Darmstadt - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Darmstadt - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: Drei Niederlagen in Folge sind keine guten Vorzeichen für Darmstadt. Daheim könnten die Lilien jedoch von einer torarmen Partie profitieren, wie unser Wett Tipp heute verrät.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,13 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Mainz auf „Unter 2,5 Tore“:

Darmstadt vs Mainz Quoten Analyse:

Interimstrainer Jan Siewert führte den FSV in seiner ersten Begegnung am vergangenen Spieltag gegen Leipzig (2:0) zum ersten Saisonsieg. Hocherfreut beobachtete er von der Seitenlinie, wie die 05er zum ersten Mal seit 17 Bundesliga-Spielen ohne Gegentor vom Feld gingen. Mit Siegquoten bis 2,37 könnte der nächste Dreier folgen.

Darmstadt verlor die letzten drei Bundesliga-Spiele in Serie und liegt nur noch einen Zähler vor den Gästen. Kann die Mannschaft von Torsten Lieberknecht mit einem Heimsieg aus der Negativspirale entfliehen, stehen für euch Wettquoten zwischen 2,75 und 3,00 bereit. Als Neukunde steht euch zusätzlich folgender Sportwetten Anbieter Bonus zur Verfügung.

Darmstadt vs Mainz Prognose: Viele Spielpausen, wenig Torgefahr

Auf der Jagd nach dem Klassenerhalt pflügen die Lilien jeden Zentimeter Rasenfläche um. Die Folge: Darmstadt kassierte die meisten Gelben (29) und Roten Karte (4) der Bundesliga. In der Konsequenz fehlen Kapitän Fabian Holland, Klaus Gjasula und Matej Maglica allesamt wegen einer Rotsperre gegen den FSV.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Zwar konnten die Mainzer am vergangenen Spieltag einen 2:0-Erfolg über Leipzig feiern, doch an der fehlenden Gefahr im Angriff änderte sich wenig. Nach zehn absolvierten Spieltagen haben die 05er die wenigsten erwartbaren Tore (9,3 xG) sowie den niedrigsten xG-Wert aus dem Spiel heraus gesammelt (5,77 xG).

Darmstadt vollbringt ebenfalls keine Wunder im eigenen Angriff. Exemplarisch dafür steht Lucas Pfeiffer, der in seinen 29 Bundesliga-Partien 27 Torschüsse abgab und dennoch auf seinen ersten Treffer wartet.

Darmstadt - Mainz Statistik & Bilanz:

Auf die gesamte Mannschaft gesehen hat Darmstadt nur 12,6 erwartbare Treffer gesammelt (15.). Das führte zu den meisten Bundesliga-Niederlagen der Vereinsgeschichte nach zehn Spieltagen. Zudem spricht die Formkurve der Hausherren mit drei Niederlagen in Serie deutlich gegen einen Heimsieg. Zwei Heimniederlagen in Folge gab es unter Torsten Lieberknecht vor dieser Spielzeit ebenfalls noch nicht.

Mainz hingegen könnte nach dem überraschenden 2:0-Erfolg über Leipzig beflügelt auftreten. Beide Tore gegen die Roten Bullen fielen durch Kopfbälle. Vielleicht ist dies eine neue Stärke, denn damit erzielten die 05er genauso viele Kopfballtore in einem Spiel wie in den vorangegangenen zehn Begegnungen zusammen. Solltet ihr, ebenso wie die Buchmacher, einen Auswärtssieg favorisieren, könnt ihr bei DAZN Bet eine Quote von 2,33 spielen. Wir empfehlen zusätzlich, auf diesen DAZN Bet Bonus zurückzugreifen.