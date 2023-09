Darmstadt - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2023

Unser Darmstadt - Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.10.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens drei Toren schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Fünf Teams warten in der laufenden Bundesliga-Saison noch auf ihren ersten Dreier und der SV Darmstadt 98 ist eines davon. Der Aufsteiger steht vor dem sechsten Spieltag auf dem vorletzten Platz und will diesen mit einem Heimsieg am Sonntag verlassen. Zu Gast am Böllenfalltor ist einer der Lieblingsgegner der Lilien.

Die Bremer bekamen in der Vergangenheit auf des Gegners Platz kaum etwas zustande, reisen aber mit einem Sieg nach Hessen. Wir gehen davon aus, dass die Abwehrreihen hier einige Treffer zulassen werden und tendieren zur Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,86 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Bremen auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend kassierte Darmstadt in den letzten 7 Pflichtspielen stets Gegentore.

Werder konnte in keinem der letzten 11 Pflichtspiele in der Fremde die Null halten.

In 5 der 6 Pflichtspiele der Lilien als auch der Bremer gab es mindestens 3 Tore.

Darmstadt vs Bremen Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Sportwetten Anbieter, dann gibt es in diesem Duell keinen Favoriten. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen bei etwa 2,80, während die Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärts-Dreier Höchstwerte bis 2,50 erreichen. Für die Doppelte Chance 1X erhält man Quoten bis 1,60.

Wenig überraschend sind die Zahlen bei den beliebtesten Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Over 2,5″ geringer. Erhält man für die erstgenannte Alternative Quoten um 1,55, liegen die Quoten für die zweite Option bei rund 1,65. Kombiniert man diese beiden Möglichkeiten, dann lassen sich schon lukrativere Werte um 1,85 erzielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Bremen Prognose: Munterer Schlagabtausch

Am vergangenen Wochenende ging Darmstadt im Auswärtsspiel in Stuttgart früh in Führung, verlor am Ende aber dennoch klar und verdient mit 1:3. Damit wurde es auch im fünften Bundesligaspiel der Saison nichts mit dem ersten Sieg. Im Gegenteil: Es war bereits die vierte Pleite. Aktuell steht bei den Lilien nur ein Punkt auf der Habenseite.

Saisonübergreifend haben sie nur eines ihrer letzten zehn Pflichtspiele gewonnen und acht der übrigen neun verloren. Aktuell warten die Hessen seit dem 28. Mai 2023 oder umgerechnet sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Nur ein Zähler nach fünf Spieltagen bedeutet für D98 den schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte.

Mit 16 Gegentoren nach fünf Runden hat Darmstadt zudem einen weiteren persönlichen Negativrekord aufgestellt. Zusammen mit dem VfL Bochum ist der SVD die Schießbude der Liga. In der letzten Zweitliga-Saison stellten die Darmstädter mit nur 33 Gegentreffern die beste Defensive.

Kurios: In der kompletten Hinrunde der letzten Saison kassierten sie nur 15 Gegentore und damit weniger als nach nur fünf Partien der laufenden Bundesliga-Spielzeit. Insofern darf man am Sonntag von weiteren Gegentreffern ausgehen. Torwetten bieten sich in diesem Match jedenfalls an, mit einem Sportwetten Bonus kann man noch mehr herausholen.

Darmstadt - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:3 Stuttgart (A), 3:3 Gladbach (H), 1:5 Leverkusen (A), 1:4 Union Berlin (H), 0:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Bremen: 2:1 Köln (H), 2:4 Heidenheim (A), 4:0 Mainz (H), 0:1 Freiburg (A), 0:4 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Bremen: 0:1 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 0:2 (A), 2:2 (H)

Dass auch der SV Werder für Gegentore gut ist, zeigt sich insbesondere daran, dass er in nur einem der letzten 18 Pflichtspiele seit Anfang März dieses Jahres zu Null spielen konnte. In 14 der übrigen 17 Partien mit Bremer Beteiligung gab es Tore auf beiden Seiten - so auch am vergangenen Wochenende.

Da gewannen die Grün-Weißen ihr Heimspiel gegen Köln mit 2:1 und feierten den zweiten Saisonsieg. Den ersten gab es ebenfalls an heimischer Wirkungsstätte. Auswärts haben die Werderaner nur eines ihrer letzten elf Pflichtspiele für sich entscheiden können, beim 4:2 Mitte April beim späteren Absteiger Hertha BSC.

Seit diesem Erfolg in der Hauptstadt konnte Bremen nicht nur keines der folgenden sechs Pflichtspiele in der Fremde für sich entscheiden, sondern auch noch nicht einmal punkten. Heißt: Der SVW reist mit sechs Pflichtspiel-Pleiten auf des Gegners Platz ans Bölle. Dort hat er noch nie ein Bundesligaspiel gewinnen können.

Viermal trafen sich die beiden Kontrahenten zu einem Bundesliga-Schlagabtausch in Darmstadt. Die Lilien gewannen zweimal, die anderen beiden Partien endeten remis. Überhaupt holten die Hessen in ihrer - zugegebenermaßen noch nicht so langen - Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Gegner mehr Punkte als gegen Werder (10).

Unser Darmstadt - Bremen Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Bremen kann auswärts nicht mehr gewinnen und Darmstadt überhaupt nicht mehr - so sieht es zumindest aktuell scheinbar aus. Nach den oben erwähnten Gründen sind für uns Tore auf beiden Seiten die logische Schlussfolgerung und auch, dass wir hier mehr als nur zwei Treffer sehen werden. Der SVD spielte zuletzt sieben Mal in Folge nicht zu Null, der SVW wartet seit elf Auswärtspartien auf eine weiße Weste. Zudem gab es in dieser Saison in fünf von sechs Pflichtspielen sowohl der Lilien als auch der Bremer mindestens drei Treffer.