Darmstadt - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2023

Unser Darmstadt - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2023 lautet: Darmstadt will am Freitag mit den eigenen Fans den Aufstieg feiern. Das dürfte gegen den Lieblingsgegner auch klappen.

Der SV Darmstadt führt seit dem 12. Spieltag die Tabelle an und hat den vierten Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte vor Augen. Doch die ersten zwei von vier Matchbällen haben die Lilien vergeben. Auf ein 0:3 daheim gegen St. Pauli folgte am Sonntag ein 1:2 in Hannover. Trotzdem haben die Hessen unter den Top 3 der 2. Bundesliga die besten Karten. Ein Sieg aus den letzten beiden Spielen reicht für die Rückkehr in die erste Liga - vorausgesetzt, Heidenheim und der HSV machen ihre Hausaufgaben. Laut den Wettquoten dürfte dieser Dreier schon am Freitag im Heimspiel gegen Magdeburg zustande kommen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,14 bei NEObet für die Handicap-Wette „Sieg Darmstadt mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Magdeburg auf „Sieg Darmstadt -1″:

Darmstadt hat in dieser Saison lediglich eine Heimpleite kassiert

Magdeburg hat die zweitschwächste Auswärtsdefensive der Liga

Der FCM wartet noch auf den ersten Punkt gegen die Lilien

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Magdeburg Quoten Analyse:

Darmstadt ist weiter Tabellenführer der 2. Bundesliga und hat drei bzw. vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Aufsteiger Magdeburg hat sich mit 40 Punkten im gesicherten Mittelfeld einsortiert.

Wenig überraschend sind die Gäste bei der Darmstadt vs Magdeburg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 6,29 die Außenseiter bei den Buchmachern. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren gerade mal Quoten im Schnitt von 1,45.

Darmstadt vs Magdeburg Prognose: Wird der FCM zum Spielverderber?

Schon nach gut einer halben Stunde lagen die Lilien in Hannover mit 0:2 zurück. Coach Lieberknecht hatte das defensivstärkste Team der Liga bei den 96ern überraschend offensiv und mutig aufgestellt. Doch im neuen System kam Darmstadt überhaupt nicht zurecht. Erst als der Trainer auf das gewohnte 4-4-2-System umstellte, kamen die Hessen besser ins Spiel. Mehr als der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand wollte aber nicht glücken.

Drei der sechs Saisonpleiten hat der SVD an den vergangenen fünf Spieltagen kassiert. Nach der Hinrunde hatte Darmstadt nur eine Niederlage auf dem Konto. Doch schon oft zuvor zeigte die Mannschaft nach Rückschlägen eine tolle Moral. Zudem bewies das Team, dass man zahlreiche Ausfälle gut kompensieren kann. Das wird auch gegen Magdeburg nötig sein, da mit den Sperren von Bader und Manu sowie dem Ausfall von Ronstadt gleich drei etatmäßige Spieler für die rechte Außenbahn fehlen.

Der FCM hat sich durch eine tollen Endspurt auf die 40-Punkte-Marke und damit auch ins gesicherte Mittelfeld vorgearbeitet. Nach der Hinrunde hatte Magdeburg noch auf dem vorletzten Platz gestanden. Im Ranking der Rückrunde findet man den Aufsteiger auf dem 8. Rang. Mit dem 2:2 am Wochenende daheim gegen Nürnberg konnte man dann auch die restlichen, rein rechnerischen Zweifel am Ligaverbleib ausräumen.

Coach Christian Titz ärgerte sich nach dem Schlusspfiff allerdings etwas, dass seine Mannschaft den verdienten Heimsieg gegen den Club verpasst hatte. 2019 hatten die Elbstädter auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft, konnten damals aber nicht die Klasse halten. Ein Grundstein für den Erfolg war die Bilanz in der Fremde. Magdeburg steht in der Auswärtstabelle auf einem hervorragenden 6. Platz. 32 Gegentore in des Gegners Stadion sind allerdings der zweithöchste Wert.

Darmstadt - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:2 Hannover (A), 0:3 St. Pauli (H), 3:0 Kiel (A), 2:1 KSC (H), 0:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:2 Nürnberg (H), 0:0 Heidenheim (A), 3:2 HSV (H), 2:1 Braunschweig (A), 1:2 Sandhausen (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Magdeburg: 1:0 (A), 3:2 (A), 1:0 (A), 3:1 (H), 1:0 (A)

Der FCM ist ein Lieblingsgegner der Lilien. Nach fünf Duellen, drei in der Liga und zwei im Pokal, hat Darmstadt mit fünf Siegen eine makellose Bilanz gegen Magdeburg. Vier der fünf Aufeinandertreffen fanden allerdings in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt statt. So treffen beide Vereine am Freitag erst zum zweiten Mal am Böllenfalltor aufeinander.

Unser Darmstadt - Magdeburg Tipp: Sieg Darmstadt -1

In den vergangenen Spielen merkte man den Lilien die „Angst“ vor dem Aufstieg etwas an. Aber im Heimspiel am Freitag spricht vieles dafür, dass Darmstadt den dritten Matchball nun endlich nutzt. Sicher steht Magdeburg im Auswärtsranking hervorragend da, doch der FCM ist ein absoluter Lieblingsgegner der Darmstädter. Zudem geht es für die Männer von Christian Titz um nichts mehr, nachdem der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht wurde. Gegen eine schwache Auswärtsdefensive könnte der Sieg sogar deutlich ausfallen.