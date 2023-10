Darmstadt - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten| 21.10.2023

Unser Darmstadt - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Die Bullen stehen nach drei Pflichtspielen ohne Sieg unter Druck. Gegen Aufsteiger Darmstadt spricht aber viel für einen Dreier.

Mit dem 2:2 gegen die Bayern, dem 1:3 gegen Manchester City in der Champions League und dem 0:0 vor der Länderspielpause daheim gegen Bochum ist RB Leipzig seit drei Pflichtspielen ohne Sieg. Vier Partien in Folge ohne Dreier mussten die Sachsen unter Trainer Marco Rose noch nie hinnehmen. Schaut man vor dem achten Spieltag auf die Wettquoten, stehen die Chancen ganz gut, dass die Negativ-Serie nun endet.

Zu Gast in Leipzig sind die Bullen die klaren Favoriten. Wir entscheiden uns in unserem Wett-Tipp heute mit einer Quote von 1,89 bei DAZN Bet für „Sieg Leipzig & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs. RB Leipzig auf „Sieg Leipzig & Über 2,5 Tore“:

Darmstadt ist in der Bundesliga noch ohne Punkt und Tor gegen RB



Leipzig ist in der Bundesliga gegen Aufsteiger noch ungeschlagen



Noch nie blieben die Bullen unter Coach Marco Rose vier Partien in Serie ohne Sieg



Darmstadt vs. RB Leipzig Quoten Analyse:

Der Champions-League-Teilnehmer und Pokalsieger gastiert beim Aufsteiger. Aus dieser Konstellation ergibt sich für die Darmstadt vs. RB Leipzig Prognose eine klare Ausgangslage. Das sehen auch die Buchmacher, unter denen sich einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, so.

Für einen Dreier der Gäste gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,47. Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 6,46 die klaren Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs. RB Leipzig Prognose: Stellt der Aufsteiger einen neuen Rekord auf?

Darmstadt war mit nur einem Punkt an den ersten fünf Spieltagen nicht gut in die neue Saison gekommen. Doch mit zwei Siegen in Folge haben sich die Lilien vor der Länderspielpause überraschend schnell gefangen und sind als Kollektiv in Liga 1 angekommen. Durch ein ruhigeres Positionsspiel konnten die Hessen die Vielzahl an hektischen Ballverlusten reduzieren. Nur die Hintermannschaft leistet sich immer noch zu viele individuelle Fehler. 19 Gegentore sind der schwächste Wert (mit Bochum und Mainz).

Auf der Gegenseite hat die Elf von Coach Torsten Lieberknecht schon zwölf Tore erzielt. Das ist eine neue BL-Bestmarke für den Verein. Sieben Punkte nach sieben Spielen sind der zweitbeste Start in eine Erstliga-Saison. Diese Ausbeute reicht für Platz 11 in der Tabelle. Besser als Rang 9 stand der SVD im Oberhaus noch nie da. Drei Siege in Folge wären für die Lilien ein eingestellter Rekord in der Bundesliga. Der Trainer hat 2023/24 schon 26 Spieler eingesetzt. Das ist der Spitzenwert in der Liga.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Im Heimspiel gegen Bochum vor der Länderspielpause verschoss RB erstmals in einem Bundesliga-Spiel gleich zwei Strafstöße. Da die Sachsen zudem zu statisch agierten und es ihnen bei Ballbesitz an Tempo und Genauigkeit mangelte, stand am Ende nur ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Mit dem zweiten Remis in Serie sind die Bullen auf Platz 6 abgerutscht und haben bereits fünf Punkte Rückstand auf Rang 1. Die Bilanz unter Coach Marco Rose kann sich trotzdem sehen lassen.

In der Fremde hat die Rose-Elf die letzten vier Partien gewonnen und saisonübergreifend nur eines von neun Spielen verloren (Spieltag 1 in Leverkusen), bei acht Siegen. 16 Tore zu diesem Zeitpunkt sind (genauso wie in der Spielzeit 2018/19) die Vereins-Bestmarke. Die Defensive konnte schon vier „Weiße Westen“ verbuchen. Neuzugänge wie Xavi Simons und Lois Openda haben in der Offensive auf Anhieb eingeschlagen. Auch gegen Aufsteiger ist RB stark. In 28 Duellen gegen Liga-Neulinge gab es 25 Siege und drei Remis.

Darmstadt - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 4:2 Elversberg (H), 2:1 Augsburg (A), 4:2 Werder Bremen (H), 1:3 Stuttgart (A), 3:3 Gladbach (H)



Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:4 Mlada Boleslav (H), 0:0 Bochum (H), 1:3 Manchester City (H), 2:2 Bayern München (H), 3:2 Wehen Wiesbaden (A)



Letzte 5 Spiele Darmstadt vs RB Leipzig: 0:4 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A)



Beide Vereine trafen bisher erst sechs Mal aufeinander. Den einzigen Sieg gegen die Bullen feierten die Lilien in der Saison 2014/15. In der 2. Bundesliga reichte es am Böllenfalltor für ein 1:0 gegen RB.

Die anderen fünf Duelle gingen alle an die Sachsen. Auch das Torverhältnis spricht mit 10:2 klar für Leipzig. In der Bundesliga sind die Leipziger nach zwei Vergleichen in der Saison 2016/17 noch ohne Punktverlust und Gegentor gegen die Sachsen.

In dieser Saison steht der SVD schon bei zwölf Treffern. Kommt gegen RB mindestens ein weiterer hinzu, wird das von DAZN Bet mit einer Quote von 1,52 belohnt. Wer einen ersten Sportwetten Tipp wagt, sollte sich unseren Text zur DAZN Bet Anmeldung ansehen.

Unser Darmstadt - RB Leipzig Tipp: Sieg Leipzig & Über 2,5 Tore

Schaut man auf die Formkurve der vergangenen Wochen, dürfen sich die Lilien zurecht Hoffnungen auf etwas Zählbares machen. Die Bullen fühlen sich gegen Aufsteiger aber sehr wohl. Auch die Bilanz spricht bei dieser Paarung klar für Leipzig. Am Ende rechnen wir damit, dass RB unter Druck seine Qualität mal wieder auf den Rasen bringt und die drei Punkte mit nach Hause nimmt.