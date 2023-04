Darmstadt - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2023

Unser Darmstadt - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.04.2023 lautet: Nach der Niederlage in Düsseldorf muss der Tabellenführer dringend wieder punkten. Die Aufgabe daheim gegen den KSC ist aber nicht so einfach und führt nicht unbedingt zu einem Dreier.

Immer wieder Düsseldorf! Schon in der vergangenen Saison kassierte Darmstadt am vorletzten Spieltag beim Angstgegner eine 1:2-Niederlage, rutschte damit aus den Aufstiegsrängen heraus und musste sich am Ende mit Rang 4 begnügen. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Serie der Lilien mit einer 0:1-Pleite fort. Seit 35 Jahren konnten die Hessen nun schon nicht mehr bei der Fortuna gewinnen. Doch in dieser Spielzeit bleibt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht trotz der Pleite an der Tabellenspitze und hat den vierten Bundesliga-Aufstieg weiter in der eigenen Hand. Im Heimspiel am Freitag gegen den KSC will der SVD seine gute Heimbilanz ausbauen. Die Bookies trauen den Gastgebern auch einen Sieg zu. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die Lilien sind in dieser Saison noch ohne Heimpleite

Darmstadt hat die beste Abwehr der 2. Bundesliga

Der KSC hat in der 2. Bundesliga seit 43 Jahren nicht mehr beim SVD verloren

Darmstadt vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Darmstadt ist der Tabellenführer der Zweitliga-Tabelle. Der KSC wird hingegen mit 39 Punkten auf Rang 9 im gesicherten Mittelfeld geführt. Aus dieser Ausgangslage ergibt sich bei der Darmstadt vs Karlsruhe Prognose auch die Einschätzung der Buchmacher.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,94 werden die Hausherren recht deutlich favorisiert. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 3,70 aus Sicht der besten Bookies sicher auch nicht chancenlos.

Darmstadt vs Karlsruhe Prognose: Bleiben die Lilien ohne Heimpleite?

Schaut man auf Statistiken wie den Ballbesitz (57 Prozent), die Zweikämpfe (59 Prozent) oder die Torschüsse (20:6) hatte Darmstadt in Düsseldorf ein deutliches Übergewicht. Am Ende setzte es aber trotzdem die dritte Pleite in den letzten vier Auswärtsspielen. Trainer Lieberknecht hatte bei seiner Elf die letzte Konsequenz und Überzeugung vermisst, unbedingt das Tor machen zu wollen. Da die Niederlage am Ende aber einfach besonders unnötig gewesen sei, könne er mit seiner Mannschaft nicht allzu hart ins Gericht gehen.

Die Leistung sei sicher kein Rückschlag gewesen. Sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Lilien auf Rang 4 immer noch elf Punkte. Auf den Relegationsrang 3 sind es noch fünf Zähler. Der SVD hat mit 23 Gegentoren die beste Defensive der Liga. In der Auswärtstabelle steht Darmstadt ebenfalls auf Rang 1. Im Heim- und Rückrunden-Ranking reicht es jeweils für Platz 2. Zudem stehen die Hessen am heimischen Böllenfalltor nach 14 Partien bei neun Siegen und fünf Remis.

Unter Trainer Christian Eichner ist der KSC vor allem für seine tolle Moral bekannt. Die Mannschaft steckt so gut wie nie auf. Das wurde beim Heimspiel am Samstag gegen Bielefeld mal wieder deutlich. Die Hausherren waren nicht gut ins Spiel gekommen und lagen schon nach wenigen Minuten mit 0:1 hinten. Mit einer Energieleistung zwischen Minute 63 und 83 drehte Karlsruhe das Spiel aber in einen 4:2-Sieg.

Damit kann der Verein so langsam das nächste Jahr planen. Es stehen noch sechs Spieltage auf dem Programm. Rein rechnerisch ist man noch nicht ganz im Trockenen. Die Badener haben aber 39 Zähler auf dem Konto und 14 Punkte Polster auf die Abstiegszone. In den letzten zehn Ligaspielen kassierten die Blau-Weißen mit dem 2:5 in Heidenheim nur eine einzige Niederlage.

Darmstadt - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Düsseldorf (A), 2:1 Paderborn (H), 1:0 Nürnberg (A), 1:1 Sandhausen (H), 2:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 4:2 Arminia Bielefeld (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:1 Braunschweig (H), 6:3 Schaffhausen (H), 2:5 Heidenheim (A)

Letzte Spiele Darmstadt vs. Karlsruhe: 2:1 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 0:1 (H), 4:3 (A)

Die beiden Vereine aus dem Südwesten standen sich schon 38 Mal auf dem Rasen gegenüber. Mit 20 Siegen zu zehn Niederlagen hat der KSC hier recht deutlich die Nase vorne. Während die Lilien in der Bundesliga, der 3. Liga und im Pokal noch ohne Erfolg gegen Karlsruhe sind, holten die Hessen sechs der zehn Dreier gegen die Badener in der 2. Bundesliga.

Der letzte Zweitliga-Heimsieg stammt aus dem Jahr 1980. In sieben Heimspielen seitdem reichte es nur für vier Remis. Das Hinspiel im Wildparkstadion entschied der SVD mit 2:1 für sich. In den letzten acht Vergleichen gegen die Karlsruher ging Darmstadt lediglich zwei Mal als Sieger vom Feld, bei vier Pleiten und zwei Remis.

Unser Darmstadt - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Als Tabellenführer und zweitbestes Heimteam der Liga ist Darmstadt am Freitagabend gegen den KSC natürlich zurecht der Favorit. Doch die Badener spielen grundsätzlich recht gerne gegen die Lilien und haben sich auch am Böllenfalltor oft wohl gefühlt. So trauen wir den Gästen unter Umständen durchaus einen Punkt zu. Gegen die beste Abwehr der 2. Bundesliga dürften aber nicht so viele Tore fallen.