Darmstadt - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten| 03.02.2024

Unser Darmstadt - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen zwei Welten aufeinander. Der bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Leverkusen reist zum Schlusslicht aus Darmstadt und sollte im Normalfall einen deutlichen Sieg herausspielen können.

Die Leverkusener gleiten weiterhin ungeschlagen durch die aktuelle Saison, konnten jedoch im letzten Spiel beim 0:0 gegen Gladbach nicht ihr gewohnt effektives Offensivspiel auf den Rasen bringen. Gegen den Aufsteiger aus Darmstadt sollte dies jedoch dringend wieder gelingen, sonst könnte man den hart erarbeiteten Platz an der Sonne an den FC Bayern verlieren, der nur noch zwei Punkte zurückliegt.

Wir sehen kaum Chancen für den Underdog und favorisieren daher den Wett Tipp heute „Halbzeit/ Endstand 2/2″ mit einer Quote von 1,83 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Leverkusen auf „Halbzeit/Endstand“:

Die Leverkusener erzielen ihr erstes Tor in den Partien der laufenden Saison im Schnitt in der 30. Spielminute.

Darmstadt konnte keines der letzten 12 Spiele gewinnen.

Leverkusen gewann das Hinspiel gegen Darmstadt deutlich mit 5:1.



Darmstadt vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der Tabellenführer aus Leverkusen bestritt in der laufenden Saison 28 Pflichtspiele und blieb bisher ohne Niederlage. Somit dürfte die Frage nach dem absoluten Favoriten in der kommenden Partie geklärt sein. Das sehen auch die Bookies so und sehen einen Sieg von Bayer in Darmstadt mit einer Quote von 1,30 als ziemlich wahrscheinlich an.

Dass der dritte Saisonsieg der Aufsteiger ausgerechnet gegen den Tabellenführer gelingt, wird mit einer Quote von 8,75 beziffert. Den Darmstädtern wird dabei jedoch durchaus ein eigener Treffer zugetraut, eine Wette darauf würde mit einer Gewinnquote von 1,62 belohnt werden. Solltet ihr mit dem von uns für dieses Spiel favorisierten Wettanbieter noch keine Erfahrung gemacht haben, schaut doch in unseren übersichtlichen Oddset Test hinein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Leverkusen Prognose: Die Leverkusener sind zu abgezockt!

Darmstadt steht seit dem 15. Spieltag auf dem letzten Platz der Tabelle und konnte in den vergangenen Partien nicht unbedingt Eigenwerbung für eine Wende ins Positive betreiben. Zwar gelangen durchaus achtbare Teilerfolge bei den Remis gegen Hoffenheim und Frankfurt. Dass es gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf - Köln, Heidenheim und Union Berlin - jeweils Pleiten setzte, ist kein gutes Zeichen. Mit 47 Gegentoren stellen die Darmstädter die mit Abstand schwächste Verteidigung der gesamten Liga.

In den zehn Heimspielen von Darmstadt mussten bisher im Schnitt 2,1 Gegentore eingesteckt werden. Dabei gelang nur ein Sieg und drei Remis bei sechs Niederlagen. Die Darmstädter feuerten den Ball insgesamt durchaus gute 240 Mal (Rang 9) in Richtung des gegnerischen Kastens, konnten den Ball dabei jedoch erst 62 Mal (Platz 16) wirklich auf das Tor bringen, was sich mit 25,8 Prozent in der schwächsten Torschussquote der Liga zeigt.

In dieser Hinsicht zeigten sich die Leverkusener Offensivkräfte deutlich genauer im Abschluss. Nur die Bayern (146) schossen öfter auf das gegnerische Tor als Leverkusen (130), bei der Torschussquote liegt Bayer 04 auf dem zweiten Rang hinter RB Leipzig mit 39 Prozent. Zudem kann das Team von Xabi Alonso mit der besten Defensive der Liga auftrumpfen und musste in 19 Spielen nur 0,7 Gegentore pro Partie im Schnitt hinnehmen.

Auch im Kombinationsspiel macht in der laufenden Spielzeit der Werkself keiner etwas vor. Mit 62 Prozent Ballbesitz und einer starken Passquote von 89 Prozent steht Leverkusen jeweils auf dem ersten Platz im Ligavergleich. Sieben der bisherigen neun Auswärtsspiele konnten gewonnen werden, zuletzt feierte man zwei Gastspiel-Siege in Folge.

Darmstadt - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Union Berlin (A), 2:2 Frankfurt (H), 0:3 Dortmund (H), 3:3 Hoffenheim (A), 0:1 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 Gladbach (H), 3:2 RB Leipzig (A), 1:0 Augsburg (A), 4:0 Bochum (H), 3:0 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Leverkusen: 1:5 (A), 0:2 (H), 2:3 (A), 1:2 (H), 1:0 (A).



Blicken wir auf den direkten Vergleich der beiden kommenden Gegner, zeichnet sich kein positives Bild für die Gastgeber ab. Die letzten vier Partien gingen allesamt verloren. Zu Hause konnte man im Ligabetrieb in drei Spielen nur zwei Tore insgesamt gegen Leverkusen erzielen und verlor jedes Mal.

Mit Victor Boniface verletzte sich der wichtigste Offensivspieler der Leverkusener zuletzt beim Afrika Cup und wird der Werkself bis voraussichtlich Anfang April fehlen. Ersatzmann Adam Hlozek kommt in 19 Partien in dieser Saison erst auf einen Treffer. Der tschechische Landsmann Patrik Schick zeigte sich mit drei Toren in neun Spielen schon treffsicherer, wartet jedoch auch seit drei Ligaspielen auf ein Tor. So wird es noch mehr auf die Produktion der bisher starken Außenbahnspieler wie Jonas Hofmann (5 Tore) oder Alejandro Grimaldo (7 Tore) ankommen. Leverkusen konnte in vier der letzten fünf Spiele eine Weiße Weste wahren, so könnte sich eine Wette darauf, dass Darmstadt gegen die Werkself keinen Treffer erzielen kann, durchaus lohnen. Kombiniert ihr diesen Tipp noch mit dem Oddset Sportwetten Bonus, könntet ihr noch größere Gewinne einfahren.

Unser Darmstadt - Leverkusen Tipp: Halbzeit/Endstand 2/2

In vier der letzten sechs Spiele führten die Leverkusener bereits zur Halbzeit. Zudem konnte Leverkusen in zwei der letzten drei Partien gegen Darmstadt eine Halbzeitführung bis zum Ende halten. Wir erwarten gegen die Schießbude der Liga eine deutlich effizientere Offensive der Elf von Xabi Alonso und schon einige gute Torchancen in der ersten Hälfte.