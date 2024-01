Darmstadt - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Da beide Teams in ihren letzten Pflichtspielen gerne Gegentreffer kassierten, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Betano .

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Dortmund auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Darmstadt vs Dortmund Quoten Analyse:

Darmstadt vs Dortmund Prognose: Schwache Defensiven lassen Tore zu

Doch mit 41 Gegentoren sind sie mit Abstand die Schießbude der Bundesliga. Allerdings gab es nur 16 und damit lediglich 39 Prozent aller Gegentreffer daheim. Doch auch am heimischen Böllenfalltor wartet man seit fünf Bundesliga-Partien auf einen Dreier. Den letzten Heimsieg gab es am 1. Oktober 2023.

Es folgten insgesamt vier Heimpleiten und ein torloses Remis gegen Mainz. In ihren letzten drei Heim-Begegnungen blieben die Lilien gänzlich ohne eigenes Tor. Alle Buli-Partien zusammen genommen, warten die Hessen sogar seit neun Spielen auf einen Dreier. In diesem Zeitraum gab es nur drei Remis und sechs Niederlagen.

Darmstadt - Dortmund Statistik & Bilanz:

Zwar ist die letzte Ausbeute der Dortmunder keinesfalls so schwach wie die des Gegners, doch auch die Borussia kann mit den letzten Ergebnissen überhaupt nicht zufrieden sein. Von den letzten sechs Pflichtspielen hat der BVB keines gewonnen. Es gab vier Remis und zwei Niederlagen. Die letzten drei Pflichtpartien endeten allesamt mit einem 1:1. In der Bundesliga sind die Schwarz-Gelben mittlerweile auf Rang 5 zurückgefallen und sehen sich einem Rückstand von sechs Punkten allein auf den 4. Platz gegenüber. Mit 27 Punkten nach 16 Spieltagen spielt Dortmund die schwächste Saison seit sechs Jahren. 25 Gegentore nach 16 Partien wie aktuell gab es zuletzt sogar vor 16 Jahren.

In den letzten neun Pflichtspielen konnte der BVB seinen Kasten nicht einmal sauber halten. In den beiden Testspielen in der Winterpause setzte sich dieser Trend dann nahtlos fort. In den Partien gegen Alkmaar (2:2) und Standard Lüttich (3:3) gab es die nächsten Remis mit Gegentoren. Nach alldem ist es durchaus einen Versuch wert, auf mindestens einen Punkt der Lilien zu setzen. Aufwerten könnte man das mit der Option, dass beide Teams zum Torerfolg kommen.