte trafen. In unserer Darmstadt Braunschweig Prognose sind wir zuversichtlich, dass es am Samstag mit dem Toreschießen wieder klappt.

Darmstadt - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:3 Kaiserslautern (A), 0:0 Hertha (H), 2:1 Lübeck (A), 1:0 Nürnberg (A), 4:1 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 Bielefeld (H), 3:3, 4:4 n.V., 7:8 i.E. Stuttgart (H), 0:2 Karlsruhe (A), 3:2 Fürth (H), 1:0 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Braunschweig: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Mindestens ein Tor erwarten wir auch von der Eintracht, auch wenn diese nach vier Spieltagen auf die geteilt wenigsten Abschlüsse aller 18 Teams kommt (35-mal, wie Münster). Allerdings reichten auch im letzten Match vor der Länderspielpause zu Hause gegen Bielefeld dürftige Zahlen für einen Treffer.

Im Duell mit den Almkickern kamen die Löwen auf gerade einmal 30 Prozent Ballbesitz und damit so wenig wie kein anderes Team in einem Spiel der aktuellen Zweitliga-Saison. Dennoch erreichte der BTSV einen Expected Goals-Wert von 1,38, der höher war als der des Gegners (1,24).

Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel, nachdem man vier Tage zuvor auf dramatische Weise in der 1. Runde des DFB-Pokals an Titelverteidiger Stuttgart gescheitert war. Die 3:2-Führung wurde in der 89. Minute egalisiert und nachdem in der Verlängerung beide Teams noch einmal trafen, entschied der Bundesligist im Elfmeterschießen die Begegnung zu seinen Gunsten.

Wie die Lilien, war auch die Eintracht mit zwei Siegen in die neue Zweitliga-Spielzeit gestartet. Mit einer weiteren Pleite in Karlsruhe, steht auch sie, wie der kommende Gegner, bei einer 2-1-1-Bilanz und damit sieben Punkten. Wegen des etwas schlechteren Torverhältnisses (5:5) stehen die Gäste allerdings zwei Plätze hinter den Hessen (6:4).

So seht ihr Darmstadt - Braunschweig im TV oder Stream:

13.09.2025, 13 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Die Begegnung könnt ihr bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW live mitverfolgen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dabei in jedem Fall Voraussetzung.

Seit acht Zweitliga-Heimspielen gegen die Löwen ist der SVD ungeschlagen (4S, 4U). Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten sind die Lilien daheim länger unbesiegt. Insofern würde sich durchaus auch der Darmstadt Braunschweig Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” anbieten.

Darmstadt vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Pfeiffer, Vukotic, Maglica; Klefisch, Akiyama, Marseiler, Richter, Nürnberger; Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Bialek, Boetius, Corredor, Güler, Holland, Klassen, Lopez, Papela

Startelf Braunschweig: Hoffmann - Ehlers, Köhler, Nkoa; Aydin, Flick, Di Michele Sanchez, Heußer, Marie; Yardimci, Conteh

Ersatzbank Braunschweig: Rajkovacic, Ba, Kaufmann, Awali, Polter, Bell Bell, Gomez, Sane, Szabo

Bei Betano bringt diese kombinierte Wette eine Quote von 2,05. Dabei könnte man in diesem Zusammenhang auch vom aktuellen Betano Promocode Gebrauch machen. Für diesen Tipp spricht auch die Tatsache, dass die Eintracht saisonübergreifend lediglich eine der letzten vier Zweitliga-Auswärtspartien für sich entscheiden konnte (1U, 2N).

Den Sieg gab es am ersten Spieltag der laufenden Saison in Magdeburg. Das bislang letzte Auswärtsmatch in Karlsruhe wurde wiederum verloren. Aber: Zwei Auswärtsniederlagen in Folge gab es für die Eintracht im Zweitliga-Kalenderjahr 2025 noch nicht - ein nicht unwesentlicher Aspekt in unserer Darmstadt Braunschweig Prognose.

Unser Darmstadt - Braunschweig Tipp: Beide Teams treffen

Beide Klubs haben an den letzten beiden Spieltagen jeweils nur einen Punkt geholt, nachdem sie mit zwei Dreiern in die Saison gestartet waren. Insofern wollen beide Mannschaften nun zurück in die Erfolgsspur. Die größeren Chancen rechnen auch wir den Darmstädtern aus, vor allem, weil sie den Heimvorteil genießen.

Da sich die Löwen in dieser Spielzeit aber durchaus gefährlich präsentierten, mit sieben Punkten nach vier Spieltagen ihren besten Saisonstart seit neun Jahren hinlegten und zumindest für einen Treffer nahezu immer gut waren, halten wir eine Torwette für die bessere Option.